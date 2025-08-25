പത്തനംതിട്ട: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച നടപടി കേരള രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ. സ്ത്രീകൾക്ക് ധാർമികതയുടെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ സിപിഎമ്മിന് അവകാശമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രാഹുലിനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഒരു ശ്രമവും നടത്തിയില്ല. ഒരു പരാതിയുമില്ലാതിരുന്നിട്ടും സ്ത്രീകളുടെ അഭിമാനം സംരക്ഷിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് ഈ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും ഇത് കോൺഗ്രസ് സ്ത്രീകളോടൊപ്പമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന നിലപാടാണെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഹുലിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടില്ലെന്നും മാറ്റിനിർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.സസ്പെന്ഷന് മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ്. മറ്റൊരു പാർട്ടിയും ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത മാതൃകാപരമായ നടപടിയാണ് കോൺഗ്രസ് സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷമാണ് ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടതെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു.
ക്രോംപ്രമൈസ് ആയിപ്പോയെന്നാണ് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ് പറഞ്ഞത്. ഒരു റേപ്പ് കേസിലെ പ്രതി കൈപൊക്കിയിട്ടാണ് എം ബി രാജേഷ് മന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നത്. സ്വയം ഒരു ഉളുപ്പ് വേണ്ടേ? റേപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയാണ് സിപിഎമ്മില് എംഎല്എയായി തുടരുന്നത്. ഇത്തരക്കാര്ക്കെതിരെ സിപിഎം നടപടി എടുക്കാത്തതും ബിജെപി പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിയെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയില് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നതുമൊക്കെ ഞങ്ങള്ക്കും വേണമെങ്കില് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാമായിരുന്നെന്ന് സതീശന് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് പേരുടെ പേരുകള് സിപിഎമ്മില് നിന്നു തന്നെ പറയാം. പക്ഷേ ഞങ്ങള് അതിനൊന്നും തയാറായില്ല. അതെല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉഴപ്പുന്നതിനു പകരം ആദ്യം തന്നെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റുകയും പാര്ട്ടിയില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
സിപിഎം നേതാക്കള്ക്കെതിരെ എഫ്ഐആര് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തിട്ടു പോലും അവരൊക്കെ സ്ഥാനങ്ങളില് തുടരുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് മുതല് ആരോപണവിധേയര് ഇരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നതു പോലെ അതേക്കുറിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനോടും ചോദിക്കണമെന്നും സതീശന് പറഞ്ഞു. ആരോപണവിധേയര്ക്കെതിരെ ഒരു നോട്ടീസ് നല്കാന് പോലും സിപിഎം തയാറായിട്ടില്ല. ആരോപണ വിധേയര് സിപിഎമ്മില് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് കോണ്ഗ്രസ് കര്ശന നടപടി എടുത്തത്.
ഉമ തോമസിനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണം
രാഹുൽ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഉമ തോമസ് എംഎൽഎയ്ക്ക് നേരെ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് വി ഡി സതീശൻ രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. ഉമ തോമസ് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും, ഒരു സ്ത്രീ പോലും സൈബർ ഇടത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടരുതെന്നാണ് താൻ തുടക്കം മുതൽ പറയുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പരാതി കൊടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളെപ്പോലും ആക്രമിക്കുന്നത് ഒരുതരം മനോരോഗമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചു.
സിപിഎമ്മാണ് സ്ത്രീകളെ സൈബർ ആക്രമണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതെന്നും അത്തരമൊരു സംസ്കാരം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അവരാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ സ്ത്രീകളെ സിപിഎം ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആവേശം കണ്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സ്ത്രീകളോടുള്ള പെരുമാറ്റ ദൂഷ്യത്തില് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് പദമൊഴിഞ്ഞ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ഇന്നാണ് പാര്ട്ടിയുടെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില്നിന്ന് കെപിസിസി സസ്പെന്ഡ് ചെയ്തത്. അതേസമയം രാഹുല് എംഎല്എ ആയി തുടരും. കോണ്ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്ഡിൻ്റെ നിര്ദേശ പ്രകാരം കെപിസിസി നേതൃത്വമാണ് സസ്പെന്ഷന് തീരുമാനിച്ചത്. വാര്ത്തകള് പുറത്തു വന്നപ്പോള് തന്നെ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് രാജിവച്ചത് മാതൃകാപരമാണ്. നിയമപരായി ഒരു പരാതിയും പാര്ട്ടിക്കു ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അതിനാല് രാഹുലിൻ്റെ എംഎല്എ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യത്തില് അടിസ്ഥാനമില്ല. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികള്ക്ക് ഇത്തരത്തില് ഒരു ആവശ്യവും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കാന് ധാര്മികതയില്ലെന്നും സസ്പെന്ഷന് അറിയിച്ചുള്ള മാധ്യമസമ്മേളനത്തില് കെപിസിസി അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫ് പറഞ്ഞു.
Also Read: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പ്രാഥമികാംഗത്വത്തില് നിന്ന് സസ്പെന്ഡ് ചെയ്ത് കോണ്ഗ്രസ്, എംഎല്എയായി തുടരും