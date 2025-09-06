'ഒമ്പത് കൊല്ലം ഭരിച്ചിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോള് അയ്യപ്പ സ്നേഹം', സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
വർഗീയ സംഘടനകൾക്ക് ഇടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഒരു സിപിഎം, ബിജെപി അച്ചുതണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട സാഹചര്യമെന്നും സതീശൻ...
Published : September 6, 2025 at 5:51 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്താനുള്ള സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തില് പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. ശബരിമല അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും മറുപടി പറയണമെന്നും കുന്നംകുളം പൊലീസ് മർദനത്തെപ്പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ വാ തുറന്നിട്ടില്ലെന്നും വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നൽകിയ ആചാരലംഘനത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന അഫിഡവിറ്റ് പിൻവലിക്കുമോ എന്നും, നാമജപ ഘോഷയാത്ര നടത്തിയവരുൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്കെതിരെ എടുത്ത കേസുകൾ പിൻവലിക്കുമോ എന്നും വ്യക്തമാക്കണം. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ശബരിമല വികസനത്തിനായി ഇടുക്കിയിൽ നിന്ന് 112 ഏക്കർ വനഭൂമി വനംവകുപ്പിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
പിന്നീട് പകരം ഭൂമിയും നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ 9 വർഷം ശബരിമല വികസനത്തിനായി ചെറുവിരലനക്കാതിരുന്ന സർക്കാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സായാഹ്നത്തിൽ അയ്യപ്പഭക്തരെ കബളിപ്പിക്കാൻ ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനുമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴാണ് അയ്യപ്പ സ്നേഹം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വിമര്ശിച്ചു.
സ്വന്തം വകുപ്പിൽ നടന്ന ഗുരുതരമായ സംഭവത്തെപ്പറ്റി പ്രതികരിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. സിസിടിവിയിൽ കണ്ട മർദന ദൃശ്യങ്ങൾക്കപ്പുറം സിസിടിവി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തെത്തിച്ചും യുവാവിനെ ക്രൂരമായി മർദിച്ചു. യുവാവിൻ്റെ ഉള്ളം കാലിൽ ചൂരൽ വടി ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കുകയും ക്രൂരമായി മർദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷം എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കണ്ടറിയട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.
അതേസമയം, കസ്റ്റഡി മർദനത്തിൽ പ്രതികളായ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിരിച്ചുവിടുകയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ക്രൂര മർദനത്തിനിരയായ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് വി എസ് സുജിത്ത് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ശിപാർശയിൽ സംതൃപ്തനല്ലെന്നും ഡ്രൈവറായിരുന്ന ഷുഹൈറടക്കം അഞ്ചുപേരെയും പിരിച്ചുവിടണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സർവീസിൽ തുടരാനുള്ള യോഗ്യതയില്ല. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും സി സി ടി വി ഉണ്ടാകണമെന്ന സുപ്രീം കോടതിയിലെ കേസിൽ കക്ഷി ചേരും. അഞ്ചാമത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കൂടി കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സുജിത്ത് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
