ETV Bharat / state

അവസാന യാത്ര പറയാന്‍ ദര്‍ബാര്‍ ഹാളിലെത്തി വിഎസ്; മുദ്രാവാക്യം വിളികളുമായി ജനസാഗരം - PUBLIC VIEWING AT DURBAR HALL

Public viewing of VS at Durbar Hall ( ETV Bharat )