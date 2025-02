ETV Bharat / state

വയോധികയെ ആക്രമിച്ച് സ്വർണാഭരണം കവരാൻ ശ്രമിച്ചു; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ - TWO ARRESTED IN ATTEMPT TO THEFT

Shanif And Shameer ( ETV Bharat )