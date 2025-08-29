കോഴിക്കോട്: മണ്ണും കല്ലുമിടിഞ്ഞ് ഗതാഗതം മുടങ്ങിയ താമരശേരി ചുരം റോഡ് കോഴിക്കോട് കളക്ടർ സ്നേഹിൽ കുമാർ സിങ്ങ് സന്ദർശിച്ചു. ചുരം പാത അടഞ്ഞ് ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും കളക്ടർ വരാതിരുന്നത് ചർച്ചയായിരുന്നു. രണ്ട് ജില്ലകളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സുപ്രധാന പാതയായ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഗതാഗതം മുടങ്ങി മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് കളക്ടറുടെ സന്ദർശനം.
കളക്ടർ എന്നത് വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമല്ലെന്നും ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും തഹസിൽദാറും ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന സംവിധാനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. ‘മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായ ഉടൻ ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടറും തഹസിൽദാറും റവന്യൂ ഉദ്യോഗസ്ഥരും അടക്കമുള്ളവർ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. കളക്ടർ എന്ന വ്യക്തി വരാത്തതിന് പ്രസക്തിയില്ല. അത് എല്ലാവരും ചേർന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ്. പൊലീസും ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇവരെല്ലാം കൃത്യമായ റിപ്പോർട്ട് അതത് സമയത്ത് ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നു’ സ്നേഹിൽ കുമാർ പറഞ്ഞു.
ഒരുഭാഗത്തുകൂടി മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുത്. പി.ഡബ്ല്യു.ഡി എൻജിനീയർമാരും മണ്ണുപരിശോധന വിഭാഗവും ജിയോളജിസ്റ്റുകളും പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകട മുന്നറിയിപ്പൊന്നും ഇതിലില്ല. ചില പരിശോധനകൾ കൂടി വേണം. പൊലീസും ഫയർഫോഴ്സും സ്ഥലത്ത് സജീവമായുണ്ട്. ഭാരവാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിടാനാവില്ല. ഭാരവും ഗതാഗത തടസ്സവും പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ വിടാത്തത്. കാലാവസ്ഥയും സുരക്ഷയും നോക്കി ഭാരവാഹനങ്ങളും കടത്തിവിടാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ജില്ല കളക്ടർ പറഞ്ഞു.
പൂർണ്ണമായി ഗതാഗതം നിരോധിച്ച താമരശ്ശേരി ചുരത്തിലൂടെ ചെറുവാഹനങ്ങൾ കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടാണ് വാഹന ഗതാഗതം. ഭാരമേറിയ വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. അതെല്ലാം കുറ്റ്യാടി, നാടുകാണി ചുരം വഴി പോകണം. മഴയ്ക്ക് നേരിയ കുറവ് വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇളവ് അനുവദിച്ചത്.
മഴ ശക്തമായാൽ വീണ്ടും ഗതാഗതം നിരോധിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ കളക്ടർ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് അടര്ന്നു നില്ക്കുന്ന പാറകള് ഇനിയും റോഡിലേക്ക് വീഴാന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ സമയ നിരീക്ഷണം ഏര്പ്പെടുത്തും. റോഡില് രാത്രികാലത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ഫയര് ആന്ഡ് റെസ്ക്യൂ വിഭാഗവും തഹസില്ദാറും ഉറപ്പാക്കും.
80 അടി മുകളിലാണ് മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമെന്ന് റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാറകള് ബ്ലോക്കുകളായി ചിതറിയ നിലയിലാണുള്ളത്. താഴേക്കും പാറയിൽ പൊട്ടലുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കണം. സോയില് പൈപ്പിങ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങള് മൂലം റോഡിന് കേടുപാടുകളോ ഭീഷണിയോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കെ രാജന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.