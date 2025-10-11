ETV Bharat / state

എഫ്എം പാട്ടും ഓടക്കുഴല്‍ നാദവും കേട്ട് ആലക്കാം കണ്ടി തറവാട്ടിലെ പശുക്കള്‍; ഇത് വിദ്യാർഥിനികള്‍ പരിപാലിക്കുന്ന 11 കുള്ളന്‍മാര്‍

വിദ്യാർഥിനികളായ ഇഷയും ദീതിയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന കാസർകോട് കുള്ളൻ പശുപരിപാലനമാണ് നന്മണ്ട 12-ലെ ആലക്കാം കണ്ടി തറവാട്ടിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്

kasargod kullan cow
11 കാസര്‍കോട് കുള്ളന്‍മാരുമായി ആലക്കാം കണ്ടി തറവാട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 11, 2025 at 7:51 PM IST

Updated : October 11, 2025 at 7:57 PM IST

കെ ശശീന്ദ്രന്‍

കോഴിക്കോട്: നന്മണ്ട 12-ലെ ആലക്കാം കണ്ടി തറവാട്ടിലെ തൊഴുത്തിനും പശുപരിപാലനത്തിനും നൂറു വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. നാടൻ പശുക്കളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇന്ന് കാസർകോട് കുള്ളൻ പശുക്കളിൽ എത്തിനിൽക്കുന്ന നിരവധി പശുക്കളുടെ സ്വകാര്യ സംഭാഷണങ്ങളുടെ സൂക്ഷിപ്പുകാരനാണ് ഈ തൊഴുത്ത്. ഇടക്കാലത്ത് പശുക്കൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ആവലാതി ഈ വീടിനെ അലട്ടിയിരുന്നെങ്കിലും, തറവാട്ടിലെ ഇളംതലമുറക്കാരികളായ രണ്ട് വിദ്യാർഥികൾ രംഗത്തെത്തിയതോടെ ആ ആശങ്ക വിട്ടൊഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ 11 കുള്ളന്മാരുടെ കുസൃതികളുടെയും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക പരിപാലനത്തിൻ്റെയും തിരക്കിലാണ് ഇവിടുത്തെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ.

കാസർകോട് കുള്ളൻ പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്ന രീതിയാണ് ഈ വീടിനെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത്. കോട്ടയം സിഎംഎസ് കോളജിലെ പി ജി വിദ്യാർഥിനി ഇഷയും നെറ്റ് പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പരിശീലനത്തിലേര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സഹോദരി ദിതിയുമാണ് ഈ 11 കുള്ളന്‍മാരുടെയും വരവിനു പിന്നില്‍. "അച്ഛച്ഛൻ കുമാരൻ ഒരു കർഷകനായിരുന്നു. അന്നുമുതൽ ഇവിടെ പശുക്കളുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛമ്മ ജാനകിയും ഒപ്പം നിന്നു. പാലിനൊപ്പം കൃഷിക്ക് ചാണകവും മൂത്രവും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. അച്ഛച്ഛൻ്റെ ശരീരത്തിനേറ്റ ഒരു ആഘാതം എല്ലാം തകിടം മറിച്ചു. പശുക്കളെ ഒഴിവാക്കി, തൊഴുത്ത് ശൂന്യമായി. പക്ഷേ പശുക്കൾ ഇല്ലാത്ത ഈ വീട് യഥാർഥത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്നു. അങ്ങനെയാണ് കൊവിഡ് സമയത്ത് പശുവിനെ വാങ്ങിയാലോ എന്ന ആലോചന വന്നത്" പുതിയ തലമുറ പശുവളര്‍ത്തലിലേക്ക് തിരിഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് ഇഷ പറയുന്നു.

