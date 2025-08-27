എറണാകുളം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില് ബോംബ് പൊട്ടുമെന്ന് താന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും സിപിഎമ്മിനോട് സൂക്ഷിക്കണമെന്നും ബിജെപിയോട് കാളയെ ആവശ്യം വരുമെന്നുമാണ് പറഞ്ഞതെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്. ഇപ്പോള് ബിജെപിക്ക് കാളയെ കൊണ്ട് ഒരു ആവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയും വരും, അപ്പോള് കാളയെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടു പോകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് മതി. താന് പറഞ്ഞപോലെ വലിയ വാര്ത്തകള് വരുമെന്നും നിങ്ങള് തിരക്കു പിടിക്കേണ്ടെന്നും സതീശന്.
അതേസമയം, രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് വിഷയത്തില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക ഉപദേശത്തിന് നന്ദിയെന്നും സതീശന്. രാഹുലിനെതിരെ ഒരു പരാതിയും എഫ്ഐആറുമില്ല, പക്ഷേ ധാര്മികതയുടെ പേരില് ശക്തമായ നടപടിയെടുത്തു. എനിക്ക് നേരേ ഒരു വിരലാണ് പിണറായി ചൂണ്ടിയതെങ്കില് ബാക്കി നാലു വിരലും ചൂണ്ടേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരേ തന്നെയാണ്. ബലാത്സംഗക്കേസില് അടക്കം പ്രതിയായ എംഎല്എയാണ് പിണറായിക്കു വേണ്ടി ഇപ്പോള് കൈപൊക്കുന്നത്.
ഇവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഷയില് ഒരു അവതാരം വന്ന് എത്ര സിപിഎം മന്ത്രിമാര്ക്കും നേതാക്കള്ക്കുമെതിരേ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു. ഒരാള്ക്കെതിരേ പോലും ഒരു കേസെടുക്കാന് മുഖ്യമന്ത്രി തയാറായില്ല. പിണറായിയെ പോലെ ആരോപണ വിധേയരായ നേതാക്കളെ ഇത്രയും അധികം സംരക്ഷിച്ച മറ്റൊരു നേതാവും ഇന്ത്യയിലില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാന് വരുന്നതിനു പകരം പോയി കണ്ണാടിയില് നോക്കിയാല് മതിയെന്നും സതീശന്.
അയ്യപ്പ സംഗമം അടക്കം വിഷയങ്ങളില് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിക്കൂട്ടിലാണ്. ശബരിമല പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു കേസും പിന്വലിച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോഴും ആള്ക്കാര് കോടതി കയറി ഇറങ്ങുകയാണ്. അയ്യപ്പസംഗമത്തില് സംഘപരിവാറിനെ പരവതാനി വിരിച്ചു സ്വീകരിക്കുകയാണ് സിപിഎം എന്നും ഇത്തരം തട്ടിപ്പ് പരിപാടി കോണ്ഗ്രസ് ബഹിഷ്കരിക്കുമെന്നും സതീശന്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ 'ബോംബ്' പൊട്ടിക്കാനുണ്ട് എന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശൻ രംഗത്തെത്തിയത്. കേരളം ഞെട്ടുന്ന വാർത്ത ഉടൻ പുറത്തുവരാന്നുണ്ടെന്ന് സിപിഎമ്മിനെയും ബിജെപിയെയും വെല്ലുവിളിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. സിപിഎമ്മുകാർ അധികം കളിക്കരുത്. ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത അധികം വൈകാതെ തന്നെ പുറത്തുവരും. ബിജെപിക്കെതിരേയും സതീശന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു
'ഞാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. ഭീഷണിയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണ്. ഈ കാര്യത്തിൽ സിപിഎമ്മുകാർ അധികം കളിക്കരുത്. വാര്ത്തകള് വരാനുണ്ട്, കേരളം ഞെട്ടിപ്പോകും. വലിയ താമസം ഒന്നും വേണ്ട' പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി സതീശൻ കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ഉടൻ തന്നെ സിപിഎമ്മിൽ ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് നൽകി.
കന്റോൺമെന്റ് ഹൗസിലേക്ക് കാളയുമായി പ്രതിഷേധം നടത്തിയ ബിജെപി പ്രവർത്തകർ കാളയെ കളയരുതെന്നും അത് വൈകാതെ തന്നെ ആവശ്യമായി വരുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു. ബിജെപിക്കാരോട് ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാനുണ്ട്. ഇന്നലെ ഒരു കാളയുമായി എന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തി. ആ കാളയെ കളയരുത്. അത് പാർട്ടി ഓഫീസിന്റെ മുറ്റത്ത് കെട്ടിയിടണം. ഈ അടുത്ത ദിവസം ബിജെപിക്ക് ആവശ്യം വരും. ആ കാളയുമായി ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പ്രകടനം നടത്തേണ്ട സ്ഥിതി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞിരുന്നു.
എംവി ഗോവിന്ദന്റെ മകനെതിരായ ഗുരുതരാരോപണത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് മറുപടിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സി.പി.എം നേതാക്കൾക്കും മന്ത്രിക്കും ഹവാല പണം നൽകിയെന്ന ആരോപണം ഗുരുതരമാണ്. അത് മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് ഈ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്. റേപ്പ് കേസിൽ പ്രതിയായ സ്വന്തം എംഎൽഎയോട് രാജിവെക്കാൻ സിപിഎം പറയൂ. ലൈംഗിക അപവാദ കേസിൽ പ്രതികളായ എത്ര മന്ത്രിമാർ അവിടെയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലുള്ള ലൈംഗിക അപവാദ കേസ് പ്രതികളെ പോലും വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രചരണം നടത്തുന്നത്.
കേരളത്തിൽ ഒരു പാർട്ടിയും ചെയ്യാത്ത നടപടിയാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തത്. ഹൃദയവേദനയോടുകൂടി സ്വന്തം സഹപ്രവർത്തകനെതിരെയാണ് നടപടിയെടുത്തത്. മുഖവും ബന്ധവും നോക്കിയല്ല നടപടി എടുത്തത്. സ്ത്രീപക്ഷ നിലപാടാണ് അവിടെ സ്വീകരിച്ചത്. അതേ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടും പാർട്ടി സ്ത്രീകളെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ടുമാണ് നടപടിയെടുത്തതെന്നും സതീശന് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.