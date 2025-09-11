പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടി; രുചിയറിയും മുമ്പ് പറന്നെത്തി വനംവകുപ്പ്, കൈയ്യോടെ പൊക്കി

പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടി; രുചിയറിയും മുമ്പ് പറന്നെത്തി വനംവകുപ്പ്, കൈയ്യോടെ പൊക്കി
പാണപ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മൂന്നാം വാര്ഡിലെ വീട്ടുപരിസരത്തുവച്ചാണ് ഇരുവരേയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്.
Published : September 11, 2025 at 8:13 PM IST
കണ്ണൂർ: പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് ഇറച്ചി പാകം ചെയ്തു. രണ്ട് പേർ വനം വകുപ്പിൻ്റെ പിടിയിൽ. മാതമംഗലം പാണപ്പുഴ മുണ്ടപ്രം സ്വദേശികളായ ഉറുമ്പില് ഹൗസില് യു പ്രമോദ് (40), ചന്ദനംചേരി ഹൗസില് സി ബിനീഷ് (37) എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകിട്ടാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. പെരുമ്പാമ്പിനെ കൊന്ന് മസാലയിട്ട് കുരുമുളകിട്ട് വരട്ടി ചട്ടിയിലാക്കി. സമയമെടുത്ത് കഴിക്കാനായിരുന്നു ഇരുവരുടെയും പ്ലാൻ. എന്നാൽ രുചിയറിയും മുമ്പ് തന്നെ വനം വകുപ്പ് വിവരം അറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇരുവരേയും പിടിക്കൂടി. തളിപ്പറമ്പ് റേഞ്ച് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ സനൂപ് കൃഷ്ണൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയ സംഘമാണ് ഇരുവരെയും കൈയ്യോടെ പൊക്കിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാണപ്പുഴയിലെ വീട്ടുപരിസരത്ത് വച്ചാണ് ഇരുവരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം 2022 ഷെഡ്യൂള് ഒന്നില്പ്പെട്ട ജീവിയാണ് പെരുമ്പാമ്പ്. പെരുമ്പാമ്പിനെ കറിവച്ച് കഴിക്കുന്ന സംഭവം ഈ വർഷം ഇതാദ്യമാണെന്ന് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസർ സനൂപ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇതിനു മുമ്പ് ജനുവരിയിൽ ഉടുമ്പിനെ കറി വച്ചു കഴിച്ചതിന് കണ്ണൂരിൽ ഒരാളെ ഫോറസ്റ്റ് വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.
കറി കൂട്ടിയാൽ അഴി എണ്ണേണ്ടി വരും: വന്യജീവി സംരക്ഷണ ഭേദഗതി നിയമം 2002 , 1972ലെ വന്യജീവി (സംരക്ഷണ) നിയമം കൂടുതൽ ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു നിയമം. വന്യജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും വനക്കൊള്ള പോലുള്ള നിയമലംഘനങ്ങൾ തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ നിയമം. 1972-ലെ നിയമത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇത് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നതാണ് ഈ ഭേദഗതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
വന നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് നൽകേണ്ട ശിക്ഷകളെക്കുറിച്ച് ഈ നിയമം വിശദീകരിക്കുന്നു. 7 വർഷം വരെ തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണിത്. നിയമം ലംഘിക്കപ്പെട്ടെന്ന് ബോധ്യം വന്നാൽ വന്യജീവി സംരക്ഷണ ഡയറക്ടർക്കോ, ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡനോ, അദ്ദേഹം ചുമതലപ്പെടുത്തുന്ന ആൾക്കോ, വന്യജീവി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ, സബ് ഇൻസ്പെക്റ്ററിൽ കുറയാത്ത റാങ്ക് ഉള്ള പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കോ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് പ്രവേശിക്കാനും അന്വേഷണം നടത്തുവാനും അറസ്റ്റ് വാറണ്ട് ഇല്ലാതെ തന്നെ തെറ്റു ചെയ്തവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് തടവിൽ പാർപ്പിക്കാനും നിയമത്തിൻ്റെ സെക്ഷൻ 50 അധികാരം നൽകുന്നു.
