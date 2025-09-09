ഇന്നാണ് ആ ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്തും; അറിയാം ജ്യോതിഷഫലം
നിങ്ങളുടെ ഇന്ന് വിശദമായി അറിയാം...
Published : September 9, 2025 at 8:30 AM IST
തീയതി: 09-09-2025 ചൊവ്വ
വര്ഷം: ശുഭകൃത് ദക്ഷിണായനം
മാസം: ചിങ്ങം
തിഥി: കൃഷ്ണ ദ്വിതീയ
നക്ഷത്രം: ഉത്രട്ടാതി
അമൃതകാലം: 12:21 AM മുതല് 01:53 PM വരെ
ദുര്മുഹൂര്ത്തം: 8:38 AM മുതല് 9:26 AM വരെ & 11:50 AM മുതല് 12:38 PM വരെ
രാഹുകാലം: 03:25 PM മുതല് 04:57 PM വരെ
സൂര്യോദയം: 06:14 AM
സൂര്യാസ്തമയം: 06:29 PM
ചിങ്ങം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഇന്ന് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ തയാറാകില്ല. അതിൽ നിങ്ങൾ തൃപ്തനായിരിക്കും. എങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോടുള്ള നിങ്ങളുടെ സമീപനത്തിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം.
കന്നി: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ദുഃഖ വാർത്ത കേൾക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കോഴ്സിൽ ചേരുന്നതിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലരുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കതിന് അൽപം ആശ്വാസമാകും.
തുലാം: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മാനസികനില സമാധാനപരമാകും. കഴിഞ്ഞകാലത്തെ നല്ല ഓർമകൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. നിങ്ങളുടെ അതേ സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാൻ കഴിയും. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും ചർച്ച ചെയ്യുകയും പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. നിലവിലെ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവിയെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുക.
വൃശ്ചികം: ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകളിലും പ്രൊഫഷണൽ ചർച്ചകളിലും വിജയം ഉറപ്പാവും. ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ ഉയർച്ചകളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് അസൂയ തോന്നിയേക്കാം. ഇന്ന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോകാൻ സാധിക്കും.
ധനു: ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രണയിനിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയേക്കാം. വീടിൻ്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇന്ന് സാധിക്കും. സുഹൃത്തുകളുടെ കൂടെ നല്ല ഒരു യാത്ര പോകാനും നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിനും ഇന്ന് സാധിച്ചേക്കാം.
മകരം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ മുൻപ് നടത്തിയ തെറ്റുകളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൻ്റെ വിജയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോയേക്കാം.
കുംഭം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു നല്ല വൈകുന്നേരം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. സുഹൃത്തുകളുടെ കൂടെ ഇന്ന് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കും.
മീനം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയും ഉദാരമനസ്കതയുമുള്ളവരായിരിക്കും. പക്ഷേ ആളുകൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മുതലെടുക്കുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം. ജോലി കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം സാധ്യമാകും.
മേടം: ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു ദിവസമല്ല. ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ ശ്രദ്ധ വേണം. കോപത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക. ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക. കുടുംബത്തിലോ സുഹൃത്തുകളുടെ ഇടയിലോ ഒരു വഴക്ക് ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക.
ഇടവം: നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് വാദപ്രതിവാദങ്ങളുടെ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് നിങ്ങളൾ സുഹൃത്തുക്കളുമായി വളരെ നീണ്ട ബിസിനസ് ചർച്ചകളിലേർപ്പേട്ടേക്കാം. വൈകുന്നേരത്തോടെ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
മിഥുനം: ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നത് കൂടുതൽ ഫലം ചെയ്യും.
കര്ക്കടകം: ഇന്ന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കുമൊപ്പം ഇന്ന് പുറത്ത് പോകാനും അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും കഴിയും.