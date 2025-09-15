മുഖംമൂടി വിവാദം: വടക്കാഞ്ചേരി എസ്എച്ച്ഒയ്ക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം; നടപടി സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷം
സിറ്റി പോലീസ് കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. പൊലീസ് മുഖംമൂടി ധരിപ്പിച്ചത് എന്തിനാണെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണെന്നായിരുന്നു വിശദീകരണം.
തൃശൂർ: വടക്കാഞ്ചേരിയിൽ കെഎസ്യു നേതാക്കളെ മുഖംമൂടി ധരിപ്പിച്ച് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ സംഭവത്തിൽ വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ എസ്എച്ച്ഒ യുകെ ഷാജഹാനെ സ്ഥലം മാറ്റി. സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. സിഐക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ ആർ ഇളങ്കോ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയതിന് പിന്നാലെ ഷാജഹാനെ അടിയന്തരമായി പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി എസ്എച്ച്ഒ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കുകയായിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് പുതിയ ചുമതലകൾ നൽകിയിട്ടില്ല.
ഒരു മാസം മുൻപ് നടന്ന എസ്എഫ്ഐ–കെഎസ്യു സംഘർഷത്തിൽ മൂന്ന് എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്കും ചില കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർക്കും പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്നാണ് കെഎസ്യു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഗണേഷ് ആറ്റൂർ, ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം അൽഅമീൻ, കിള്ളിമംഗലം ആർട്സ് കോളജ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റ് കെഎ അസ്ലം എന്നിവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. തുടർന്ന് ഒളിവിലായിരുന്ന ഇവരെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽനിന്നാണ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
വടക്കാഞ്ചേരി ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ മുഖംമൂടി ധരിപ്പിച്ചാണ് പൊലീസ് ഇവരെ ഹാജരാക്കിയത്. എന്തിനാണ് മുഖംമൂടി ധരിപ്പിച്ചതെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചപ്പോൾ തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്നായിരുന്നു പൊലീസിൻ്റെ വിശദീകരണം. കോടതിയിൽനിന്ന് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴും മുഖംമൂടി മാറ്റാൻ പൊലീസ് തയാറായില്ല. ഇതിനെ തുടർന്ന് പൊലീസിനെതിരെ കോൺഗ്രസും കെഎസ്യുവും രംഗത്തുവന്നിരുന്നു.
ഷാഫി പറമ്പിൽ എംഎൽഎയുടെ പ്രതികരണം
തീവ്രവാദികളെപ്പോലെ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരെ കൈകാര്യം ചെയ്ത പൊലീസ്, കൊടി സുനിക്ക് നൽകുന്ന പിന്തുണയാണ് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകിയതെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ആരോപിച്ചു. കാക്കിയാണെങ്കിലും പൊലീസ് പാർട്ടി പണിയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും, ഷാജഹാനെ ജോലിയിൽനിന്ന് പിരിച്ചുവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
പ്രതിഷേധങ്ങൾ
വടക്കാഞ്ചേരി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കെഎസ്യു മാർച്ച് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഡിഐജി ഓഫിസിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മുഖംമൂടി മാർച്ച് നടത്തുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഷാജഹാനെതിരെ നടപടിയുണ്ടായത്. എസ്എഫ്ഐ–കെഎസ്യു സംഘർഷ കേസിൽ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകൻ്റെ മൊഴി പോലും പൊലീസ് എടുത്തില്ലെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. പൊലീസ് പാർട്ടി ഗുണ്ടകളെപ്പോലെ പെരുമാറുകയും സർക്കാർ ശമ്പളത്തിൽ പാർട്ടി പണിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പൊലീസ് ഒരു ഏരിയ സെക്രട്ടറിയെക്കാളും മോശമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
