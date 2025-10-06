ETV Bharat / state

ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കൂടുതല്‍ കുരുക്കിലേക്ക്; അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കൊടുത്തത് ചെമ്പല്ല, സ്വർണപ്പാളി തന്നെ, മൊഴിയുമായി ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍

ചെമ്പിൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതായതിനാലാണ് ചെമ്പ് എന്നെഴുതിയതെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേവസ്വം വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകി. ഇതോടെ സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കൂടുതല്‍ കുരുക്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

Unnikrishnan Potti Sabarimala Devaswom Sabarimala Temple
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി (ETV Bharat)
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ വാദങ്ങൾ പൊളിയുന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിക്ക് കൊടുത്തത് ചെമ്പല്ല, സ്വർണം പൊതിഞ്ഞ പാളി തന്നെയാണെന്നും മഹസറില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോള്‍ അബദ്ധം പറ്റിയതാണെന്നുമാണ് ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകിയത്.

ചെമ്പിൽ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതായതിനാലാണ് ചെമ്പ് എന്നെഴുതിയതെന്നും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ദേവസ്വം വിജിലൻസിന് മൊഴി നൽകി. ഇതോടെ സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി കൂടുതല്‍ കുരുക്കിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്.

Sabarimala Gold Sheet Mystery (ETV Bharat)

2019ൽ പോറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് കൊണ്ടുപോയത് സ്വർണപ്പാളി തന്നെയെന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട്. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾ സ്വർണം തന്നെ ആണെന്നാണ് വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായത്. സ്വർണ്ണപ്പാളി എങ്ങനെ ദേവസ്വം രേഖകളിൽ ‘ചെമ്പുപാളി’ ആയി മാറി എന്നതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായ പരിശോധന നടത്തും.

പാളി ചെമ്പാണ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ തീരുമാനം പരിശോധിക്കുമെന്നും ദേവസ്വം വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു. ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്‌ ഈയാഴ്ച തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലേത് സ്വർണപ്പാളി തന്നെയാണ് എന്ന നിർണായക വിവരവും വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിക്കും. സ്വർണം രേഖകളിൽ ചെമ്പായത് എങ്ങനെയെന്ന് പരിശോധിക്കും. ചെമ്പെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൽ ദുരൂഹതയുണ്ടെന്നാണ് വിജിലൻസ് നിഗമനം.

Sabarimala Gold Sheet Mystery (ETV Bharat)

വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിനായി മറ്റൊരു ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തണമെന്നും വിജിലൻസ് ശുപാർശ ചെയ്യും. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഏഴ് മണിക്കൂറാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ വിജിലൻസ് ചോദ്യം ചെയ്തത്. ആരോപണങ്ങൾ നിഷേധിച്ചെങ്കിലും വിജിലൻസിന്‍റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയ്‌ക്ക് ഉത്തരം മുട്ടി.

Sabarimala Gold Sheet Mystery (ETV Bharat)

അതേസമയം, സ്വർണപ്പാളി വിവാദത്തിൽ സമഗ്രാന്വേഷണത്തിന് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിജിലൻസ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകും. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിൽ സ്വർണം പതിച്ചെന്ന് വിജിലൻസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങൾ സ്വർണം തന്നെ ആണെന്ന് വിജിലൻസിൻ്റെ അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തമായത്.

റിപ്പോര്‍ട്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലേത് ചെമ്പ് പാളിയാണ് എന്നാണ് 2019 ൽ ദേവസ്വം നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദേവസ്വം ഇങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകിയത് എന്ന് വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നും വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു.

Sabarimala Gold Sheet Mystery (ETV Bharat)

അതേസമയം, തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് (ടിഡിബി) നൽകിയ രേഖകളിൽ, പൂശാനായി എടുത്ത പ്ലേറ്റുകൾ ചെമ്പ് ആണെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നതെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി മാധ്യമങ്ങളോട് പലതവണ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

തനിക്ക് ലഭിച്ച രേഖയിലും മഹസ്സർ രേഖകളിലും പ്ലേറ്റുകൾ ചെമ്പാണെന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രേഖകൾ അനുസരിച്ച് മാത്രമേ തനിക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേരത്തെ ഈ പ്ലേറ്റുകൾ സ്വർണം പൊതിഞ്ഞതാണെന്ന് താൻ അടുത്തിടെയാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും പോറ്റി പറഞ്ഞു. കാലപ്പഴക്കം കാരണം സ്വർണത്തിൻ്റെ ആവരണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം. അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ടിഡിബി വീണ്ടും പൂശാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. യഥാർഥം എന്താണെന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയാൽ അറിയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തിരുന്നു.