11 കാസര്‍കോട് കുള്ളന്‍മാരുമായി ആലക്കാം കണ്ടി തറവാട് (ETV Bharat)

'സുന്ദരി'യിൽ തുടങ്ങി 11 പേരിൽ എത്തി

എല്ലാവര്‍ക്കും പരിപാലിക്കാൻ പറ്റിയ ഇനം വേണം എന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ നേരെ കാസർകോട്ടേക്ക് വച്ചുപിടിച്ചു. അങ്ങനെ കാസർകോട് കുള്ളൻ വിഭാഗത്തിലെ ഒരു പശു ആലക്കും കണ്ടി വീട്ടിലേക്ക് എത്തി. "സുന്ദരി" എന്ന് പേരിട്ട അവൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തേ ഗർഭിണിയായിരുന്നു. പിന്നാലെ ഒരു പശുവിനെ കൂടി വാങ്ങിച്ചു. വംശ വർധനവിലൂടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് തൊഴുത്തുകളിലായി 11 കുള്ളന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ. സുന്ദരിക്ക് പുറമെ സുന്ദരൻ, നാണി, തുമ്പി, ഗൗരി, കനി, കല്യാണി, അമ്മു, മാളു, കൊച്ചു, കുഞ്ഞാറ്റ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പേരുകളുണ്ട്. പാൽ കട്ടു കുടിച്ച് രണ്ടു തൊഴുത്തിലേക്കും മാറിമാറി നടക്കുന്ന കുഞ്ഞാറ്റയാണ് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയ താരം.

kasargod kullan cow
കാസര്‍കോട് കുള്ളന്‍മാര്‍ (ETV Bharat)


പാട്ടിൻ്റെ അകമ്പടി, ഫാനിൻ്റെ തണുപ്പ്, ഓടക്കുഴല്‍ നാദം

ഈ തൊഴുത്ത് വെറും ഒരു സാധാരണ തൊഴുത്തല്ല. കാര്യങ്ങള്‍ സമയ ബന്ധിതമായി ചെയ്യാന്‍ മുന്നിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് ഉണ്ട്. പശുക്കൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പാട്ടുണ്ട്. ഈച്ച, കൊതുക് തുടങ്ങി പ്രാണികളുടെ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ ഫാൻ ഉണ്ട്. പാൽ കറക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പാൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഓടക്കുഴൽ നാദം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കും. അല്ലാത്ത സമയത്ത് എഫ്.എം പാട്ടുകൾ നിരന്തരം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിനോടെല്ലാം നല്ല പ്രതികരണം ആണെന്നും ചെവി കൂർപ്പിച്ച് എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുമെന്നും ഇഷ പറയുന്നു. പൊതുവേ കുരുത്തക്കേട് കുറഞ്ഞ ഇനമാണ് കാസർകോട് കുള്ളൻ. കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇവരെ പരിപാലിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഇവർ അത്ര പാവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിലും പ്രശ്നക്കാർ അല്ല എന്ന് ഈ രണ്ടുപേരും പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു വലിയ ആളുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കൊച്ചു എന്ന കാള കുട്ടൻ. ആള് ചില സമയത്ത് ഇച്ചിരി പ്രശ്നക്കാരനാകും. എന്നാലും വലിയ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പശുക്കൾക്ക് ആർക്കും മൂക്ക് കയറിട്ടില്ല. പകരം മോന്തക്കെട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ.

kasargod kullan cow
കുള്ളനെ പരിപാലിക്കുന്ന രാജീവ് കുമാര്‍ (ETV Bharat)

ഗുണമേന്മയുള്ള A2 പാൽ; ഡിമാൻഡുള്ള ചാണകം

സാധാരണ പശുക്കൾക്ക് നൽകുന്ന പെല്ലറ്റുകൾ പോലെയുള്ള ആഹാരങ്ങൾ ഒന്നും ഈ കുള്ളന്മാർക്ക് നൽകാറില്ല. വൈക്കോൽ, പറമ്പിലെ പുല്ല്, വാഴ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം അവിൽ തവിട്, തേങ്ങാപ്പിണ്ണാക്ക്, കടലപ്പിണ്ണാക്ക്, എള്ള് എന്നിവ പുട്ടുപൊടി പോലെ മിശ്രിതമാക്കിയാണ് രണ്ടുനേരവും നൽകുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത ഫ്ലോർമില്ലിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത്.

