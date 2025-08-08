Essay Contest 2025

അമേരിക്കൻ തീരുവ വർധന; വെല്ലുവിളി നേരിടാൻ കിറ്റെക്സ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്, ലിറ്റില്‍ സ്റ്റാറും എത്തുന്നു - KITEX ENTERS INDIAN MARKET

കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്റ്‌സ് തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ യു.എസ്. ബ്രാൻഡായ 'ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിലൂടെ അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1000 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2025 at 10:11 PM IST

എറണാകുളം: അമേരിക്കൻ ഇറക്കുമതി തീരുവ 50 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുമെന്ന് കിറ്റെക്സ് എം.ഡി. സാബു എം. ജേക്കബ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉയർന്ന തീരുവമൂലം യു.എസിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്ന വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഈ തന്ത്രം സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ വ്യക്തമാക്കി.

ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്‍റ്സ് തങ്ങളുടെ പ്രമുഖ യു.എസ്. ബ്രാൻഡായ 'ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. ഇതിലൂടെ അടുത്ത രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനുള്ളിൽ 1000 കോടി രൂപയുടെ അധിക വരുമാനമാണ് കമ്പനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യൂറോപ്പ്, യു.എസ്. തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നവജാത ശിശുക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ വസ്ത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയാണ് കിഴക്കമ്പലത്തെ കിറ്റെക്സ് ഗാർമെന്റ്സ് ലിമിറ്റഡ്.

'ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്തുന്നതോടെ, അമേരിക്കൻ നിലവാരത്തിലും സുരക്ഷയിലുമുള്ള, ഫാഷനബിളായ വസ്ത്രങ്ങൾ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകും. ഇത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും നിക്ഷേപകരുടെയും താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് സാബു എം. ജേക്കബ് പറഞ്ഞു.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ സാധ്യതകൾ

പഠനങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിലെ നവജാത ശിശുക്കളുടെ വസ്ത്ര വിപണി 2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം 1.46 ലക്ഷം കോടി രൂപയിലെത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. യു.എസിലെ ജനനനിരക്കിന്റെ ആറിരട്ടിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ജനനനിരക്ക് (ഏകദേശം 24 ദശലക്ഷം). ഇത് നവജാത ശിശുക്കളുടെയും കുട്ടികളുടെയും വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാധ്യതകൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ, 'ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ' ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കും. തുടർന്ന് റീട്ടെയിൽ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ വഴി രാജ്യമെമ്പാടും ശൃംഖല വിപുലീകരിക്കാനും കിറ്റെക്സ് പദ്ധതിയിടുന്നു.

അതേസമയം, അമേരിക്ക ഇറക്കുമതി തീരുവ 50 ശതമാനമായി വർധിപ്പിച്ചത് വസ്ത്ര കയറ്റുമതി മേഖലയെ ഏറ്റവും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്. വസ്ത്ര കയറ്റുമതിക്ക് പുറമെ, സമുദ്രോത്പന്ന കയറ്റുമതി, ഇലക്ട്രിക് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ജെം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി തുടങ്ങിയ മേഖലകളും ഈ തീരുവ വർധനവിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്.

നിലവിലുള്ള വിപണി ഒറ്റയടിക്ക് മറ്റൊരു രാജ്യത്തേക്ക് പറിച്ചുനടുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്നും, അതിനാൽ ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഇതര രാജ്യങ്ങളിൽ വിപണി കണ്ടെത്തുകയെന്ന പ്രായോഗിക തന്ത്രങ്ങളാണ് കിറ്റെക്സ് ആവിഷ്കരിക്കുന്നതെന്നും സാബു ജേക്കബ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