വലിപ്പമേറിയ പാമ്പുകളിൽ ഒന്ന്: ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂൺ വരെയാണ് പെരുമ്പാമ്പുകളുടെ പ്രജനനകാലം. മുട്ടയിട്ട് വിരിയിച്ചാണ് ഇവ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജന്മം നല്കുന്നത്. എട്ട് മുതൽ 17 മുട്ടകൾ വരെയാണ് ഒരു പെരുമ്പാമ്പിനുണ്ടാകുക. 60 മുതൽ 80 ദിവസം വരെ മുട്ടയിടും. ആ സമയം അമ്മ പെരുമ്പാമ്പ് തീറ്റ തേടുകയും മറ്റിടങ്ങളില് പോവുകയോ ഇല്ല. ഇടയ്ക്ക് മാത്രമേ ഇവ മുട്ടകൾ വിട്ടു പോവുകയുള്ളൂ.
പാമ്പുകൾ ശരീരം വിറപ്പിച്ച് ചൂടാക്കും. മുട്ടവിരിയാൻ ആകുമ്പോൾ ഉള്ളിലെ കുഞ്ഞു പാമ്പുകൾക്ക് ഉളിപ്പല്ലുകൾ മുളയ്ക്കും. അത് ഉപയോഗിച്ചാണ് മുട്ടയുടെ തോട് അവ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തിറങ്ങുക. പല്ലുകൾ കുറച്ചു നാളുകൾ കൊണ്ട് പൊഴിഞ്ഞുപോകും.
വിരിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും. 45 മുതൽ 60 സെൻ്റീമീറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും നീളം. 10 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇവ വളരാൻ തുടങ്ങും. ഈ കാലത്ത് ഇതിനെ കണ്ട് ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലി ആണെന്ന് ധരിച്ച് ആളുകൾ തല്ലിക്കൊല്ലാറുണ്ട്.
വേട്ടയ്ക്കായി അന്തവിശ്വാസങ്ങൾ പലത്: മുതലകളാണ് പെരുമ്പാമ്പിനെ ഭക്ഷിക്കാറുള്ളത് എങ്കിലും അവയെക്കാൾ ഭീഷണി ഇവർക്ക് മനുഷ്യന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് എന്ന് പാമ്പുപിടിത്തക്കാരായ പവിത്രൻ ഏഴിലോട് പറയുന്നു. ഇവയുടെ മാംസം, ചോര, വിസർജ്യം എന്നിവയ്ക്ക് വലിയ പ്രത്യേകതകളും ഔഷധഗുണവും ഉണ്ടെന്ന് ഒരുവിഭാഗം ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇവയുടെ ചർമം തുകൽ ഉത്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വലിയ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള വസ്തുവാണെന്നും ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് വലിയ തോതിൽ പാമ്പുകളെ വേട്ടയാടിയിരുന്നതെന്നും പവിത്രൻ പറയുന്നു.
പ്രത്യേക സംരക്ഷണം നല്കുന്ന ജീവികള്: കശേരുക്കളോട് കൂടിയ നട്ടെല്ലുള്ള ഏതാണ്ട് 600 ഇനം ജീവികളാണ് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ളതായിക്കണ്ട് വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമത്തിന്റെ ഒന്നാം ഷെഡ്യൂളില് പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കടുവ, വരയാടുകള്, ഹിമാലയന് കരടികള്, പുള്ളിപ്പുലി, വേഴാമ്പല്, പുള്ളിമാന്, കടല്പ്പശു, കലമാന് എന്നിവയടക്കമുള്ള ജീവികള് ഇതില് ഉള്പ്പെടും. ഈ പട്ടികയില്പ്പെടുന്ന ജീവികളെ ആക്രമിക്കുക, പരിക്കേല്പ്പിക്കുക, വില്പ്പന നടത്തുക എന്നിവയൊക്കെ നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. കാട്ടുപന്നിയും കുറുനരിയും വെള്ളിമൂങ്ങയും രാജവെമ്പാലയും ചേരയും വരെ ഈ സംരക്ഷിത പട്ടികയില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
Also Read: ഓണത്തിന് ശുദ്ധമായ മത്സ്യം: നല്ലോണം മീനോണം പദ്ധതി വിജയകരം, 7712 കിലോ മത്സ്യം വിളവെടുത്തു