അറുപതുകാരനെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത് വനത്തിലൂടെ നാലു കിലോ മീറ്ററോളം മഞ്ചലിൽ ചുമന്ന്; യാത്രാദുരിതം അവസാനിക്കാതെ ഇടമലക്കുടി
പരിഹാരമാകാതെ ഇടമലക്കുടിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്രാദുരിതം. പനി ബാധിച്ച അറുപതുകാരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ മഞ്ചലിൽ ചുമന്നത് നാലു കിലോ മീറ്ററോളം.
Published : September 7, 2025 at 1:10 PM IST
ഇടുക്കി: ഇടമലക്കുടിയിലെ ആദിവാസി കുടുംബങ്ങളുടെ യാത്രാദുരിതം അവസാനിക്കുന്നില്ല. പനി ബാധിച്ച് അവശനായ അറുപത് വയസുകാരനെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ വനത്തിലൂടെ ചുമന്നത് നാല് കിലോമീറ്ററോളമാണ്. കൂടല്ലാര്കുടി സ്വദേശിയായ അറുപതുകാരന് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയിലധികമായി പനി ബാധിച്ച് അവശനിലയിലായിരുന്നു.
പനി കുറയാതെ വന്നതോടെ ഇയാളെ ആശുപത്രിയില് എത്തിക്കാന് കുടി നിവാസികള് തീരുമാനിച്ചു. മഞ്ചലിൽ ചുമന്നാണ് നാല് കിലോമീറ്ററോളം ദുര്ഘടം നിറഞ്ഞ വനപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് രോഗിയെ ഗതാഗത സൗകര്യമുള്ളിടത്ത് എത്തിച്ചത്. മാങ്കുളം ആനക്കുളത്ത് രോഗിയെ ചുമന്ന് എത്തിച്ച ശേഷം ഇവിടെ നിന്നും വാഹനത്തില് രോഗിയെ അടിമാലിയില് എത്തിച്ചു.
കാട്ടുകമ്പുകളും ചാക്കും തുണിയുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മഞ്ചല് നിര്മിച്ച് രോഗിയെ അതില് കിടത്തി ആളുകള് ചേര്ന്ന് ചുമന്നായിരുന്നു ആശുപത്രിയിലേക്കുള്ള യാത്ര. മതിയായ യാത്രാ സൗകര്യമില്ലാത്തതിനാല് സമാന രീതിയില് വേറെ രോഗികളേയും പുറംലോകത്ത് എത്തിച്ചിരുന്നു.
പനി ബാധിച്ച് അടുത്തിടെ ഒരു ബാലന് ഇടമലക്കുടിയില് മരിക്കുകയും ചെയ്തു. പെട്ടിമുടിയില് നിന്നും സൊസൈറ്റിക്കുടിയിലേക്കുള്ള റോഡ് നിര്മാണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ ഇടമലക്കുടി പഞ്ചായത്തിനുള്ളിലെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ നിന്നും പുറം ലോകത്തേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന് ഇനിയും മതിയായ വഴിയോ യാത്രാസൗര്യമോ ഇല്ല.
ആനക്കുളത്ത് നിന്നും ഇടമലക്കുടിയിലേക്ക് എളുപ്പത്തില് എത്താവുന്ന പാതയിലൂടെയാണ് രോഗികളെ ഇപ്പോള് ചുമന്ന് കൊണ്ടു വരുന്നത്. ഈ പാതയുടെ വികസനത്തിന് വനംവകുപ്പ് തടസം നില്ക്കുന്നുവെന്നും ആക്ഷേപം ഉണ്ട്.
