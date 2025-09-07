ETV Bharat / state

അറുപതുകാരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് വനത്തിലൂടെ നാലു കിലോ മീറ്ററോളം മഞ്ചലിൽ ചുമന്ന്; യാത്രാദുരിതം അവസാനിക്കാതെ ഇടമലക്കുടി

പരിഹാരമാകാതെ ഇടമലക്കുടിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്രാദുരിതം. പനി ബാധിച്ച അറുപതുകാരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ മഞ്ചലിൽ ചുമന്നത് നാലു കിലോ മീറ്ററോളം.

Edamalakkudy idukki TRIBAL latest malayalam news transportation
Carrying old man to hospital through forest (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 7, 2025 at 1:10 PM IST

1 Min Read

ഇടുക്കി: ഇടമലക്കുടിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്രാദുരിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. പനി ബാധിച്ച് അവശനായ അറുപത് വയസുകാരനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വനത്തിലൂടെ ചുമന്നത് നാല് കിലോമീറ്ററോളമാണ്. കൂടല്ലാര്‍കുടി സ്വദേശിയായ അറുപതുകാരന്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്‌ചയിലധികമായി പനി ബാധിച്ച് അവശനിലയിലായിരുന്നു.

പനി കുറയാതെ വന്നതോടെ ഇയാളെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ കുടി നിവാസികള്‍ തീരുമാനിച്ചു. മഞ്ചലിൽ ചുമന്നാണ് നാല് കിലോമീറ്ററോളം ദുര്‍ഘടം നിറഞ്ഞ വനപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് രോഗിയെ ഗതാഗത സൗകര്യമുള്ളിടത്ത് എത്തിച്ചത്. മാങ്കുളം ആനക്കുളത്ത് രോഗിയെ ചുമന്ന് എത്തിച്ച ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും വാഹനത്തില്‍ രോഗിയെ അടിമാലിയില്‍ എത്തിച്ചു.

ഇടമലക്കുടിയിൽ നിന്നും അവശനായ വൃദ്ധനെ വനത്തിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കാട്ടുകമ്പുകളും ചാക്കും തുണിയുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മഞ്ചല്‍ നിര്‍മിച്ച് രോഗിയെ അതില്‍ കിടത്തി ആളുകള്‍ ചേര്‍ന്ന് ചുമന്നായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്ര. മതിയായ യാത്രാ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല്‍ സമാന രീതിയില്‍ വേറെ രോഗികളേയും പുറംലോകത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നു.

പനി ബാധിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു ബാലന്‍ ഇടമലക്കുടിയില്‍ മരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. പെട്ടിമുടിയില്‍ നിന്നും സൊസൈറ്റിക്കുടിയിലേക്കുള്ള റോഡ് നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പുറം ലോകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ ഇനിയും മതിയായ വഴിയോ യാത്രാസൗര്യമോ ഇല്ല.

ആനക്കുളത്ത് നിന്നും ഇടമലക്കുടിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ എത്താവുന്ന പാതയിലൂടെയാണ് രോഗികളെ ഇപ്പോള്‍ ചുമന്ന് കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഈ പാതയുടെ വികസനത്തിന് വനംവകുപ്പ് തടസം നില്‍ക്കുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപം ഉണ്ട്.

Also Read: താഴ്‌ന്ന ജാതിയില്‍പെട്ടയാളെ വിവാഹം കഴിച്ചു; ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മകളുടെ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തി മാതാപിതാക്കള്‍

For All Latest Updates

TAGGED:

EDAMALAKKUDY IDUKKITRIBALLATEST MALAYALAM NEWSTRANSPORTATIONIDAMALAKUDY TRANSPORTATION ISSUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പതിവായി കുതിര കുളമ്പടി; കാടിനുള്ളിലൂടെ കുതിച്ചു പായുന്ന മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്‍

ചന്ദ്രൻ ചുവന്ന് തുടുക്കും! പൂർണ ചന്ദ്രഗ്രഹണം ഇന്ന്; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുന്ന മികച്ച സമയം ഇത്, മിസ്സാക്കല്ലേ....

ആളിക്കത്തുന്ന മയക്കുമരുന്ന് വിപത്ത്, അച്ഛനെയും അമ്മയെയും കൊല്ലാൻ പോലും മടിയില്ല; കണക്കുകള്‍ ഞെട്ടിക്കുന്നത്

ഒരാഴ്‌ചക്കിടെ സ്വർണത്തിന് വർധിച്ചത് 2,680 രൂപ; പൊന്നുംവിലയ്‌ക്ക് പുറകിലെന്ത്?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.