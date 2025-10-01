ETV Bharat / state

സാധാരണക്കാരുടെ പേരിൽ വ്യാജ ജിഎസ്‌ടി രജിസ്ട്രേഷൻ, വകുപ്പിലെ ഒരുകൂട്ടർക്ക് പങ്കെന്ന് വി ഡി സതീശന്‍; വിവരം ലഭിച്ചിട്ടും നടപടിയെടുക്കുന്നില്ല

ജിഎസ്‌ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തു കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ പോകുന്നില്ലെന്നും എന്തു കൊണ്ട് ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരെ വിവരമറിയിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

V D Satheesan
വി ഡി സതീശന്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 1, 2025 at 3:00 PM IST

3 Min Read
തിരുവനന്തപുരം: ജിഎസ്‌ടി തട്ടിക്കുന്ന ആയിരത്തിലധികം സംഘങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍. ഈ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ജിഎസ്‌ടി വകുപ്പിലെ ഒരു വിഭാഗത്തിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ട്. 2024-25 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ മാത്രം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം 1100 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടുകള്‍ വ്യാജപ്പേരുകളില്‍ നടത്തി ഏകദേശം 200 കോടി രൂപയുടെ നികുതി വെട്ടിപ്പു നടത്തി. ഈ സംഘം സാധരണക്കാരറിയാതെ അവരുടെ പേരില്‍ ജിഎസ്‌ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തിയാണ് തട്ടിപ്പു നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും സതീശന്‍ ആോരപിച്ചു.

സാധാരണക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ ചില സേവന പോര്‍ട്ടലുകളില്‍നിന്ന് ചോര്‍ത്തിയാണ് ജിഎസ്‌ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തുന്നത്. ജിഎസ്‌ടി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യുന്ന ആള്‍ക്ക് മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന വ്യവസ്ഥ മറയാക്കി തട്ടിപ്പുകാരുടെ തന്നെ ബാങ്കക്കൗണ്ടിലാണ് ഇടപാടുകള്‍ മുഴുവന്‍ നടന്നിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെ ജിഎസ്‌ടി ഇൻ്റലിജന്‍സ് ഇക്കാര്യം കണ്ടെത്തി ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചെങ്കിലും നടപടിയെടുക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരോ ജിഎസ്‌ടി വകുപ്പോ തയ്യാറാകുന്നതിനു പകരം ജിഎസ്‌ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

വി ഡി സതീശന്‍ (ETV Bharat)

എന്നാല്‍ ഇതിൻ്റെ പിന്നില്‍ ഏത് കാര്‍ട്ടലാണെന്ന അന്വേഷണത്തിന് സര്‍ക്കാരും ജിഎസ്‌ടി വകുപ്പും തയ്യാറാകുന്നില്ല. ജിഎസ്‌ടി വകുപ്പിന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും കയ്യിലുണ്ടായിട്ടും ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരെ വിവരം അറിയിക്കാന്‍ ജിഎസ്‌ടി വകുപ്പ് തയ്യാറാകുന്നില്ല. കെഎസ്ഇബിയുടെ 13 അക്ക കണ്‍സ്യൂമര്‍ നമ്പറും ഒരു രജിസ്റ്റേര്‍ഡ് മൊബൈല്‍ നമ്പറും ഉണ്ടെങ്കില്‍ വിവരങ്ങള്‍ മുഴുവന്‍ ചോര്‍ത്തി ജിഎസ്‌ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്താം. എല്‍എസ്ജിഡിയുടെ സഞ്ജയ പോര്‍ട്ടല്‍ വഴിയും ഇത്തരത്തില്‍ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി ജിഎസ്‌ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ നടത്തി. എറണാകുളത്ത് ഒരാള്‍ മകളുടെ വിദേശ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദായനികുതി റിട്ടേണ്‍ സമര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ 43 കോടി രൂപയുടെ ഇടപാടു നടന്നതായി കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹം വെറും ഒരു കരാര്‍ തൊഴിലാളിയാണ്. പെലീസിനെയും ജിഎസ്ടി വകുപ്പിനെയും അറിയിച്ചിട്ടും ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

ഇതൊരു മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം മാത്രമാണ്. ജിഎസ്‌ടി രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ റദ്ദാക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് എന്തു കൊണ്ട് സര്‍ക്കാര്‍ പോകുന്നില്ലെന്നും എന്തു കൊണ്ട് ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരെ വിവരമറിയിക്കാന്‍ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. ഇവര്‍ക്ക് നിയമപരമായ സംരക്ഷണം സര്‍ക്കാര്‍ ഒരുക്കുന്നില്ല. 200 കോടിയുടെ റവന്യൂ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ട് എന്തു കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു പിടിക്കാന്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. അന്തര്‍ സംസ്ഥാന ബന്ധമുള്ള ഈ തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് സിബിഐ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് മനസിലാക്കിയിട്ടും ഇടപെടാന്‍ തയ്യറാകാത്ത ജിഎസ്‌ടി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. കേരളത്തിലെ ജിഎസ്‌ടി നിര്‍വഹണം പരിതാപകരമായ നിലയിലാണ്. കേരളത്തില്‍ വ്യാപകമായ നികുതി വെട്ടിപ്പ് നടക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്നത് നികുതി വെട്ടിപ്പു മാത്രമല്ല, ഡാറ്റാ മോഷണം കൂടിയാണ്. ആരെല്ലാമാണ് ഈ തട്ടിപ്പിനു കൂട്ടു നില്‍ക്കുന്നത് ആരാണ് ഇതെല്ലാം മൂടി വയ്ക്കുന്നതെന്ന വിവരം പുറത്തു വരണം.

