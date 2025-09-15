കാല്പന്തുകളിയുടെ തീപാറിയ മണ്ണില് 'ഫോർവീലർ സാഹസികത'; കുതിച്ച് പാഞ്ഞ് 'പെണ്പുലികള്', പൊറ്റശേരിയില് വണ്ടിപ്പൂട്ട് ആവേശം
മത്സരത്തിനെത്തിയത് അഞ്ച് സ്ത്രീകള്. പുരുഷന്മാർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയായിരുന്നു പെണ്പുലികള് മാറ്റുരച്ചത്.
Published : September 15, 2025 at 2:13 PM IST
കോഴിക്കോട്: പൊറ്റശേരിയിലെ ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തെ കുഴഞ്ഞുമറിഞ്ഞ ചെളിയിലൂടെ ജീപ്പ് പായിക്കുമ്പോള് ഫാത്തിമ്മ സജയ്ക്ക് കേള്ക്കാമായിരുന്നു ചുറ്റും കൂടി നിന്നവരുടെ ആർപ്പുവിളികള്. കടല് തീരത്തെ മണലില് ജീപ്പോടിച്ചാണ് സജ പൊറ്റശേരിയിലെ മൈതാനത്തെത്തിയത്. ഓഫ് റോഡ് ഡ്രൈവറായ ഭർത്താവില് നിന്നുള്ള സ്വാധീനമാണ് ഫാത്തിമ്മ സജയെ ട്രാക്കില് തിളങ്ങാൻ പ്രാപ്തയാക്കിയത്. അതും തന്റെ ആദ്യ ശ്രമത്തില്.
സജയെ പോലെ മറ്റ് നാല് വനിത ഡ്രൈവർമാരും പൊറ്റശേരിയിലെ ചെളി മൈതാനത്ത് കരുത്ത് കാട്ടി. പുരുഷന്മാർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളി സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പെണ്പുലികള് കുതിച്ചത്. വേനൽക്കാലത്ത് കാൽപന്തുകളിയില് തീപാറുന്ന പോരാട്ടങ്ങള് നടക്കുന്ന ഇടമാണ് ഈ മൈതാനം. ഇവിടെ ഫോർവീൽ ജീപ്പുകൾ ചെളിയിലൂടെ കുതിച്ചു പാഞ്ഞപ്പോൾ ചുറ്റും കൂടിയവരില് ആവേശം അലതല്ലി.
നാൽപത് ജീപ്പുകളാണ് മത്സരാവേശത്തോടെ കുതിച്ചുപാഞ്ഞത്. ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ് പൊറ്റശ്ശേരിയും അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച വണ്ടിപ്പൂട്ട് മത്സരമാണ് കാണികളെ ത്രസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അരങ്ങേറിയത്. മഴയെത്തുന്നതോടെ മൈതാനം മുഴുവൻ ചെളിയും പുല്ലും നിറഞ്ഞ അവസ്ഥയിലാകും. ഈ മഴക്കാലത്ത് മൈതാനത്തെ വണ്ടിപ്പൂട്ടിനു കൂടി വേദിയാക്കുക എന്ന തീരുമാനമാണ് ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
പൊറ്റശേരി ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനൊപ്പം അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സ് ക്ലബ്ബും പിന്തുണയുമായി എത്തിയതോടെ വണ്ടിപ്പൂട്ട് മത്സരം കെങ്കേമമായി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും മത്സരത്തിൽ മാറ്റുരക്കാൻ ഫോർവീൽ ജീപ്പുകളുമായി അഡ്വഞ്ചർ ഡ്രൈവർമാർ പൊറ്റശേരിയിൽ എത്തി.
നേരത്തെതന്നെ ഫുട്ബോൾ മാത്രം കളിച്ചിരുന്ന മൈതാനത്തെ അഡ്വഞ്ചർ സ്പോർട്സിനു കൂടി പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ സംഘാടകർ മാറ്റിയെടുത്തിരുന്നു. കൂടാതെ മികച്ച ട്രാക്കുകളും പൊറ്റശ്ശേരി മൈതാനത്തൊരുക്കി. ചേറും ചെളിയും ചീറ്റിത്തെറിപ്പിച്ച് വാഹനങ്ങൾ ഓരോന്നും ട്രാക്കിലൂടെ കുതിച്ചുപാഞ്ഞപ്പോൾ മത്സരം കാണാൻ എത്തിയവർ ആവേശത്തോടെ ആർപ്പുവിളിച്ചു.
ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെളി നിറഞ്ഞ ട്രാക്കുകളിലൂടെ ഓടിയെത്തുന്ന വാഹനത്തിനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം ലഭിക്കുക. പലപ്പോഴും ഇത് പൂർത്തിയാക്കി ഫിനിഷിങ് പോയൻ്റിനെ മറികടക്കുക എന്നത് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വാഹന ഡ്രൈവർമാർക്ക് കടുത്ത വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തിയത്. ഒരു വാഹനത്തിൽ രണ്ട് പേരാണ് മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഡ്രൈവർ വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള സഹായിയ്ക്കും പലതും ചെയ്യാനുണ്ട്.
ഓരോ പോയിൻ്റുകളിലും സ്ഥാപിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് സ്തൂപങ്ങൾ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടത് സഹായിയുടെ കടമയാണ്. ഇത് കൃത്യമായി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ വാഹനവും മത്സരാർഥികളും മത്സരത്തിൽ അയോഗ്യരാകും. ഇങ്ങനെ കടുത്തപോരാട്ടമാണ് പൊറ്റശേരി വണ്ടിപ്പൂട്ട് മത്സരത്തിൽ ഉണ്ടായത്. കാളപൂട്ടും ഊർച്ച തെളിയുമൊക്കെ നടന്നിരുന്ന കാലമൊക്കെ ഏറെ പിന്നോട്ട് പോയെങ്കിലും ആധുനിക കാലത്തെ വണ്ടിപ്പൂട്ട് മത്സരം ഇപ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മട്ടാണ്. അതിനുള്ള തെളിവാണ് പൊറ്റശേരിയിലെ വണ്ടിപ്പൂട്ട് മത്സരം കാണാൻ എത്തിയവർ.
