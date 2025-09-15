'പാലിക്കാനാകാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞാൻ നൽകാറില്ല': 80കാരന്റെ നിവേദനം നിഷേധിച്ചതില് പ്രതികരിച്ച് സുരേഷ് ഗോപി
വ്യാജ പ്രതീക്ഷകള് നല്കുന്നത് തന്റെ ശൈലി അല്ല. സംഭവത്തെ ചിലർ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫേസ് ബുക്കിലൂടെ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ വിശദീകരണം.
Published : September 15, 2025 at 11:02 AM IST
തൃശൂർ : ഭവന സഹായത്തിനായി നിവേദനം നല്കാനെത്തിയ വയോധികന്റെ നിവേദനം മടക്കിയ വാർത്തകളോട് പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി. പാലിക്കാനാകാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങള് താൻ നല്കാറില്ല എന്നും ജനങ്ങള്ക്ക് വ്യാജ പ്രതീക്ഷകള് നല്കുന്നത് തന്റെ ശൈലി അല്ല എന്നും സുരേഷ് ഗോപി വ്യക്തമാക്കി. ഫേസ് ബുക്കില് പങ്കിട്ട കുറിപ്പിലൂടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ പ്രതികരണം.
താൻ നിവേദനം വാങ്ങാൻ തയാറാകാതിരുന്ന സംഭവത്തെ ചിലർ രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകള്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഗോപി ആരോപിച്ചു. 'ഭവനനിർമാണം ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണ്. അതിനാൽ അത്തരം അഭ്യർഥനകൾ ഒരാള്ക്ക് മാത്രം അനുവദിക്കാനോ തീരുമാനിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ വിചാരിക്കണം.' -സുരേഷ് ഗോപി ഫേസ് ബുക്ക് കുറിപ്പില് പറഞ്ഞു.
കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ രൂപം:
ഒരു വ്യക്തീകരണം,
അടുത്തിടെ ഭവനസഹായവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്ന ഒരു അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ നിരവധി വാർത്തകളും വ്യാഖ്യാനങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ചിലർ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടകൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് കാണുന്നു.
ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകനായി, എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ട്.
പാലിക്കാനാകാത്ത വാഗ്ദാനങ്ങൾ ഞാൻ നൽകാറില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് വ്യാജ പ്രതീക്ഷകൾ നൽകുന്നത് എന്റെ ശൈലി അല്ല.
ഭവനനിർമ്മാണം ഒരു സംസ്ഥാന വിഷയമാണ്. അതിനാൽ അത്തരം അഭ്യർഥനകൾ ഒരാള്ക്ക് മാത്രം അനുവദിക്കാനോ തീരുമാനിക്കാനോ കഴിയില്ല. അതിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ വിചാരിക്കണം.
എന്റെ ശ്രമങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച്, ജനങ്ങൾക്ക് യഥാർഥ നേട്ടങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അതേ സമയം, ഈ സംഭവത്തിലൂടെ മറ്റൊരു പാർട്ടി ആ കുടുംബത്തെ സമീപിച്ച് സുരക്ഷിതമായ ഭവനം ഉറപ്പാക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നത് എന്ന കാര്യം കാണുന്നത് എനിക്ക് സന്തോഷമാണ്. രാഷ്ട്രീയ ഉന്നം ഉള്ളതാണെങ്കിലും ഞാന് കാരണം അവര്ക്ക് ഒരു വീട് എന്നത് ലഭ്യമായല്ലോ... കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലങ്ങളായി ഇത് കണ്ട് കൊണ്ടിരുന്നു ആളുകള് ഞാന് കാരണം എങ്കിലും ഇപ്പൊൾ വീട് വച്ച് നൽകാൻ ഇറങ്ങിയല്ലോ...
ജനങ്ങളുടെ പോരാട്ടങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയ കളികൾക്കല്ല, യഥാർഥ പരിഹാരങ്ങൾക്കാണ് സ്ഥാനം എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുരേഷ് ഗോപി ചാഴൂർ, പുള്ള് പ്രദേശത്ത് വികസന ചർച്ചക്കെത്തിയപ്പോഴാണ് 80കാരൻ തായാട്ട് കൊച്ചു വേലായുധൻ ഭവന നിർമാണത്തിന് സഹായമാവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല് നിവേദനം വാങ്ങാൻ സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടാക്കിയില്ല. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ സോഷ്യല് മീഡയയില് വലിയ തോതില് പ്രചരിച്ചിരുന്നു.
അതേസമയം കൊച്ചു വേലായുധന് ആവശ്യമായ സഹായം നല്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കലക്ടർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യന് നിർദേശം നല്കി. വിഷയത്തില് ഇന്ന് തഹസില്ദാർ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
