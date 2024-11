ETV Bharat / state

19ന് വയനാട്ടില്‍ യുഡിഎഫ് ഹര്‍ത്താല്‍, വയനാട് ഉരുള്‍പൊട്ടല്‍ ദേശീയ ദുരന്തമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്

UDF to observe hartal in Wayanad on 19th ( ETV Bharat )