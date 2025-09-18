ETV Bharat / state

കണ്ണൂരിൽ ച്യൂയിംഗ് ഗം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ പെൺകുട്ടിക്ക് തുണയായി യുവാക്കൾ; വീഡിയോ വൈറല്‍, അഭിനന്ദനവുമായി മന്ത്രിയും

Timely intervention by young men saves a girl's life (Facebook.com)
By PTI

Published : September 18, 2025 at 4:36 PM IST

കണ്ണൂര്‍: ച്യൂയിംഗ് ഗം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടിയ ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിക്ക് തുണയായി കണ്ണൂർ പള്ളിക്കരയിലെ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ. ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്. സംഭവം നടന്ന പള്ളിക്കരയിലെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് ഈ ജീവൻ രക്ഷാപ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നേടിയത്.

സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ സൈക്കിളുമായി നിൽക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടി വായിൽ ച്യൂയിംഗ് ഗം വെക്കുന്നതും, നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ശ്വാസം മുട്ടുന്നത് പോലെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതും കാണാം. ഈ സമയം, പച്ചക്കറി വാങ്ങാൻ അവിടെയെത്തിയ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളുടെ അടുത്തേക്ക് അവൾ സൈക്കിളിൽ ഓടിച്ചെന്ന് സഹായം തേടി.

കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥ വ്യക്തമായി. യുവാവ് ഒട്ടും സമയം പാഴാക്കാതെ പെൺകുട്ടിയെ എടുത്ത് കൈയിൽ കിടത്തി പുറകിൽ അമർത്തി പ്രഥമശുശ്രൂഷ നൽകി. അടുത്തുള്ള സ്കൂട്ടറിൽ ഇരുന്ന മറ്റൊരാളും സഹായത്തിനായി ഓടിയെത്തി. ഈ സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെ കുട്ടിയുടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ ച്യൂയിംഗ് ഗം പുറത്തേക്ക് പോവുകയും, അവൾക്ക് വീണ്ടും ശ്വാസം എടുക്കാൻ സാധിക്കുകയായിരുന്നു.

ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന്‍റെ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വളരെ വേഗം വൈറലായി. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി തന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ഈ യുവാക്കളെ അഭിനന്ദിച്ചു. "കണ്ണൂരിലെ പള്ളിക്കരയിൽ ച്യൂയിംഗം ശ്വാസംമുട്ടിച്ച ഒരു കുട്ടിയെ യുവാക്കൾ രക്ഷിച്ചു. നന്ദി," എന്നാണ് അദ്ദേഹം കുറിച്ചത്. കൂടാതെ, നിരവധി ആള്‍ക്കാരും യുവാക്കളുടെ ധീരതയെയും പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണത്തെയും പ്രശംസിച്ചു.

സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരു വാർത്താ ചാനലിനോട് സംസാരിച്ച പെൺകുട്ടി, ഇനി ഒരിക്കലും ച്യൂയിംഗ് ഗം കഴിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ സംഭവം ച്യൂയിംഗ് ഗം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവമെന്നാണ് നിരവധി ആള്‍ക്കാര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ കമന്‍റിലൂടെ പ്രതികരിച്ചത്.

കുട്ടികളുടെ തൊണ്ടയില്‍ ആഹാരം കുടുങ്ങിയാല്‍ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ത്?

ആഹാരം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയ കുട്ടിക്ക് ചുമയ്ക്കാനോ, സംസാരിക്കാനോ, കരയാനോ കഴിയില്ല. കൂടാതെ, ശ്വാസം കിട്ടാതെ മുഖം നീല നിറമാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ സഹായം നൽകണം.

ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ആഹാരം തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങിയാൽ ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായ മാർഗ്ഗം ഹൈംലിക് മാനുവർ (Heimlich Maneuver) ആണ്. കുട്ടിയെ നെഞ്ചിൽ കമഴ്ത്തിക്കിടത്തി നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ട് തലയും കഴുത്തും താങ്ങിപ്പിടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തിയുടെ അടിഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് കുട്ടിയുടെ തോളെല്ലുകൾക്കിടയിൽ ശക്തിയായി അഞ്ച് തവണ തട്ടുക.

തുടർന്ന്, കുട്ടിയെ മലർത്തിക്കിടത്തി നെഞ്ചിന്‍റെ മധ്യഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അഞ്ച് തവണ താഴേക്ക് അമർത്തുക. ആഹാരം പുറത്തുവരുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ശ്വാസം എടുക്കാൻ കഴിയുന്നത് വരെ ഈ പ്രക്രിയ തുടരുക.

