ETV Bharat / state

ആദിവാസി പെണ്‍കുട്ടിയും അനിയന്മാരും പിതാവിനൊപ്പം കഴിയുന്നത് ഏറുമാടത്തിൽ; കാട്ടാന ശല്യമുള്ള പ്രദേശത്ത് പകൽ സമയങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ തനിച്ച്, ആരോഗ്യവകുപ്പ് സ്ഥലത്തെത്തി - TRIBAL KIDS LIVING IN TREE HOUSE

A tribal kids and father are living in a tree house at idukki ( ETV Bharat )