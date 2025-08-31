കോഴിക്കോട്: താമരശ്ശേരി ചുരത്തില് യാത്രയ്ക്ക് വീണ്ടും ഇളവ് അനുവദിച്ചു. മള്ട്ടിആക്സില് വാഹനങ്ങള്ക്കും പ്രവേശനാനുമതി നൽകി. മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായ താമരശ്ശേരി ചുരം പ്രദേശത്ത് മഴ കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതു വഴി മള്ട്ടി ആക്സില് വാഹനങ്ങള് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വാഹനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണ വിധേയമായി ഗതാഗതം അനുവദിക്കുമെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കലക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ് അറിയിച്ചു.
നിലവിലെ ഒറ്റവരിയായുള്ള ഗതാഗത നിയന്ത്രണം തുടരും. പൊലീസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തോടെ ഇരു ഭാഗത്തുനിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങള് കൃത്യമായ സമയം ഇടവിട്ടാണ് കടത്തിവിടുക. മഴ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കും.
ചുരം വ്യൂപോയിൻ്റിൽ വിനോദസഞ്ചാരികള്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് തുടരും. ഇവിടെ വാഹനം നിര്ത്തുകയോ ആളുകൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും ജില്ലാ കലക്ടർ അറിയിച്ചു.
ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് വൈകിട്ട് 6.45 ന് ഒൻപതാം വളവിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായതിനെതുടർന്ന് താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡിൽ ഗതാഗത നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണയാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. പാറക്കടിയിലെ മണ്ണ് ഇളകിയതാണ് മതിൽ തകരാൻ കാരണമെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക നിഗമനം.
റോഡിലേക്ക് കല്ലുകളും മരങ്ങളും പാറകളും വീണതിനാൽ അതുവഴി കടന്നുപോയ വാഹനങ്ങൾ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഓണാവധിയായതു കൊണ്ട് അടിവാരം മുതൽ ലക്കിടി വരെ വലിയ ഗതാഗതക്കുരുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു.
സുരക്ഷ പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഗതാഗതം പുനസ്ഥാപിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ജില്ലാ കലക്ടറും അറിയിച്ചിരുന്നു. വലിയ പാറകൾ പൊട്ടിച്ചുമാറ്റേണ്ടതു കൊണ്ട് ഗതാഗതം സാധരണ നിലയിലാകാൻ കൂടുതൽ സമയെമെടുക്കുമെന്ന് ജില്ല ഭരണക്കൂടം അറിയിച്ചിരുന്നു. താത്കാലികമായി ഒരു വൺവേ സംവിധാനം ഭരണകൂടം ഒരുക്കിയിരുന്നു.
അതേസമയം കോഴിക്കോട്-വയനാട് തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം ആരംഭിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ്. 8.73 കിലോമീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ആനക്കാംപൊയിൽ–കള്ളാടി–മേപ്പാടി തുരങ്കപാതയുടെ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് 31 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും.
5771 മീറ്റർ വനമേഖലയിലൂടെയും 2964 മീറ്റർ സ്വകാര്യ ഭൂമിയിലൂടെയുമാണ് തുരങ്കപാത കടന്നു പോകുന്നത്. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലെ ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് ഒരു ബദൽ മാർഗം കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ തുരങ്കപാതയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ഇത് കോഴിക്കോടിനും വയനാടിനും ഇടയിലുള്ള യാത്രാദൂരം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. കൂടാതെ മലബാർ മേഖലയുടെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനും ഇത് സഹായകമാകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 60 ഉപാധികളോടെ അനുമതി ലഭിച്ച പാത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ മൂന്നാമത്തെ വലിയ ഭൂഗർഭ പാതയായിരിക്കും.
