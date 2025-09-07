ETV Bharat / state

മണ്ണിനെ ഇളക്കി മറിച്ച് ചീറിപ്പാഞ്ഞ് വണ്ടികള്‍... ആവേശക്കടലായി നിലമ്പൂരിലെ 'വണ്ടിപ്പൂട്ട്' മത്സരം, VIDEO

ആവേശജനകമായ വണ്ടിപ്പൂട്ട് മത്സരത്തിൽ കരുത്തുറ്റ വനിതകളും പങ്കെടുത്തു. നിലമ്പൂർ എംഎൽഎ ആര്യടൻ ഷൗക്കത്താണ് മത്സരം ഉത്ഘാടനം ചെയ്‌തത്

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 9:07 PM IST

2 Min Read

മലപ്പുറം: കരുളായിയിൽ ഇന്ന് ആവേശം കൊടുമ്പിരി കൊള്ളുന്ന 'വണ്ടിപ്പൂട്ട്' മത്സരം വിജയകരമായി സമാപിച്ചു. ഏകദേശം നാൽപ്പതോളം വാഹനങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത ആവേശകരമായ ഓഫ്-റോഡ് മത്സരം കാഴ്‌ചക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ ആവേശം പകര്‍ന്നു. കരുളായിയിലെ വരിക്കൽ പാടത്ത് നടന്ന പരിപാടിയിൽ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ ജനക്കൂട്ടം പങ്കെടുത്തു. സാഹസിക ടൂറിസം ക്ലബ്ബായ 'വൈൽഡ് വീൽസുമായി' സഹകരിച്ച് നിലമ്പൂർ ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച മത്സരമായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്നത്.

ആകർഷണം തീർത്ത് സ്‌ത്രീകളും ഊർജ്വസ്വലതയോടെ വണ്ടിപ്പൂട്ടിൽ പങ്കെടുത്തു. മത്സരത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഇവിടെ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ അഭിമാനമാണ് ഉള്ളത് എന്ന് മത്സരാർഥിയായ മഞ്ചു പറഞ്ഞു. നിലമ്പൂർ ടൂറിസം കോൺക്ലേവിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് പരിപാടി നടന്നത്. നിലമ്പൂർ എംഎൽഎ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് ഒരു ഓഫ്-റോഡ് വാഹനം ഓടിച്ചാണ് മത്സരം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

വണ്ടിപ്പൂട്ട് മത്സരത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ (ANI)

എന്നാൽ എംഎൽഎയുടെ വാഹനം ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ ചെളിയിൽ കുടുങ്ങി. പിന്നീട് ഒരു ട്രാക്‌ടർ ഉപയോഗിച്ച് വാഹനം എടുക്കുകയും തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു വാഹനത്തിൽ കയറി ഉദ്ഘാടനം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്‌തു. 'വണ്ടിപ്പൂട്ട്' ഓട്ടമത്സരം പോലുള്ള പരിപാടികൾ ടൂറിസത്തിന് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് എംഎൽഎ പറഞ്ഞു. മേഖലയിലെ സാഹസിക ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ പദ്ധതികൾ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

"നിലമ്പൂർ ടൂറിസം ഓർഗനൈസേഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 'വൈൽഡ് വീൽസ്' മത്സരം ഞാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. ഇത്തരമൊരു മത്സരം ഇതാദ്യമായാണ്. അയ്യായിരത്തിലധികം പേരാണ് ആവേശത്തോടെ മത്സരം കാണാൻ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടി രാജ്യമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ആകർഷിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. മുൻപ് 'കാളപ്പൂട്ട്' എന്ന കാളവണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുള്ള സമാനമായ പരിപാടികൾക്ക് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ ആദ്യമായാണ് നാലുചക്രവാഹനത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്"- എംഎൽഎ ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞു.

എന്താണ് വണ്ടിപ്പൂട്ട്

നെൽകൃഷിക്കായി വയൽ ഒരുക്കുന്നതിനെയാണ് വണ്ടിപ്പൂട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മുമ്പ് വയലുകൾ ഒരുക്കാൻ കാളകളെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പരമ്പരാഗത 'കാളപ്പൂട്ട്' പോലെ നിലമ്പൂരിൻ്റെ ടൂറിസം സാധ്യതകളും പ്രശസ്‌തിയും ലോകത്തിന് മുന്നിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് സംഘാടകർ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത്.

മത്സരം സമാപിച്ചപ്പോൾ വിജയികളായ ഒന്നും രണ്ടും മൂന്നും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവർക്ക് കരുളായി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ജയശ്രീ അഞ്ചേരിയൻ ട്രോഫികൾ സമ്മാനിച്ചു.

