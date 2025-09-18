മുത്തങ്ങ സമരം: ആന്റണിയുടെ കുറ്റസമ്മതം അപര്യാപ്തം; വനത്തിനുള്ളില് നിന്ന് പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കില് തന്നെയും പൊലീസ് കൊല്ലുമായിരുന്നെന്ന് ഗീതാനന്ദൻ
വനഭൂമിയിൽ ആരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെടിവെക്കാമെന്നുള്ള വാദത്തിന് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ല. വനഭൂമി കൈയേറുകയെന്നത് കേരളത്തിൽ പുതിയ സംഭവമല്ല
Published : September 18, 2025 at 8:24 PM IST|
Updated : September 18, 2025 at 8:59 PM IST
എറണാകുളം: മുത്തങ്ങയിലെ പൊലീസ് നരവേട്ടയിൽ മുന് മുഖ്യമന്ത്രി എ.കെ.ആന്റണിയുടെ കുറ്റസമ്മതം മാത്രം മതിയാകില്ലെന്ന് ഗോത്ര മഹാസഭ നേതാവ് എം. ഗീതാനന്ദൻ. അന്ന് വനഭൂമിയിൽ വെച്ച് പിടിക്കപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പൊലീസ് തന്നെ കൊലപ്പെടുത്തുമായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എം. ഗീതാനന്ദൻ.
ദുഃഖമുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും ആന്റണി ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ന്യായീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. 'ഈ ഭൂമിയിൽ പിന്നീട് ആരും കയ്യേറാൻ ശ്രമിച്ചില്ലല്ലോ' എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അത് ആർക്കും കയ്യേറാൻ പാടില്ലാത്ത ഭൂമിയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ്. സിബിഐ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന് ആന്റണി ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ, പിണറായി സർക്കാർ പുറത്തുവിടാത്തതുകൊണ്ടാണ് വസ്തുതകൾ വെളിച്ചത്തുവരാത്തതെന്ന ധ്വനി അതിലുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും പൊലീസ് നടപടി ശരിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ്.
ഇതെല്ലാം അടിസ്ഥാനരഹിതവും വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്തതുമാണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെടിവെക്കാമെന്നുള്ള വാദത്തിന് യാതൊരു ന്യായീകരണവുമില്ല. വനഭൂമി കൈയേറുകയെന്നത് കേരളത്തിൽ പുതിയ സംഭവമല്ല.
മുത്തങ്ങയിൽ ആദിവാസികൾ ഭൂമി കൈയേറിയ സമയത്തും വയനാട് ജില്ലയിൽ പല ഭാഗത്തും ഭൂമികൈയേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. ചെങ്ങറയുൾപ്പെടെയുള്ള പല സമരങ്ങൾക്കും നേരെ വെടിവെപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. മുത്തങ്ങയിൽ തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് പരോക്ഷമായെങ്കിലും അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പിന്നീട് ഉണ്ടാകാതിരുന്നത്.
വനഭൂമി ആദിവാസികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത്
വനഭൂമി ആദിവാസികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ആന്റണി സർക്കാർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2001-ലെ കുടിൽകെട്ടി സമരത്തിനുശേഷം, ആദിവാസികൾക്ക് നിയമപരമായി കിട്ടേണ്ട ഭൂമി ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തത്വത്തിൽ അംഗീകരിക്കുകയും, 30,000 ഏക്കർ നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമി വിട്ടുകൊടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം 2002-ൽ തന്നെ അന്നത്തെ വാജ്പേയി സർക്കാരിനോട് ആന്റണി സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
കേരളത്തിലെമ്പാടും വനഭൂമി കയ്യേറിയവരുടെ കൈയേറ്റം ന്യായീകരിച്ച് 1999-ന് ശേഷം ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഉണ്ടാക്കിയ നാടാണ് കേരളമെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വനഭൂമി കൈയേറ്റത്തെ നിയമപരമായി സംരക്ഷിക്കാൻ നിയമനിർമ്മാണം നടത്തിയത് ഇടതു-വലതു മുന്നണികളാണ്. ആദിവാസികൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ട നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമി അവർക്ക് നൽകിയില്ല. ആ ഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും മുത്തങ്ങയിലുണ്ട്. ആദിവാസികൾക്ക് നിക്ഷിപ്ത വനഭൂമി നൽകാമെന്ന് ആന്റണി സർക്കാർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ തരിശായ ഭൂമിയിൽ കുടിയേറി താമസിച്ചത്.
