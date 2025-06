ETV Bharat / state

ഒരേ കുഴിയിൽ കടുവയും നായയും; ഇടുക്കി വണ്ടൻമേട് മൈലാടുംപാറയിൽ അപൂർവ സംഭവം - TIGER AND DOG TRAPPED IN SAME PIT

Photo from the spot ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : June 8, 2025 at 9:43 PM IST 1 Min Read