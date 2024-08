ETV Bharat / state

എംഡിഎംഎ കടത്താന്‍ ശ്രമം; യുവതി അടക്കം 2 പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍ - Two Arrested With MDMA In Kozhikode

By ETV Bharat Kerala Team Published : 2 hours ago

Muhammad Danish, Jinsha ( ETV Bharat )