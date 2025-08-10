കൊല്ലം: ഷെയര് ട്രേഡിങ്ങിൻ്റെ മറവില് കിളികൊല്ലൂര് സ്വദേശിയില് നിന്നും 1 കോടി 75 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത സംഘത്തിലെ രണ്ട് യുവാക്കള് പിടിയിൽ. റെയീസ്, നാസീം എന്നിവരാണ് കൊല്ലം സിറ്റി സൈബര് പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്.
ഷെയര് ട്രേഡിങ് നടത്തിയാല് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില് വന് ലാഭമുണ്ടാക്കാമെന്നും ആതിനാവശ്യമായ എല്ലാ നിര്ദേശങ്ങളും നല്കാമെന്നും പറഞ്ഞ് വിശ്വസിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് സംഘം യുവാവിനെ കെണിയില് അകപ്പെടുത്തിയത്.
തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൻ്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം യഥാര്ഥ ഒരു ട്രേഡിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അതേ പേരിലുള്ള വ്യാജ ആപ്ലിക്കേഷന് ഇന്സ്റ്റാൾ ചെയ്ത ശേഷം പല തവണകളായി യുവാവ് പണം നിക്ഷേപിക്കുകയായിരുന്നു. നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് അനുസരിച്ച് ലാഭം വര്ധിക്കുന്നതായി ആപ്ലിക്കേഷനില് കാണാന് കഴിയുമായിരുന്നു. ഇത് വിശ്വസിച്ച് യുവാവ് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുകയായിരുന്നു.
സഹോദരിയുടെ പേരിലുള്ള സ്വത്തുക്കള് പണയപ്പെടുത്തി വരെ യുവാവ് നിക്ഷേപം നടത്തി. ഒടുവില് നിക്ഷേപിച്ച തുകയോ ലാഭവിഹിതമോ പിന്വലിക്കാന് കഴിയാതെ വന്നതോടുകൂടിയാണ് യുവാവ് കൊല്ലം സിറ്റി സൈബര് പൊലീസിനെ സമീപിച്ചത്.
പരാതിയെ തുടര്ന്ന് കൊല്ലം സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മീഷണര് കിരണ് നാരായണന് ഐ.പി.എസിൻ്റെ നിര്ദേശപ്രകാരം സൈബര് പൊലീസ് സംഘം അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തില് റെയീസും നാസീമും ചേര്ന്ന് തട്ടിയെടുത്ത തുക പ്രോഗ്രാമ്മർ മീഡിയ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്, പ്രീഡെക്സ് ബ്രാൻഡിങ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്നീ പേരുകളില് കമ്പനികള് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത് അവയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും കൂടാതെ മറ്റ് പല അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കും കൈമാറി എടുത്തതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.
ഇവര്ക്ക് ഗോവ, ഗുജറാത്ത് തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള സൈബര് തട്ടിപ്പ് സംഘങ്ങളുമായും ബന്ധമുള്ളതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. കേരളത്തിലെ വിവിധ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് പതിനഞ്ചോളം സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതികള്ക്കെതിരെ സമാനമായ പരാതികള് നിലവിലുളളതായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
കൊല്ലം സിറ്റി ഡി.സി.ആര്.ബി അസി. പൊലീസ് കമ്മിഷണര് നസീര്. എയുടെ നിര്ദേശപ്രകാരം കൊല്ലം സിറ്റി സൈബര് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് ഇന്സ്പെക്ടർ അബ്ദുൾ മനാഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് എസ്.ഐമാരായ ഗോപകുമാര്, നിയാസ്, നന്ദകുമാര്, എ.എസ്.ഐമാരായ ഗായത്രിചന്ദ്രന്, റീന, സി.പി.ഓമാരായ റീജ, അബ്ദുൾ ഹബീബ്, റോഹിത്, രാഹൂല് കബൂര്, എന്നിവരടങ്ങിയ അന്വേഷണ സംഘമാണ് പ്രതികളെ പിടികൂടിയത്.
