തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാരിൻ്റെ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം രാഷ്ട്രീയ കാപട്യമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ഇത് കപടമായ അയ്യപ്പ സംഗമമാണെന്നും സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് തീർഥാടനം കൂടുതൽ സങ്കീർണമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് കൺവീനർ അടൂർ പ്രകാശുമായി ചേർന്ന് നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് വിഡി സതീശൻ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനത്തിന് അനുകൂലമായി സർക്കാർ നൽകിയ സത്യവാങ്മൂലം തിരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ആചാരലംഘനത്തിന് സർക്കാർ കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. അന്ന് ആചാരലംഘനം തടയാൻ നടത്തിയ നാമജപഘോഷയാത്ര ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമാധാനപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എടുത്ത കേസുകൾ ഇതുവരെ പിൻവലിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ആ കേസുകൾ പിൻവലിക്കാൻ സർക്കാർ തയാറാണോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. സാധാരണക്കാരുടെ പണം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഈ പരിപാടിയോട് യോജിപ്പില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'ശബരിമല വികസനത്തിന് സർക്കാർ എന്തു ചെയ്തു'
കഴിഞ്ഞ ഒമ്പതര വർഷത്തിനിടെ ശബരിമലയുടെ വികസനത്തിനായി സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ 112 ഏക്കർ ഭൂമിയാണ് ശബരിമലയുടെ വികസനത്തിനായി ഏറ്റെടുത്തതെന്നും ധാരാളം വികസനപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തപ്പോൾ ചില പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയും ബന്ധപ്പെട്ടവരും ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ഏഴ് മാസമായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ റീട്ടെയ്ൽ പണപ്പെരുപ്പമുള്ള സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. റേഷൻ ഉത്പന്ന വിതരണം നിരന്തരമായി മുടങ്ങുകയാണെന്നും മഞ്ഞ കാർഡുള്ളവർക്ക് ഓണക്കിറ്റ് പോലും കൃത്യമായി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിലക്കയറ്റം നിയന്ത്രിക്കാൻ ഒരു നടപടിയും സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകിയാൽ അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സംഘാടക സമിതിയിൽ തൻ്റെ പേര് അനുമതിയില്ലാതെയാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന് വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് ക്ഷണിച്ചിട്ടും കാണാൻ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്ന് പറയുന്നത് മര്യാദകേടാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. സംഗമം ബഹിഷ്കരിക്കുമോ അതോ പങ്കെടുക്കുമോ എന്നതിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ മറുപടി നൽകിയതിന് ശേഷം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഒപ്പമുണ്ട് സിപിഎം
അതേസമയം ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് സിപിഎമ്മിന് ഒപ്പമുള്ള നിലപാടാണെന്ന് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാതൊരു തർക്കവുമില്ലെന്നും വിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടെ നിലപാടും അവിശ്വാസികൾക്ക് അവരുടേതായ നിലപാടും സ്വീകരിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സ്ത്രീ പ്രവേശനം കഴിഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നും അടഞ്ഞ അധ്യായമല്ലെന്നും ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിശ്വാസത്തെ വർഗീയവാദികൾ ഒരു ഉപകരണമായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ആർഎസ്എസിൻ്റെയും സംഘപരിവാറിൻ്റെയും നിലപാടുകൾ ഇതിന് തെളിവാണെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. വർഗീയതയെ എതിർക്കാൻ കഴിവുള്ള വലിയൊരു വിഭാഗം വിശ്വാസികളാണ്. വിശ്വാസികളുടെ ഏത് കൂട്ടായ്മയെയും എതിർക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് കമ്യൂണിസ്റ്റുകാരുടെ നിലപാടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
