സംസ്ഥാനത്തെ 1157 സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് കണക്കുകള്‍; 875 ഉം സർക്കാർ സ്‌കൂളുകള്‍

സംസ്ഥാനത്തെ 1157 സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ യോഗ്യമല്ല, നിയമസഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ച് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ്. അറ്റകുറ്റപണികള്‍ക്കായി പ്രത്യേക വിഹിതം മാറ്റിവക്കുമെന്ന് ശിവൻകുട്ടി.

Kerala Legislative Assembly (ANI)
Published : October 2, 2025 at 5:16 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മുമ്പോട്ട് കുതിയ്‌ക്കുമ്പോഴും 1,157 സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങള്‍ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ യോഗ്യമല്ലെന്ന് പുതിയ കണക്കുകൾ. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണവകുപ്പ് നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. സ്‌കൂളുകളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ നേടിയ നേട്ടങ്ങൾ എടുത്തുകാണിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് കണക്കുകൾ വിശദീകരിച്ചത്.

ഇതിൽ 875 സർക്കാർ സ്‌കൂളുകളും 262 എയ്‌ഡഡ് സ്ഥാപനങ്ങളും 20 അൺ എയ്‌ഡഡ് സ്‌കൂളുകളും ഉള്‍പ്പെടുന്നു. കരുനാഗപ്പള്ളി എംഎൽഎ സി ആർ മഹേഷ് നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് രേഖാമൂലം നൽകിയ മറുപടിയിൽ സർക്കാർ ഈ വിഷയം ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചും കിഫ്‌ബി (കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്‌ചർ ഇൻവെസ്‌റ്റ്മെൻ്റ് ഫണ്ട് ബോർഡ്) പദ്ധതികൾ വഴിയും പുതിയ സ്‌കൂൾ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി പ്രത്യേക വിഹിതം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കിൽ സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത സ്‌കൂള്‍ കെട്ടിടങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിൽ കൊല്ലം ജില്ലയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 143 സ്‌കൂളുകളുടെ കെട്ടിടങ്ങളാണ് ജില്ലയിൽ ക്ലാസുകള്‍ക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ആലപ്പുഴ (134), തിരുവനന്തപുരം (120) എന്നീ ജില്ലകളുമുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഓരോ അധ്യയന വർഷവും സ്‌കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ സ്‌കൂളുകളും അതത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നേടേണ്ടതുണ്ട്.

വിമർശനങ്ങൾ നേരിട്ട് സുംബ നൃത്തം

ജൂലൈയിൽ ആദ്യം വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിൽ ശാരീരിക ക്ഷമത, മാനസിക ക്ഷേമം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പാഠ്യപദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സ്‌കൂളുകളിൽ സുംബ നൃത്തം ആരംഭിച്ചിരുന്നു. ശാരീരിക അധ്വാനത്തിലൂടെ സമ്മർദം നിയന്ത്രിക്കാൻ വിദ്യാർഥികളെ സഹായിക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, കേരളത്തിലെ സ്‌കൂളുകളിലെ മയക്കുമരുന്ന് വിരുദ്ധ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പരിപാടി.

സ്‌കൂളുകളിൽ സുംബ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കേരള സർക്കാർ മുൻകൈയെടുത്തതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് സർട്ടിഫൈഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സുംബ ഫിറ്റ്നസ് ഇൻസ്ട്രക്‌ടറായ റോമ മൻസൂർ പറഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ കുട്ടികളെ മാനസികമായി ബലപ്പെടുത്താൻ ഇതൊരു മികച്ച പ്രവർത്തനമാണ്. ഇന്നത്തെ കുട്ടികൾ അവരുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ നശിപ്പിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്കും അടിമകളാകുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. സുംബ മനസിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും കുട്ടികളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഇടകലർത്തുന്നതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതായി ആരോപിച്ച് ഈ പദ്ധതിയ്‌ക്കെതിരെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളും ഇടകലരുന്നതോ ഒരുമിച്ച് നൃത്തം ചെയ്യുന്നതോ കുറഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നതോ അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രസ്‌താവിച്ച് മുസ്‌ലിം ഗ്രൂപ്പുകള്‍ രംഗത്തെത്തി. അധ്യാപകനും വിസ്‌ഡം ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ടി കെ അഷ്‌റഫ് ഇതിനെതിരെ ഫേസ്‌ബുക്ക് പോസ്‌റ്റും പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.

പിന്നാലെ സമസ്‌ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ നേതാവ് നാസർ ഫൈസി കൂടത്തായിയും വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇത് വിദ്യാർഥികൾക്കു നേരെ ഉയർത്തുന്ന അവകാശ ലംഘനങ്ങളാണെന്നായിരുന്നു വാദം. എന്നാൽ സുംബ സെഷനുകൾ വിദ്യാർഥികളെ അക്കാദമിക് സമ്മർദം നേരിടാനും മയക്കുമരുന്ന് ദുരുപയോഗം നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും വേണ്ടി ആരംഭിച്ച സംരംഭമാണെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിശദീകരിച്ചു.

