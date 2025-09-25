വയനാട് കോൺഗ്രസിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമാവുമോ? ടിജെ ഐസക്ക് പുതിയ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ്
കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ആത്മഹത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് എൻഡി അപ്പച്ചൻ രാജി വച്ച ഒഴിവിലേക്കാണ് ഐസക്കിൻ്റെ നിയമനം. നിലവിൽ കൽപ്പറ്റ നഗരസഭ ചെയർമാനാണ് അദ്ദേഹം.
Published : September 25, 2025 at 11:20 PM IST
വയനാട്: എൻഡി അപ്പച്ചൻ രാജി വച്ച ഒഴിവിലേക്ക് ടിജെ ഐസക്കിനെ വയനാട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റായി എഐസിസി തെരഞ്ഞെടുത്തു. കൽപറ്റ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാനായ ടിജെ ഐസക്കിന് അപ്പച്ചൻ്റെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ താത്കാലിക ചുമതല നൽകിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ നിലവിൽ എഐസിസി അംഗമായും നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൽപറ്റ നഗരസഭയിലെ എമിലി ഡിവിഷനിൽ നിന്നുള്ള കൗൺസിലറാണ് ടിജെ ഐസക്. പതിമൂന്ന് വർഷമായി നഗരസഭയുടെ സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന അദ്ദേഹം കെഎസ്യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ്, സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കൽപറ്റ ബ്ലോക്ക് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി, കെപിസിസി സെക്രട്ടറി തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെയും ടി സിദ്ദിഖ് എംഎൽഎയുടെയും ശക്തമായ പിന്തുണ ഐസക്കിനുണ്ടായിരുന്നു.
വയനാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിലെ വിഭാഗീയത രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം താക്കീത് നൽകിയിരുന്നു. എൻഡി അപ്പച്ചൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിൻ്റെ ചില നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ ഐസി ബാലകൃഷ്ണൻ എംഎൽഎയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗം രംഗത്തുവന്നത് പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാപരമായ കെട്ടുറപ്പിന് വലിയ ക്ഷീണമുണ്ടാക്കി. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഡിസിസി പുനഃസംഘടനക്ക് മുന്നോടിയായി എൻഡി അപ്പച്ചൻ രാജി വയ്ക്കാൻ നിർബന്ധിതനായത്.
അടുത്ത് വരുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപ് പ്രശ്നപരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കെപിസിസിയോട് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. വയനാട് എംപി പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയുടെ മണ്ഡലം കൂടിയായതിനാൽ ഇവിടുത്തെ കോൺഗ്രസിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടതിലുള്ള അതൃപ്തിയും കേന്ദ്ര നേതാക്കൾ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരമാണ് കെപിസിസി നേതൃത്വം അപ്പച്ചൻ്റെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളുമുണ്ട്.
ജില്ലാ കോൺഗ്രസിനെ പിടിച്ചുലച്ച ചില വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് എൻഡി അപ്പച്ചൻ്റെ രാജി. ഇതിലെ പ്രധാന കാരണം പ്രാദേശിക ഗ്രൂപ്പ് വഴക്കുകളാണ്. അടുത്തിടെ നടന്ന കോഴയിടപാട് വിവാദത്തിൽ കുടുങ്ങി ഡിസിസി ട്രഷറർ എൻഎം വിജയനും മകൻ ജിജേഷും ജീവനൊടുക്കിയത് വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ നീക്കങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് എൻഡി അപ്പച്ചനാണെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നിരുന്നു.
കൂടാതെ, അപ്പച്ചൻ്റെ അടുത്ത വിശ്വസ്തനായിരുന്ന മുള്ളൻകൊല്ലി പഞ്ചായത്തംഗം ജോസ് നെല്ലേടത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യയും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കി. ജോസ് നെല്ലേടത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിൽ എൻഡി അപ്പച്ചൻ രണ്ടാം പ്രതിയായതും പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കി. ഈ വിവാദങ്ങളെല്ലാം ജില്ലയിലെ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ വിഭാഗീയത കൂടുതൽ വർധിപ്പിച്ചു.
പാർട്ടി ഫണ്ടിൽ ക്രമക്കേട് നടത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ഡിസിസി ട്രഷററായിരുന്ന എൻഎം വിജയനെ മാറ്റിനിർത്താൻ ശ്രമം നടന്നതായി ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. വിജയൻ്റെയും മകൻ്റെയും മരണത്തിൽ അപ്പച്ചനെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണക്കുറ്റത്തിന് കേസെടുക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ സമ്മർദം പാർട്ടി ഹൈക്കമാൻഡിലേക്കും എത്തി. എന്നാൽ, ഈ ഘട്ടത്തിൽ അപ്പച്ചനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം ശ്രമിച്ചത്.
സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഈ നിലപാട് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ മറുവിഭാഗത്തിന് വലിയ അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കി. ഈ വിഷയത്തിൽ നീതി ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരുകൂട്ടം പ്രവർത്തകർ കെപിസിസി ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധിച്ചതും പാർട്ടിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കി. പാർട്ടിയിലെ അവഗണനയാണ് ജോസ് നെല്ലേടത്തിൻ്റെ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
