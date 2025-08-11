കോഴിക്കോട്: ഓടുന്ന ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വീട്ടമ്മയെ തള്ളിയിട്ട് കവർച്ച നടത്തിയ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയെ കോഴിക്കോട് എത്തിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗാസിയാബാദ് സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് സൈഫ് അസ്കറലി ചൗധരിയാണ് കേരള റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. ട്രെയിനുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ഥിരം മോഷണം നടത്തുന്ന ഇയാൾക്കെതിരെ 30-ലധികം കേസുകൾ നിലവിലുണ്ടെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുധീർ മനോഹർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ 4:30-ഓടെയാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മുംബൈയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂരിലേക്ക് സമ്പർക്ക് ക്രാന്തി എക്സ്പ്രസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്ന അമ്മിണി (64) എന്ന വീട്ടമ്മയാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്. കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ വേഗത കുറഞ്ഞ സമയത്ത് വാതിലിനരികിൽ നിന്ന അമ്മിണിയുടെ ബാഗ് പ്രതി തട്ടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇത് ചെറുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അമ്മിണിയെ അടുത്ത ട്രാക്കിലേക്ക് തള്ളിയിട്ട് മോഷ്ടാവ് ബാഗുമായി രക്ഷപ്പെട്ടു. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അമ്മിണിയെ ഉടൻ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അതേ ട്രാക്കിലൂടെ മറ്റൊരു ട്രെയിൻ വരാതിരുന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവാക്കി.
അമ്മിണിയുടെ ബാഗിൽ നിന്ന് 8500 രൂപയും മൊബൈൽ ഫോണും ആധാർ കാർഡും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ റെയിൽവേ പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടുന്നതിൽ നിർണായകമായത്. അമ്മിണിയെ ആക്രമിച്ച് പുറത്തിറങ്ങിയ ശേഷം മംഗലാപുരം ഭാഗത്തേക്കുള്ള മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി രക്ഷപ്പെടുന്ന പ്രതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ സിറ്റി പൊലീസിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.
മോഷണത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ട്രെയിനിൽ കയറി മുംബൈയിലെ പൻവേലിൽ എത്തിയ പ്രതിയെ കേരള പോലീസ്, റെയിൽവേ പോലീസ്, ആർപിഎഫ് എന്നിവരടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക സംഘം പിന്തുടർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇയാൾക്കായി അന്വേഷണം നടന്നിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതിയിൽ നിന്ന് 4500 രൂപയും കണ്ടെത്തി.
13-ാം വയസ്സിൽ മോഷണം ആരംഭിച്ച ഇയാൾ, ട്രെയിനുകളിൽ വെൻഡറായി ജോലി ചെയ്ത് അതിവേഗം ട്രെയിനുകളിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും പരിശീലനം നേടിയിരുന്നു. യാത്രക്കാരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മോഷണം നടത്തുന്നതാണ് ഇയാളുടെ പതിവ് രീതി. കേരളത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ സംഭവമാണിതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോടെത്തിച്ച പ്രതിയെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അറിയിച്ചു.