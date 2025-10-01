ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിവാദം; കേസില് സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ദേവസ്വം ബോർഡ്
ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി സംബന്ധിച്ച് പ്രതികരണവുമായി ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ്. 2019ലുണ്ടായത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയാണെന്നും അദ്ദേഹം. കേസില് കോടതി നീതിയുക്തമായ ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തട്ടെയെന്നും പ്രശാന്ത്.
Published : October 1, 2025 at 12:15 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല സ്വർണ പാളി വിവാദത്തിൽ ഹൈക്കോടതിയോട് സമഗ്ര അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് പിഎസ് പ്രശാന്ത്. ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റേതായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്വർണം സംബന്ധിച്ച് ദേവസ്വം ബോർഡിന് വ്യക്തമായ കണക്കുണ്ടെന്നും അത് കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
2019ലുണ്ടായത് ഉദ്യോഗസ്ഥ വീഴ്ചയാണെന്നും 1999 മുതലുള്ള കൃത്യമായ രേഖകൾ ഉണ്ടെന്നും അത് ഉൾപ്പെടെ അന്വേഷിക്കണമെന്നും പിഎസ് പ്രശാന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ശബരിമലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവാദം പാടില്ലെന്നും വിവാദം അവസാനിക്കണമെങ്കിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ആവശ്യമാണെന്നും പിഎസ് പ്രശാന്ത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കോടതി നീതിയുക്തമായ ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബോർഡിൻ്റെ 18 സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലായി എ,ബി,സി കാറ്റഗറികളിലായാണ് സ്വർണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൗരാണിക മൂല്യമുള്ളവയാണ് എ കാറ്റഗറിയില്. ഉത്സവാദികള്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്വർണം ബി കാറ്റഗറിയിലും ആഭരണങ്ങള് മുതലായവ സി കാറ്റഗറിയിലുമാണ്. രജിസ്റ്ററുകള് അതത് സ്ട്രോങ് റൂമുകളിലുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.
ഇതിനിടെ ദ്വാരപാലക ശിൽപ്പത്തിൻ്റെ സ്വർണപ്പാളികളുടെ തൂക്കം കുറഞ്ഞതിലും പീഠം കാണാതായതിലും സ്പോൺസർ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ ദേവസ്വം വിജിലൻസ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും. 2019ൽ അറ്റകുറ്റപ്പാണിക്കായി പാളികൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളം കൈവശം വച്ച ശേഷമാണ് സ്വർണം പൂശി തിരികെ എത്തിച്ചത്. 2025ലും സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് സ്വർണ്ണപ്പാളി കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റി അറിയിച്ചെങ്കിലും അന്ന് അനുമതി നൽകിയിരുന്നില്ല.
സ്വർണപ്പാളികളിലെ ഭാരക്കുറവ്: സെപ്റ്റംബർ എട്ടിനാണ് ദ്വാരപാലക ശില്പങ്ങളിലെ സ്വർണം പൂശിയ പാളികൾ അറ്റകുറ്റപണികൾക്കായി ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. കോടതിയുടെ അനുമതി ഇല്ലാതെയാണ് സ്വർണപ്പാളികൾ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി കൊണ്ട് പോയത്. ഇതിനിടെ പാളികളുടെ ഭാരത്തിൽ കുറവ് വന്നതായി ഹൈക്കോടതി കണ്ടെത്തി.
2019ൽ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ 42 കിലോഗ്രാമായിരുന്ന സ്വർണപ്പാളികളുടെ ഭാരം തിരികെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ നാല് കിലോഗ്രാം കുറഞ്ഞതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. പെട്രോളാണെങ്കില് കുറവുവരാം, സ്വര്ണം എങ്ങനെ ചെന്നൈയില് കൊണ്ടുപോയി തിരികെ എത്തിച്ചപ്പോള് കുറഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ ചോദ്യം.
അതേസമയം ശബരിമലയിലെ സ്വർണപ്പാളി കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണത്തിന് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. വിരമിച്ച ജഡ്ജിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത്. അന്വേഷണം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഇത് ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പോറ്റിയുടെ ബന്ധുവീട്ടില് നിന്നും കണ്ടെത്തിയത്.
