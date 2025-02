ETV Bharat / state

കൊട്ടാരക്കരയിൽ ആംബുലൻസും പിക്കപ്പും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം; രോഗി ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം - TWO DIED IN ACCIDENT KOTTARAKKARA

Ambulance And Pick Up Collided In Kottarakkara ( ETV Bharat )