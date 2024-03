വയനാട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ പെൺ കടുവ ഇനി തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ; ആരോഗ്യസ്ഥിതി ആശങ്കാജനകം - tigress captured from wayanad

വയനാട്ടിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ പെൺ കടുവ ഇനി തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ

തിരുവനന്തപുരം : വയനാട്ടിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ പെൺ കടുവയെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ എത്തിച്ചു. സൗത്ത് വയനാട് സബ് ഡിവിഷൻ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിടികൂടിയ കടുവയേയാണ് വനം വകുപ്പ് തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയ്ക്ക് കൈമാറിയത്. വയനാട് ചെതലത്ത് വനമേഖലയ്ക്കുള്ളിലെ മയിലമ്പാടി എന്ന പ്രദേശത്ത് ജനവാസമേഖലയിൽ ഭീതി വിതച്ചിരുന്ന പെൺ കടുവയേയാണ് വനം വകുപ്പ് പിടികൂടിയത് (Tigress Captured From Wayanad And Brought To Thiruvananthapuram Zoo).

കടുവയ്ക്ക് 6 വയസ് പ്രായമുണ്ട്. കടുവയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനാൽ കാട്ടിലേക്ക് തുറന്ന് വിടാൻ സാധിക്കാത്തതിനെത്തുടർന്നാണ് കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങളുള്ള തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലേക്ക് മാറ്റിയത്. വ്യത്യസ്‌ത സമയങ്ങളിലായി കടുവയുടെ ശരീരത്തിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മുറിവുകളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

നാല് കോമ്പല്ലുകളും നഷ്‌ടമായിട്ടുണ്ട്. പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ വൈറൽ രോഗങ്ങളായ പാർവോ, ഡിസ്‌റ്റംബർ എന്നിവ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. ആരോഗ്യസ്ഥിതി നിലവിൽ ആശങ്കാജനകമാണെന്ന് മൃഗശാല വെറ്ററിനറി സർജൻ ഡോ. നികേഷ് കിരൺ അറിയിച്ചു. കടുവയെ മൃഗശാലയിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജമാക്കിയ ക്വാറന്‍റൈൻ കൂട്ടിലാണ് പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ക്വാറന്‍റൈൻ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയാൽ കടുവയെ സാധാരണ കൂട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. വേനൽ ചൂട് ആയതിനാൽ വായു സഞ്ചാരത്തിനായി പെഡസ്ട്രൽ ഫാനുകളും, താപനില കുറയ്ക്കാനായി കൂളറും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടിൽ ജലം ചീറ്റിക്കുന്ന വാട്ടർ മിസ്‌റ്റ്‌ സംവിധാനവും ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗശാലയിൽ നിലവിൽ രണ്ട് ആൺ കടുവകളും, ഒരു ജോഡി വെള്ളക്കടുവകളുമാണുള്ളത്.

പെൺ വെള്ളക്കടുവയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പഴുപ്പ് നിറയുന്ന പയോമെട്ര എന്ന രോഗമുള്ളതിനാൽ അതിനെ പ്രജനനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പെൺ കടുവയുടെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി വീണ്ടെടുത്താൽ അതിനെ പ്രജനനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാനാവുമെന്നും മൃഗശാല അധികൃതർ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.