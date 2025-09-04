ETV Bharat / state

ഓണക്കാലത്തെ രാജഭരണ ഓര്‍മകള്‍; പഴമയുടെ നാണയ കിലുക്കവുമായി ഉത്രാടക്കിഴി സമര്‍പ്പണം - UTHRADA KIZHI DISTRIBUTION KERALA

1961 ഒക്‌ടോബര്‍ 21 മുതലാണ് ഇത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ചുമതലയായത്.

Minister VN Vasavan With Soumyavathi Thampuratti. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 4, 2025 at 3:05 PM IST

Updated : September 4, 2025 at 4:07 PM IST

കോട്ടയം: ഓണത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച് വരുന്ന ഉത്രാടക്കിഴി കൈമാറി. കൊച്ചി രാജ കുടുംബത്തിലെ അന്തര്‍ജനങ്ങള്‍ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ഓണപ്പുടവയെന്ന എന്ന അവകാശമാണിത്. തിരുകൊച്ചി സംയോജനത്തോടെയാണിത് സര്‍ക്കാരിന്‍റെ കീഴിലായത്.

ഉത്രാടക്കിഴി പണമായാണ് നല്‍കുന്നത്. കൊച്ചി രാജവംശത്തിലെ പിന്തുടര്‍ച്ചക്കാരായ സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കുന്ന ഉത്രാടക്കിഴി അരുടെ വീടുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കോട്ടയം വയസ്‌കര കോവിലകത്തെ സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടിക്കും ഉത്രാടക്കിഴി കൈമാറി. മന്ത്രി വിഎന്‍ വാസവന്‍ എത്തിയാണ് കിഴി നല്‍കിയത്.

ഓണക്കാലത്ത് ഉത്രാടക്കിഴി തങ്ങളെ തേടിയെത്തിയതില്‍ വളരെ സന്തോഷമെന്ന് സൗമ്യവതി തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞു. തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ എംഎൽഎ, ജില്ലാ കലക്‌ടര്‍ ചേതൻ കുമാർ മീണ, കോട്ടയം തഹസിൽദാർ എസ്എൻ അനിൽകുമാർ, കോട്ടയം വില്ലേജ് ഓഫിസർ ജെബോയി മാത്യൂ എന്നിവരും മന്ത്രിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഉത്രാടക്കിഴി സമര്‍പ്പണം (ETV Bhart)

ഉത്രാടക്കിഴി സര്‍ക്കാര്‍ ചുമതലയായതിങ്ങനെ: രാമവര്‍മ എന്‍ഡോവ്‌മെന്‍റ് എന്ന പേരിലാണ് ഉത്രാടക്കിഴിയായി കൊച്ചി രാജ വംശത്തിലെ സ്‌ത്രീ ജനങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കിവരുന്നത്. ശ്രീചിത്തിര തിരുനാള്‍ മഹാരാജാവ് തൃപ്പൂണിത്തുറ കൊട്ടാരത്തിലെ തമ്പുരാട്ടിമാര്‍ക്ക് ഓണപ്പുടവ നല്‍കുന്ന പതിവുണ്ടായിരുന്നു. രാജഭരണം പോയി ജനാധിപത്യ സര്‍ക്കാരുകളുടെ ഭരണ കാലം വന്ന ശേഷം ഇതിനുള്ള തുക എന്‍ഡോവ്‌മെന്‍റ് എന്ന പേരില്‍ സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറി.

1961ഒക്‌ടോബര്‍ 21ന് ഇത് സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിറക്കി. തുടര്‍ന്ന് ഉത്രാടക്കിഴി സമര്‍പ്പണം സര്‍ക്കാരിന്‍റെ ചുമതലയായി. കൊച്ചി രാജ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ കേരളത്തില്‍ എവിടെയാണെങ്കിലും അവര്‍ക്കുള്ള തുക തൃശൂര്‍ ട്രഷറി വഴി അനുവദിച്ച് നല്‍കുന്നതാണ് പതിവ്. കാലങ്ങളോളം 14 രൂപയും ചില്ലറയുമായിരുന്നു കിഴിയിലെ തുക. എന്നാല്‍ചില വേള ചില്ലറ തുട്ടുകള്‍ ലഭിക്കാതായതോടെ തുക 15 ആക്കി ഉയര്‍ത്തുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു.

പിന്നീട് നിരവധി തവണ ഈ തുകയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി. ഒടുക്കം 2011ലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ തുകയായ 1001 ആക്കി ഉയര്‍ത്തിയത്. കൊച്ചി രാജ കുടുംബത്തിലെ 80ഓളം പേരാണ് ഇത്തവണ ഉത്രാടക്കിഴി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. തൃശൂര്‍, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായി താമസമാക്കിയ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തുന്ന ചുമതല തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. അതത് താലൂക്ക് തഹസില്‍ദാര്‍മാരാണ് ഇതിന്‍റെ ചുമതലക്കാര്‍.തഹില്‍ദാര്‍മാര്‍ പാസാക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ തൃശൂര്‍ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന് കൈമാറുന്നു.തൃശൂര്‍ കലക്‌ട്രേറ്റ് മുഖേന ഈ അപേക്ഷകള്‍ സര്‍ക്കാരിന് കൈമാറും. തുടര്‍ന്ന് തൃശൂര്‍ ട്രഷറിയിലേക്ക് പണം എത്തും.അവകാശികള്‍ക്ക് അതത് താലൂക്കുകളാണ് തുക കൈമാറുന്നത്. അപേക്ഷ പാസാക്കിയ ശേഷം രാജ കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ നിലവില്‍ എവിടെയാണോ വസിക്കുന്നത് അവിടെ നേരിട്ടെത്തി അതത് തഹസില്‍ദാര്‍മാരോ സര്‍ക്കാര്‍ പ്രതിനിധികളോ ഉത്രാടക്കിഴി കൈമാറും. മന്ത്രിമാരും ജനപ്രതിനിധികളുമൊക്കെ ഉത്രാടക്കിഴി കൈമാറ്റത്തിന് സന്നിഹിതരാവാറുണ്ട്.