മുത്തങ്ങ: ഒരു ദേശീയ വന്യജീവി സങ്കേതം
1985-ലാണ് മുത്തങ്ങയെ ദേശീയ വന്യജീവി സങ്കേതമായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിന് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിനുള്ളിൽ താമസിക്കുന്നവരാണ് വയനാട്ടിലെ ഭൂരിഭാഗം ആദിവാസികളുമെന്ന് ഗീതാനന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
വയനാടിന്റെ മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗവും വയനാട് വന്യജീവി സങ്കേതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മുത്തങ്ങയിൽ ആദിവാസികൾ കയ്യേറിയത് ചെറിയൊരു ഭാഗമായിരുന്നു. ആന്റണിയുടെ കാലത്തുണ്ടായ പുനരധിവാസ കരാർ അന്നത്തെ വനം മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ.സുധാകരനോ, ഭരണപക്ഷത്തുണ്ടായിരുന്ന കെ.എം.മാണി, പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള ഇടതുപാർട്ടികളോ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. ഭൂമി നൽകിത്തുടങ്ങിയപ്പോൾ അതിനെ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് ഇവർ നടത്തിയത്.
ഇതേത്തുടർന്ന് മുത്തങ്ങയിൽ കുടിയേറിയ ആദിവാസികളെ കുടിയിറക്കാനുള്ള ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റത്തിനാണ് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെല്ലാം ശ്രമം നടത്തിയത്. ആദിവാസികൾക്കെതിരെ നടന്ന കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് പരിഹാരമായി അവർക്ക് ഭൂമി നൽകുകയും നഷ്ടപരിഹാരം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഗീതാനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മുത്തങ്ങയും സിബിഐ റിപ്പോർട്ടും
മുത്തങ്ങ വെടിവെപ്പിനെക്കുറിച്ച് സിബിഐയുടെ സമഗ്രമായ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യവും അട്ടിമറിച്ചത് ആന്റണി സർക്കാർ തന്നെയാണ്.
ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്നാണ് സിബിഐ അന്വേഷണം എന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ, ഈ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ തങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കേസുകൾ കൂടി സിബിഐക്ക് വിട്ട് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തി. ഇതോടുകൂടി പൊലീസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസ് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രമാണ് കോടതിയിൽ നൽകിയത്.
പൊലീസ് ഗൂഢാലോചന
പൊലീസ് ആക്രമണം മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചതാണ്. പൊലീസിന് അഴിഞ്ഞാടാനുള്ള 'ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ' നേരത്തെ തന്നെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകിയിരുന്നു. ആദിവാസികൾക്കെതിരെ കുറഞ്ഞത് 158 തവണ പലതരം വെടിക്കോപ്പുകൾ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ആദിവാസികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കിയാൽ മതിയായിരുന്നില്ലേ എന്നും എം. ഗീതാനന്ദൻ ചോദിച്ചു.
6000 ഏക്കർ വനഭൂമിയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് കത്തിച്ചു കളഞ്ഞത്. അന്ന് മരിച്ചത് ജോഗി മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ഒരു കുട്ടിയും ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മർദനമേറ്റ മൂന്ന് പേരും ഉൾപ്പെടെ മരണപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
തങ്ങളുടെ പക്ഷം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് ബോധ്യമുള്ളതിനാൽ ആരുടെയും മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കാതെ തങ്ങൾ ഈ രംഗത്ത് തുടരുകയാണ്. ആദിവാസികൾ ഇതിനെയെല്ലാം അതിജീവിച്ച് അവിടെ തന്നെ ജീവിക്കുകയാണ്.
പലതരം പൊലീസ് മർദനത്തിന് ഇരയാകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മുത്തങ്ങയിൽ വെച്ച് അറസ്റ്റിലായി 45 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്നു. കേസുകളെല്ലാം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു കേസ് പോലും പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല. മുത്തങ്ങയിൽ ഇത്തരമൊരു പൊലീസ് നടപടി പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും എം. ഗീതാനന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി.