ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം: വിശ്വാസ്യതക്ക് കളങ്കം വേണ്ട, അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ദേവസ്വം ബോർഡ്
സ്വർണത്തിൻ്റെ തൂക്കക്കുറവും സ്പോൺസർ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം. 2025-ൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ സ്വർണപ്പാളികൾ എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ച് മഹസർ തയ്യാറാക്കിയാണ് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിച്ചതെന്ന് ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.
Published : October 4, 2025 at 2:53 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമലയിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ തൂക്കത്തിലുണ്ടായ കുറവിനെക്കുറിച്ചും, സ്പോൺസർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതിനെക്കുറിച്ചും സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഹൈക്കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടും. 1998 മുതൽ വ്യവസായി വിജയ് മല്യ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് നടത്തിയ കാര്യങ്ങൾ വരെ അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരണം. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസ്യതയ്ക്ക് കളങ്കം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് ഈ ആവശ്യം, ഏത് അന്വേഷണമാണ് വേണ്ടതെന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കണം. ബോർഡ് അധികൃതർ വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചതാണിത്.
സ്വർണത്തിൻ്റെ തൂക്കത്തിൽ വന്ന കുറവും സ്പോൺസർ ദുരുപയോഗം ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും ഒരുപോലെ അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ബോർഡിൻ്റെ താത്പര്യം. യാതൊരു വിവരവും മറച്ചുവെക്കാൻ ബോർഡ് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അതിനാൽ അന്വേഷണത്തിനുള്ള അപേക്ഷ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
സ്വർണപ്പാളികൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ നടപടിക്രമങ്ങൾ
2025ൽ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് കൃത്യമായും എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചാണ്. തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ്, ശബരിമല എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫിസർ, ദേവസ്വം സ്മിത്ത് എന്നിവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മഹസർ തയ്യാറാക്കി സീൽ ചെയ്താണ് പാളികൾ കൊണ്ടുപോയത്.
നടപടിക്രമങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ ചിത്രീകരിച്ച ശേഷമാണ് പാളികൾ സുരക്ഷിത വാഹനത്തിൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് എത്തിച്ചത്; ഇത് സ്പോൺസർൻ്റെ കൈവശം കൊടുത്തുവിടുകയല്ല ചെയ്തത്. ഈ വാഹനത്തിൽ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. മഹസർ പ്രകാരം ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ 14 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 38 കിലോഗ്രാമായിരുന്നു, ഇതിൽ 397 ഗ്രാം സ്വർണമുണ്ടായിരുന്നു.
കേടുപാടുകൾ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പാളികൾ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയില്ല; ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയ 12 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 22 കിലോഗ്രാമായിരുന്നു, അതിൽ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭാരം 281 ഗ്രാമായിരുന്നു. ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസിൽ നടന്ന അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ ഭാഗമായി 10 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് പുതുതായി പൂശിയത്. ശേഷം, ഹൈക്കോടതി അനുമതിയോടെ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സന്നിധാനത്ത് തിരികെ എത്തിച്ച് മഹസർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ 12 പാളികളിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭാരം 291 ഗ്രാം ആയി വർധിച്ചു.
അങ്ങനെ 14 പാളികളുടെ ആകെ ഭാരം 38 കിലോഗ്രാമും, അതിലെ സ്വർണത്തിൻ്റെ ഭാരം 397 ഗ്രാമിൽ നിന്ന് 407 ഗ്രാം ആയും വർധിച്ചു. ഹൈക്കോടതി അനുമതിയോടെ സന്നിധാനത്ത് തിരികെ എത്തിച്ച പാളികൾ സന്നിധാനത്തെ സ്ട്രോങ് റൂമിൽ സുക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള അനുമതി ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് ലഭ്യമായ സാഹചര്യത്തിൽ, തുലാമാസ പൂജയ്ക്കായി നട തുറക്കുന്ന ഒക്ടോബർ 17ന് തന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ പാളികൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കും.
വാറൻ്റിയും അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയും
2019ലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് ശേഷം ഈ പാളികൾക്ക് 40 വർഷത്തെ വാറൻ്റി ഉണ്ടെന്നാണ് സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷൻസും സ്പോൺസറും അറിയിച്ചിരുന്നത്. വാറൻ്റി അന്നത്തെ സ്പോൺസർൻ്റെ പേരിലായിരുന്നതുകൊണ്ടാണ് 2025ൽ പാളികളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്ക് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസ്തുത സ്പോൺസറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒളിക്കുവാനോ മറക്കുവാനോ യാതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിനാലാണ് സമഗ്ര അന്വേഷണത്തിന് ദേവസ്വം ബോർഡ് കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങളും ബോർഡ് നിലപാടും
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന് തൊട്ടുമുൻപ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി നടത്തിയ വ്യാജ ആരോപണങ്ങളെ ഏറ്റെടുത്ത്, നാല് കിലോ സ്വർണം ദേവസ്വം ബോർഡ് അപഹരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, പീഠം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിൻ്റെ ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്നുതന്നെ കണ്ടെടുത്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ജാള്യത മറയ്ക്കുന്നതിനാണ് ബോർഡിനെതിരെ തുടരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത്. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൻ്റെ ചരിത്ര വിജയത്തിൽ അസ്വസ്ഥരായ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്വർണം പൂശിയ പാളി വിഷയത്തെ ഒരു സുവർണാവസരമായി കണ്ട് ദേവസ്വം ബോർഡിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ്.
സ്വർണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു നടപടികൾ
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഗോൾഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ സ്കീമിൻ്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസം മുൻപ് 467 കിലോഗ്രാം സ്വർണം കോടതി നിർദേശാനുസരണം സ്റ്റേറ്റ് ഓഡിറ്റിനു വിധേയമാക്കി റിസർവ് ബാങ്കിന് കൈമാറിയിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബോർഡ്ൻ്റെ കീഴിലുള്ള 18 സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലെ സ്വർണം എ കാറ്റഗറി (പൗരാണികം), ബി കാറ്റഗറി (നിത്യനിദാന ഉത്സവാദികൾ), സി കാറ്റഗറി (ഇതിലൊന്നും പെടാത്ത സ്വർണ ശകലങ്ങൾ) എന്നിങ്ങനെ തിരുവാഭരണം കമ്മിഷണർൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായി വേർതിരിച്ച് രേഖയാക്കി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിവരം കൃത്യമായി കോടതിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തും.
ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതി
ദേവസ്വം ബോർഡ്ൻ്റെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി എൻഐസി ചെന്നൈയുമായി സഹകരിച്ച് ഒരു സമഗ്ര സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ സമ്പൂർണമായി ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഈ വിവരവും കോടതിയെ അറിയിക്കും.
രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ
പക്ഷേ, ഇതിൻ്റെ പേരിൽ വസ്തുതാ വിരുദ്ധമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിനെയും ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പരിപാവനതയെയും ആക്രമിക്കുന്നത് കേവല സങ്കുചിത രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ മാത്രമാണെന്ന് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ. പിഎസ് പ്രശാന്ത്, അംഗങ്ങളായ അഡ്വ. എ അജികുമാർ, അഡ്വ. പിഡി സന്തോഷ് കുമാർ എന്നിവർ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു.