സ്വര്‍ണപ്പാളി തട്ടിപ്പ്

കോടതി ഇടപെടല്‍ കൊണ്ടു മാത്രമാണ് ശബരിമല സ്വര്‍ണപ്പാളി തട്ടിപ്പ് വിവരം പുറത്തു വന്നത്. 199ല്‍ ദ്വാരപാലക ശില്‍പ്പങ്ങളില്‍ സ്വര്‍ണx പൂശുമ്പോള്‍ അവയ്ക്ക് 40 വര്‍ഷത്തെ വാറൻ്റിയുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 20 വര്‍ഷം കഴിഞ്ഞ് 2019 ല്‍ വീണ്ടും 40 വര്‍ഷം വാറൻ്റിയുള്ള ശില്‍പ്പങ്ങള്‍ സ്വര്‍ണം പൂശാന്‍ കൊണ്ടു പോയതെന്നത് ദുരൂഹമാണ്. പോയത് 42 കിലോ, തിരിച്ചു വന്നത് 38 കിലോ. 4 കിലോ സ്വര്‍ണം അപ്പോള്‍ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.

വിജിലന്‍സിൻ്റെ സാനിധ്യത്തില്‍ എന്തു കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൂക്കം പരിശോധിച്ചില്ലെന്നത് വ്യക്തമാണ്. ഇതു പുറത്തു വരാതിരിക്കാന്‍ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. തിരുവിതാംകൂര്‍ കമ്മിഷണറുടെ സാന്നിധ്യത്തിലും ദേവസ്വം രേഖകളിലും ഇതിൻ്റെ കണക്കെടുപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഭാരക്കുറവ് കണ്ടെത്തിയിട്ടും തിരുവിതാംകൂര്‍ ദേവസ്വം അധികാരികള്‍ എന്തു കൊണ്ടാണ് ഇക്കാര്യം അന്വേഷിക്കാതിരുന്നത്. കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ഇതു നടത്താവൂ എന്നിരിക്കേ എന്തുകൊണ്ടാണ് കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ സ്വര്‍ണം എടുത്തു മാറ്റി ചെന്നയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോയത്. ആരാണ് സ്വര്‍ണം കൊണ്ടു പോയ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു.

എല്ലാ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡുകളിലുമുള്ള ഇത്തരം സ്‌പോണ്‍സര്‍മാരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തണം. ദേവസ്വത്തിലേക്കും ശബരിമലയിലേക്കും സ്‌പോണ്‍സര്‍ വാങ്ങിത്തരാമെന്ന വാഗ്ദാനം നല്‍കി കോടിക്കണക്കിനു രൂപ വാങ്ങിയ ശേഷം അതില്‍ ചെറിയൊരു ഭാഗം മാത്രം ക്ഷേത്രത്തിനോ ദേവസ്വംബോര്‍ഡിനോ നല്‍കുകയും ബാക്കി ഇടനിലക്കാര്‍ക്കും ഏജൻ്റുമാര്‍ക്കും കമ്മിഷന്‍ കൊടുത്ത് വന്‍ തുക ഭക്തരില്‍ നിന്നു തട്ടുകയാണ് ഇവരുടെ പരിപാടി. ഇതിനെല്ലാം സര്‍ക്കാരും ദേവസ്വം ബോര്‍ഡും കൂട്ടു നിന്നു. അയ്യപ്പൻ്റെ സ്വര്‍ണം അടിച്ചുമാറ്റിയവരാണ് ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയത്. അവരുടെ കാപട്യം ഇപ്പോള്‍ അയ്യപ്പന്‍ തന്നെ പുറത്തു വിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും സര്‍ക്കാരുമായുള്ള ബന്ധമമെന്താണെന്നും ഇയാള്‍ ആരുടെ ബെനാമിയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ നിന്നും പീഠം കണ്ടെത്തിയിട്ടും എന്തു കൊണ്ട് അവരെ കേസില്‍ പ്രതിയാക്കുന്നില്ല. ഈ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയും ദേവസ്വംബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമെന്താണെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവീട്ടില്‍ എങ്ങനെ പീഠം കണ്ടുവെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചോദിച്ചു.

