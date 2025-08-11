ETV Bharat / state

വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുവയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു; പ്രദേശത്ത് ഭീതി - VALPARAI LEOPARD ATTACK

സഹോദരന് പാൽ വാങ്ങാൻ പുറത്തുപോയ കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

Eight-Year-Old Boy Killed in Leopard Attack in Valparai, Tamil Nadu (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 10:31 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 10:54 PM IST

പാലക്കാട്: തമിഴ്‌നാട്ടിലെ വാൽപ്പാറയിൽ പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ എട്ടുവയസുകാരൻ മരിച്ചു. വേവർലി എസ്റ്റേറ്റിൽ വൈകിട്ട് ആറരയോടെയായിരുന്നു ദാരുണമായ സംഭവം. അസം സ്വദേശിയായ തൊഴിലാളിയുടെ മകൻ നൂറുൽ ഇസ്‌ലാം ആണ് മരിച്ചത്. സഹോദരന് പാൽ വാങ്ങാൻ പുറത്തുപോയ കുട്ടിയെ കാണാതായതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ പുലി ഭക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു.

തോട്ടത്തിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന നൂറുലിനെ പുലി പെട്ടെന്ന് ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പുലി കുട്ടിയുമായി അടുത്തുള്ള വനത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയതായി പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു. പിന്നീട് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. മൃതദേഹത്തിൽ നിരവധി മുറിവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.

വനംവകുപ്പിൻ്റെ നടപടികളും വിമർശനങ്ങളും

ഈ സംഭവം വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്ത് പുലി ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചുവന്നിട്ടും ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം. വാൽപ്പാറയിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും പുലിയെ പിടികൂടാൻ വനംവകുപ്പ് വലകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുലിയെ കണ്ടെത്താൻ കാമറകളും പ്രത്യേക സംഘത്തെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്യമൃഗങ്ങൾ സാധാരണയായി സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളും വെള്ളം കുടിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളും വനംവകുപ്പ് നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.

പുലിയെ ആക്രമണത്തിൽ പൊറുതിമുട്ടി നാട്ടുകാർ

വാൽപ്പാറയിൽ ഒരു മാസം മുമ്പ് നാല് വയസുകാരിയെയും പുലി ആക്രമിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനു മുമ്പ്, ജാർഖണ്ഡ് ദമ്പതികളുടെ ആറ് വയസുകാരിയെ പുലി വീട്ടിൽ കയറി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഈ സംഭവങ്ങൾ പ്രദേശവാസികൾക്കിടയിൽ വലിയ ഞെട്ടലും ഭീതിയും സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു കാലമായി കോയമ്പത്തൂരിലും സമീപപ്രദേശങ്ങളിലും പുലിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ അനാസ്ഥയാണ് ഈ മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ, ആവശ്യമായ സംരക്ഷണം ലഭിക്കാത്തപക്ഷം ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള നിയമപരമായ നടപടികൾക്ക് പരിമിതികളുണ്ട്. ഒരു ജീവി മനുഷ്യരെ ആക്രമിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അതിനെ പിടികൂടാനോ കൊലപ്പെടുത്താനോ വനംവകുപ്പിന് നിയമപരമായി അധികാരം നൽകിയിട്ടുള്ളൂ. എന്നാൽ, സ്ഥിരമായി ജനവാസ മേഖലകളിൽ ഇറങ്ങുന്ന മൃഗങ്ങളെ നിരീക്ഷിക്കുകയും അവയെ തടയുന്നതിനുള്ള പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് വനംവകുപ്പിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

കൂടാതെ, വനമേഖലകളോട് ചേർന്ന് താമസിക്കുന്നവർക്ക് ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങളും ബോധവത്കരണവും നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മനുഷ്യനും വന്യജീവികൾക്കും ഒരുപോലെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സാഹചര്യം ഒരുക്കുക എന്നത് ഒരു വലിയ വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു.