ദിവസം ഒരു പശുവിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലിറ്റർ പാലാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഗുണമേന്മ വളരെ കൂടുതലാണ്. "കാസർകോട് കുള്ളൻ A2 മിൽക്ക് നൽകുന്നവരാണ്," മൂത്ത സഹോദരി ദിതി പറയുന്നു. പാൽ തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിൽ മാത്രമാണ് വിൽക്കുന്നത്, ബാക്കി വീട്ടാവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കും.

പാലിലൂടെ വരുമാനം ഇല്ലെങ്കിലും ചാണകത്തിന് നല്ല ഡിമാൻഡ് ആണ്. വീട്ടിലെ തെങ്ങിനും കവുങ്ങിനും കാർഷിക വിളകൾക്കും നൽകിയതിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വിൽക്കാറുള്ളൂ. അതും ഉണക്കി പൊടിച്ച് ഭസ്മ രൂപത്തിലാക്കി പാക്ക് ചെയ്ത്. മുറ്റത്ത് ഉണക്കാനിട്ട ചാണകം പൊടിക്കാൻ യന്ത്രമടക്കം ഉണ്ട് ഈ വീട്ടിൽ.

kasargod kullan cow
കുള്ളനെ പരിപാലിക്കുന്ന രാജീവ് കുമാറും സുമംഗലയും (ETV Bharat)

പഠനവും പരിപാലനവും ഒപ്പം

രാവിലെ ആറുമണിയാകുമ്പോഴേക്കും ഈ 11 പേരുടെയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഓകെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ദിതി പറയുന്നു. പശുപരിപാലനം പഠനത്തെ ഒരുതരത്തിലും ബാധിച്ചിട്ടില്ല. രാവിലെ പശുപരിപാലനത്തിന് മുന്നിലുണ്ടാവുക അച്ഛന്‍ എ കെ രാജീവ്കുമാർ ആണ്. കോഴിക്കോട്ടെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ ആയ രാജീവ്കുമാർ കൃഷിഭവൻ്റെ മികച്ച കർഷകനുള്ള അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട്. കെ.എം.എസ്.സി.എൽ കരുവണ്ണൂർ ബ്രാഞ്ചിൽ ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററായ ഭാര്യ സുമംഗലയും ഒപ്പം കൂടും. ഞങ്ങൾ ഉള്ള സമയത്ത് അച്ഛന് വലിയ ആശ്വാസമാണ്. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ സമയം ഇവർക്കൊപ്പം ഇടപഴകാൻ പറ്റാറില്ല. എന്നാൽ എല്ലാം വളരെ വൃത്തിയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അനിയത്തി ഇഷ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ ആശ്വാസമാണെന്ന് ദിതി പറയുന്നു. മികച്ച പശുപരിപാലനത്തിന് ഡിഗ്രി പഠന സമയത്ത് ഇഷയ്ക്ക് അവാർഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

kasargod kullan cow
ഇഷയും ദിതിയും (ETV Bharat)

കുള്ളന്‍മാര്‍ സംരക്ഷിക്കുന്ന തറവാട്

രാവിലെയും വീടിനകത്തേക്ക് ചിലർ കയറിവരും. കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പങ്ക് തിന്നതിനു ശേഷമാണ് പോകുക. വീട്ടില്‍ വേറെ കാവൽക്കാരുടെ ആവശ്യവുമില്ല. എല്ലാം ഇവരുടെ ദൃഷ്ടികളില്‍ സുരക്ഷിതമാണ്. വീട്ടിലേക്ക് അപരിചിതര്‍ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ മുഖത്തു നിന്ന് അത് മനസ്സിലാകും. ചെവി കൂർപ്പിച്ച് ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ഉറപ്പാണ്, എന്തോ സംഭവം ഉണ്ടെന്ന്. അത്ര ശ്രദ്ധയാണ് എല്ലാവർക്കും.

kasargod kullan cow
ആലക്കാം കണ്ടി തറവാട്ടിലെ കാസര്‍കോട് കുള്ളന്‍മാര്‍ (ETV Bharat)
ട്രോളുകൾക്ക് മറുപടി സ്നേഹം

