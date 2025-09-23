ETV Bharat / state

'പീഡനത്തിനിരയാകുന്ന ആദിവാസി പെണ്‍കുട്ടികളെ വിചാരണക്കിടെ കാണാതാകുന്നു'; സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാകുന്നു

കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയായ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആദിവാസി പെൺകുട്ടികളുടെ തിരോധാനം സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇരകളുടെ കുടുംബവും കേരള പട്ടിക ജാതി ജന സമാജം സംഘടനയും.

pocso tribal girl rape cbi scheduled caste
Representative image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആദിവാസി പെൺകുട്ടികളുടെ തിരോധാനക്കേസിൽ അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ കുടുംബവും കേരള പട്ടിക ജാതി ജന സമാജവും രംഗത്തെത്തി. പതിനേഴാം വയസില്‍ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ വിചാരണ വേളയിൽ കാണാതായത് സർക്കാർ ഗൗരവമായി കാണണമെന്ന് കുടുംബം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

വിചാരണയ്ക്കിടെ കോടതിയിൽ പെൺകുട്ടി ഹാജരാവാത്തതിനെ തുടർന്ന് കേസ് തള്ളിയിരുന്നു. ഇത് പ്രതികൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുതായെന്നും കേരള പട്ടിക ജാതി ജന സമാജം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി തെക്കൻ സുനിൽകുമാർ ആരോപിക്കുന്നു. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ മാത്രം 15 വർഷത്തിനിടയിൽ 163 ആളുകളെ കാണാതായെന്നും സുനിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.

കേരള പട്ടിക ജാതി ജന സമാജം സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി തെക്കൻ സുനിൽകുമാർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)

2005 ലാണ് കേസിനു ആസ്‌പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്. ഓടയംചാലിൽ വച്ച് മൂന്നുപേർ ചേർന്ന് പെൺകുട്ടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്നായിരുന്നു പരാതി. ആ സമയത്ത് പെൺകുട്ടിക്ക് പ്രായപൂർത്തി ആയിരുന്നില്ല. കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിന് രാജപുരം പൊലീസ് മൂന്നുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തു. പ്രതികളെ റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും കോടതി കേസ് വിചാരണ ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനിടയിലാണ് കുട്ടിയെ കാണാതായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടിക്ക് മാതാപിതാക്കളെ നഷ്‌ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ബന്ധുക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് വളർന്നത്. ഈ സമയത്ത് ജോർജ് എന്ന് പേരുള്ള ആളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നതായി പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് കുട്ടി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായത്.

2012ൽ കേസിൻ്റെ വിചാരണക്കിടെ അപ്രത്യക്ഷമായ കുട്ടിയെ 15 വർഷമായിട്ടും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞില്ല. അമ്പലത്തറ പൊലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത ക്രൈം നമ്പർ 61/12 (2012) കേസ് ഇപ്പോൾ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ആണ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.

മറ്റു കേസുകള്‍

ക്രൈം നമ്പർ 44/11 (2010)

2010ൽ കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രെയിനിങ് സെൻ്ററിൽ പഠിക്കാൻ എത്തിയ ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ പ്രണയം നടിച്ച് വശത്താക്കി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കേസാണിത്. പെണ്‍കുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കിയ ശേഷം കൊലപ്പെടുത്തി മൃതദേഹവും തെളിവുകളും നശിപ്പിച്ചു.

15 വർഷത്തോളമായി സംസ്ഥാന പൊലീസും വിവിധ ഏജൻസികളും അന്വേഷിച്ചിട്ടും, 2025 മേയ് 16-നാണ് പ്രധാന പ്രതിയായ കരാറുകാരൻ ബിജു പൗലോസ് അറസ്റ്റിലായത്. ബിജു പൗലോസിന് ഉന്നതരുടെ പിന്തുണ ലഭിച്ചെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കോടതികളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചെന്നും കുടുംബവും ആദിവാസി സംഘടനയും ആരോപിച്ചു.

ക്രൈം നമ്പർ .61/12 (2012)

2005ൽ ഒടയംചാലിൽ മൂന്നു പേർ ചേർന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആദിവാസി പെൺകുട്ടിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തെങ്കിലും വിചാരണ നടക്കുന്നതിനിടെ ഇരയായ പെൺകുട്ടിയെ കാണാതായി. പെൺകുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നും, കുട്ടിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ പൊലീസ് പരാജയപ്പെട്ടെന്നുമാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെയും ആദിവാസി സംഘടനയുടെയും ആരോപണം. ഇര ഇല്ലാതായതിനാൽ പ്രതികളെ കോടതി വിട്ടയച്ചു.

Also Read: 'ചെകുത്താന്‍ വേദമോതും പോലെ, അയ്യപ്പ സംഗമം നടത്തിയത് ഹിന്ദു വിരുദ്ധ സര്‍ക്കാര്‍': തേജസ്വി സൂര്യ

For All Latest Updates

TAGGED:

POCSOTRIBAL GIRL RAPECBISCHEDULED CASTETRIBAL MINOR RAPE VICTIMS MISSING

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.