വഴിപാടുകൾ ഭക്തർക്ക് ഇനി വീട്ടിലിരുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം; പുതിയ സംവിധാനവുമായി തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ്
കൗണ്ടർ ബില്ലിംഗ് മൊഡ്യൂൾ മന്ത്രി കെ എൻ ബാലഗോപാൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
Published : September 28, 2025 at 9:04 PM IST
പത്തനംതിട്ട: തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എല്ലാ വഴിപാടുകളും ഇനി ഭക്തർക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിനായുള്ള കൗണ്ടർ ബില്ലിംഗ് മൊഡ്യൂൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് നടപ്പിലാക്കി. ശബരിമല ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരക്കേറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭക്തർക്ക് ഈ സേവനം ലഭ്യമാകുന്നത് ഏറെ പ്രയോജനപ്രദമാകും.
കൗണ്ടർ ബില്ലിംഗ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം കൊട്ടാരക്കര ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ. എൻ ബാലഗോപാൽ നിർവഹിച്ചു. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പി എസ് പ്രശാന്ത് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ എല്ലാ വഴിപാടുകളും ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സംവിധാനമാണിത്.
കൗണ്ടർ ബില്ലിംഗ് മോഡ്യൂൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി ഒരു മാസത്തിനകം എല്ലാ വഴിപാടുകളും ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആദ്യം പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങളിലാണ് സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക. ആറുമാസത്തിനു ശേഷം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ 1252 ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സൗകര്യം ലഭ്യമാകും. തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി വർഷത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് എല്ലാ വഴിപാടുകളും ഓൺലൈനായി ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നടപ്പിലാക്കുന്നത്.
സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെൻ്റർ ആണ് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് വേണ്ടി ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ തയ്യാറാക്കുന്നത്. വഴിപാട് ബില്ലിങ്ങിന് പുറമേ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ തിരുവാഭരണങ്ങൾ അടക്കമുള്ള വിലപിടിച്ച വസ്തുക്കളുടെ വിവരങ്ങളും, ക്ഷേത്രഭൂമി സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും പൂർണമായും ക്ലൗഡ് അധിഷ്ഠിതമായ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ വഴി ലഭ്യമാകും.
ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം വെബ്സൈറ്റുകളുണ്ടാകും ക്ഷേത്രങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഭക്തർക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന തരത്തിലാണ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. സോഫ്റ്റ്വെയർ നടപ്പിലാക്കുന്നതോടെ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന് കീഴിലെ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനവും ഏകീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ പരിശോധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇത് വഴി ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനവും ഭക്തജന സേവനവും കൂടുതൽ സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമായി മാറും.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടമായ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ടെംപിൾ മാനേജ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം (ITMS) ത്തിന് കീഴിലുള്ള ആദ്യ മോഡ്യുളാണ് കൗണ്ടർ ബില്ലിംഗ് മൊഡ്യൂൾ. നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെൻറർ (NIC) ചെന്നൈ ഘടകം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇതിനകം പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ പ്രവർത്തന മികവ് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ സിസ്റ്റം കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങലിലെ ആരാധന സമ്പ്രദായങ്ങൾക്കും ആചാരങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. നാഷണൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെൻ്ററിനോടൊപ്പം (NIC) തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ചീഫ് ഐ ടി അഡ്വൈസർ ഡോ വിനോദ് ഭട്ടതിരിപ്പാടിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ ഒരു സംഘം ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കാളികളായി.
തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ ആധുനിക സാങ്കേതിക കാര്യങ്ങളിലുള്ള വികസന കാഴ്ചപ്പാടും ബോർഡിന് കീഴിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ സ്വത്തുവകകൾ, വരുമാനം എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം കൂടി മുൻനിർത്തിയാണ് ഇത്തരമൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ രൂപകൽപനയിലേക്ക് ബോർഡ് എത്തിയതെന്നും ദേവസ്വം ബോർഡ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.