ചാണകത്തിനെയും പശുവിനെയും ചേർത്ത് പലതരത്തിലുള്ള ട്രോളുകൾ ഉയരുന്ന സമയമാണിത്. ഞങ്ങളും ഇതുപോലെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഈ പെൺകുട്ടികൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ അതിനെയൊന്നും ചെവി കൊള്ളാറില്ലെന്നും പശുക്കൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന വേളയാണ് ഏറ്റവും സുന്ദരവും മനോഹരമെന്നും ഇവർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. അങ്ങോട്ട് സ്നേഹം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് സ്നേഹം പകർന്നു തരുന്നവരാണ് പശുക്കൾ എന്ന് ഇഷ പറയുന്നു. ഒരു സങ്കടം വരുന്ന സമയത്ത് ഇവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കുസൃതികൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനമാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്തെന്ന് ദിതി പറയുന്നു. ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു പശു ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടുകാർ പെട്ടു എന്നാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ പറയാറ്. ഒരു സ്ഥലത്തേക്കും അവരെ വിട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ ആലക്കാം കണ്ടി തറവാട്ടിലെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ യോജിപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. വീട്ടിൽ ആരുമില്ലാത്ത സമയത്ത് കുടുംബത്തിലെ മറ്റാരെങ്കിലും വന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ധൈര്യം.
kasargod kullan cow
ദീതിയും ഇഷയും കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം (ETV Bharat)
ചെലവ് കൂടുതലാണ്; പക്ഷേ ആരോഗ്യമാണ് സമ്പത്ത്


ഈ പശുക്കളുടെ പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും വലിയ തരത്തിൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതാണെന്ന് ഗൃഹനാഥനായ എ കെ രാജീവ്കുമാര്‍ പറയുന്നു. ഭാര്യ സുമംഗല കഫക്കെട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നമുള്ളതിനാല്‍ പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. അവർക്ക് കൊവിഡ് പിടിപെട്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഈ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് ക്വാറൻ്റീനിൽ കഴിഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഈ വീട്ടിലുള്ള മറ്റ് ആർക്കും രോഗം പടർന്നില്ല. ശരീരത്തിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധശേഷി തന്നെയാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് രാജീവ്കുമാർ പറയുന്നു. അതിൻ്റെ ബലം ഈ പശുക്കൾ നൽകുന്ന പാലും പാലുൽപന്നങ്ങളും ആണെന്നും അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നു.

വരുമാനത്തെക്കാൾ വലിയ ചെലവാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഏകദേശം 500 രൂപയോളം ഇവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ചെലവിന് വേണം. എന്നാൽ അതിൻ്റെ നാലിലൊന്നു പോലും വരുമാനമില്ല. വീട്ടിൽ ആർക്കും രോഗാവസ്ഥ ഇല്ലാത്തതും മരുന്നു വാങ്ങേണ്ട പണം ഇവർക്ക് ചെലവാക്കുന്നു എന്ന ആശ്വാസമാണുള്ളത്. പശു വളർത്തലിന് തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെയോ മറ്റോ ഒരു സഹായം ലഭിച്ചാൽ അത് വലിയതോതിൽ ഉപകരിക്കുമെന്നും രാജീവ് പറയുന്നു.

kasargod kullan cow
കുള്ളനെ പരിപാലിക്കുന്ന രാജീവ് കുമാര്‍ (ETV Bharat)

എന്തായാലും കൊവിഡ് സമയത്ത് ഒന്നിൽ തുടങ്ങിയ പശു വളർത്തൽ ഇനിയും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഈ രണ്ടു പെൺകുട്ടികളുടെയും പദ്ധതി. പാലുൽപന്നങ്ങൾക്കും ചാണകപ്പൊടിക്കും ആവശ്യക്കാർ കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഒരു തൊഴുത്തുകൂടി ഈ പറമ്പിൽ ഉടൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ETV Bharat Logo

