Explosion of cargo ship near Beypore Fire remains uncontrollable ( ETV Bharat )

എറണാകുളം/കാസർകോട്: ബേപ്പൂരിന് 88 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട വാൻ ഹായി 530 കപ്പലിലെ തീ മൂന്നാം ദിവസവും നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാനായില്ല. കപ്പലിന് പത്ത് ശതമാനം ചരിവ് സംഭവിച്ചത് സ്ഥിതി കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയാണ്. തീയണക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ രാത്രിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് തുടർന്നു. തുടർച്ചയായി രണ്ടു പകലും രണ്ടു രാത്രിയും പിന്നിട്ടാണ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത്. തീ ആളിക്കത്തുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞതായി പ്രതിരോധ സേനാ വക്താവ് അതുൽ പിള്ള ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. വലിയ രീതിയിൽ കപ്പലിൽ നിന്ന് പുക ഉയരുന്നുണ്ട്. മൂന്ന് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലുകളാണ് തീയണക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനം തുടരുന്നത്. കാണാതായ നാല് കപ്പൽ ജീവനക്കാരെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങളില്ലെന്നും സേനാ വക്താവ് അറിയിച്ചു. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് കപ്പലുകൾ വാൻ ഹായി 530 കപ്പലിലേക്ക് നേരിട്ട് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കോസ്റ്റ് ഗാർഡിൻ്റെ സമുദ്രപ്രഹരി, സച്ചേത് കപ്പലുകൾ വാൻ ഹായി കപ്പലിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തുനിന്നും തുടർച്ചയായി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നു.

