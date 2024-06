ETV Bharat / state

ഇതു കേരള-ടിബറ്റൻ പ്രണയകഥ; അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ പ്രണയം കണ്ണൂരിന് സമ്മാനിച്ചത് ടിബറ്റൻ രുചിഭേദങ്ങൾ - TIBETAN RESTAURANT IN KANNUR

By ETV Bharat Kerala Team

Jayakrishnan and Yuga sitting in their restaurant ( ETV Bharat )