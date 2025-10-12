ETV Bharat / state

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: 2019-ലെ ദേവസ്വം ബോർഡും പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ; അറിയില്ല, തെറ്റുകാരനെങ്കിൽ ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയാറെന്ന് എ പത്മകുമാർ

തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിനെതിരായി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും പിശകുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അതിന് ഉത്തരം പറയാന്‍ താന്‍ ബാധ്യസ്ഥനാണെന്നും പത്മകുമാര്‍

A padmakumar
എ പത്മകുമാര്‍ (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം/ പത്തനംതിട്ട : ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ അന്വേഷണം ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എ. പത്മകുമാർ ഉൾപ്പെട്ട 2019-ലെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രതിപ്പട്ടികയിലുണ്ട്. കേസിൽ എട്ടാം പ്രതിയായാണ് 2019-ലെ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. വ്യക്തിഗത പേരുകൾ എഫ്‌ഐആറിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. 2019-ൽ സ്വർണപ്പാളികൾ ഇളക്കിയെടുത്തത് ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ അറിവോടു കൂടിയാണെന്ന് എഫ്‌ഐആറിൽ പറയുന്നു. കൂടാതെ, ബോർഡിന് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രതികൾ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതായും എഫ്‌ഐആറിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

അതേസമയം വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും എഫ്‌ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി അറിയില്ലെന്നും ഏത് അന്വേഷണത്തെയും നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നുമാണ് മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് എപത്മകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു എഫ്ഐആര്‍ ഉണ്ടെന്ന വിവരം ഞാനിതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിയമപ്രകാരമോ അതല്ലെങ്കില്‍ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലോ തനിക്കങ്ങനെ ഒരു വിവരം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രതി ചേര്‍ക്കല്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ അന്നത്തെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും വ്യവസ്ഥാപിതമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും തങ്ങള്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ എഫ്ഐആറില്‍ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കില്‍ മറുപടി പറയേണ്ടിടത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യുമെന്നും പത്മകുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

എ പത്മകുമാർ

ചെമ്പ് പാളികള്‍ എന്ന പരാമര്‍ശം ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തില്‍ ഉണ്ടെന്ന രേഖകകള്‍ പുറത്തുവന്നെന്ന വാദത്തോടും പത്മകുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ തീരുമാനത്തില്‍ അങ്ങനെ ഒന്ന് കാണില്ല. ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ തീരുമാനം തൻ്റെ കൈപ്പടയിലെഴുതി വച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കില്‍ അത് വരട്ടെ. തങ്ങള്‍ തെറ്റുകാരാണെങ്കില്‍ കോടതി പറയട്ടെ, അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ ഏത് ശിക്ഷയും ഏറ്റുവാങ്ങാന്‍ തയാറാണ്.

ബോര്‍ഡിനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ബോര്‍ഡിനുണ്ട്. നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം ബോര്‍ഡിനുണ്ട്. ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവര്‍ക്കുണ്ട്. ബോര്‍ഡ് നയപരമായ തീരുമാനം എടുത്തുകൊടുത്താല്‍ നിയമപരമായ ബാധ്യതകള്‍ നിറവേറ്റി അക്കാര്യങ്ങള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിക്കേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചുമതലയാണ്. അക്കാര്യത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ, ഞങ്ങടെ കാര്യത്തില്‍ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ തുടങ്ങിയവ കോടതി പരിശോധിക്കട്ടെയെന്നും പത്മകുമാര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അനധികൃതമായോ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങള്‍ക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടോ നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടോ ഒരു കാര്യവും തൻ്റെ ബോര്‍ഡിൻ്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇടനല്‍കാതെ പറയാന്‍ കഴിയും. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഒരു കഴഞ്ചുപോലും തീരുമാനം തൻ്റെ ബോര്‍ഡിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ കോടതി പറയട്ടെ, അവിടെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊള്ളാമെന്നും പത്മകുമാര്‍ പ്രതികരിച്ചു.

താന്‍ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റിക്ക് ഒരു ഫേവറും ചെയ്തിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം 2007-ല്‍ കീഴ്ശാന്തിയുടെ സഹായിയായി ശബരിമലയില്‍ വരുന്നത്. അതിനുമുമ്പ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി ജലഹള്ളി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിലായിരുന്നു. അവിടുത്തെ തന്ത്രി ആരായിരുന്നെന്ന് അന്വേഷിക്കണം. മാധ്യമങ്ങള്‍ എല്ലാം പത്മകുമാറിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഒറ്റതിരിഞ്ഞ്ആക്രമിക്കുകയാണെന്നും മുന്‍ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ആരോപിച്ചു.ശബരിമലയില്‍ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മുഴുവന്‍ കാര്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരവാദിത്വം 2019-ലെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണെന്നു പറഞ്ഞാല്‍ അതിൻ്റെ ഉള്‍പ്പെടെ മറുപടി പറയാന്‍ താന്‍ തയാറാണ്. ഈ അവതാരങ്ങളെ മുഴുവന്‍ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് 2019-ലെ ഭരണസമിതി ആണോ. 2007 മുതുല്‍ ശബരിമലയിലുള്ള ആളാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണന്‍ പോറ്റി. ഇതിന് 2017-19 ഭരണസമിതി മാത്രം ഇതിന് എങ്ങനെയാണ് ഉത്തരം പറയേണ്ടി വരിക.

ഇന്നല്ലെങ്കില്‍ നാളെ ഇതിൻ്റെ സത്യം തെളിയും. ആ സത്യം തെളിയുമ്പോള്‍ മറുപടി പറയേണ്ടവരെല്ലാം പറയേണ്ടി വരും. ഉടമസ്ഥൻ വീട് പൂട്ടിപ്പോയശേഷം വീട്ടിൽ മോഷണം നടന്നാൽ അതിന് വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഉത്തരം പറയേണ്ട അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ. ശബരിമല ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ, തന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്നോ തന്‍റെ കാലത്ത് യാതൊരു വീഴ്ചയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ ശബരിമലയിലെ സ്വര്‍ണക്കൊള്ളയില്‍ പ്രത്യേക സംഘം അന്വേഷണം തുടങ്ങി. കവര്‍ച്ച, വിശ്വാസവഞ്ചന, ഗൂഢാലോചന തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകള്‍ ചുമത്തി രണ്ട് എഫ്‌ഐആറുകള്‍ ആണ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്.പ്രതികളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം ഉടന്‍ ചോദ്യം ചെയ്യും.അറസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പടെയുള്ള നടപടികള്‍ വേഗത്തിലാക്കും. ദേവസ്വം വിജിലൻസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിൻ്റെ തുടർച്ചയായാകും അന്വേഷണം.സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് ചെന്നൈയിൽ എത്തി.സ്വർണം പൂശൽ പ്രക്രിയ നടത്തിയ ചെന്നൈ സ്മാർട് ക്രിയേഷൻസിൽ പരിശോധന നടത്താനയാണ് സംഘം എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

ശബരിമല ദ്വാരപാലക ശില്‍പങ്ങള്‍ അമിക്കസ് ക്യൂറി ജസ്റ്റിസ് കെ ടി ശങ്കരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൾ ഇന്ന് പരിശോധിക്കും. സ്‌ട്രോങ് റൂം പരിശോധന ഇന്നലെ നടത്തിയിരുന്നു.

Also Read: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി: ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു; ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും ദേവസ്വം ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടെ 10 പേർ പ്രതിപ്പട്ടികയിൽ

