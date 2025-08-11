തൃശൂര്: ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് തൃശൂരില് ഫ്ലാറ്റുകള് കേന്ദ്രീകരിച്ച് കള്ളവോട്ടുകള് ചോര്ത്തിയെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വീട്ടമ്മ. പൂങ്കുന്നത്തെ ഫ്ലാറ്റില് ഉടമയറിയാതെയാണ് ഒമ്പത് കള്ളവോട്ടുകള് ചോര്ന്നത്. 2024 ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെേടുപ്പിലാണിത്. പൂങ്കുന്നത്തെ ക്യാപിറ്റൽ വില്ലേജ് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ നാല് സി എന്ന ഫ്ലാറ്റിലാണ് ക്രമക്കേട് നടന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി നല്കിയിട്ടും ഒരു നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് ഫ്ലാറ്റുടമയായ പ്രസന്ന അശോകന് പറഞ്ഞു.
വിട്ടീല് തനിക്ക് മാത്രമാണ് തൃശൂരില് വോട്ടുള്ളത്. ബാക്കി അംഗങ്ങൾക്ക് പൂച്ചിന്നിപാടത്താണ് വോട്ടുള്ളത്. ബാക്കിയുള്ളവ ആര് ചേർത്തു എന്ന് അറിയില്ലെന്നും കള്ളവോട്ടുകളെക്കുറിച്ച് പരാതി നല്കിയിരുന്നുവെന്നും ഫ്ലാറ്റുടമ പ്രസന്ന പറഞ്ഞു. വീട്ടുടമയുടേതടക്കം പത്തുപേരുടെ പേരുകളാണ് ഈ ഫ്ലാറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വോട്ടര്പ്പട്ടികയിലുള്ളത്. ഇതില് ബാക്കി ഒന്പത് പേരെയും വീട്ടമ്മയ്ക്ക് അറിയില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഫ്ളാറ്റ് വിലാസത്തില് കള്ളവോട്ട് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നതായി പറയുന്നത് കേട്ടിരുന്നുവെന്നും അന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും വീട്ടമ്മ പറഞ്ഞു.
തൃശൂർ അയ്യന്തോൾ കാഞ്ഞിരപള്ളത്തെ വാട്ടർ ലില്ലി, പൂങ്കുന്നത്തെ ക്യാപിറ്റൽ വില്ലേജ് ,ഇൻലാന്റ് ഉദായനഗർ തുടങ്ങിയ ഫ്ളാറ്റുകളിലെ ക്രമക്കേടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടങ്ങളിലെ വലിയൊരു വിഭാഗം ഫ്ലാറ്റുകളും ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ മറവിലാണ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഈ ഫ്ലാറ്റുകളുടെ മേല്വിലാസം നൽകി വോട്ട് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. വോട്ടുകൾ മറ്റ് ജില്ലകളിൽ നിന്നും തൃശൂരിലേക്ക് മാറ്റി ചേർക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. വ്യാജ മേൽവിലാസം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നവരെ യഥാർത്ഥ ഫ്ലാറ്റുടമക്ക് പരിചയം പോലുമില്ല എന്നതാണ് വിഷയത്തിന് ഗൗരവമേറുന്നത്.
അതേസമയം തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പരിധിയിലെ 36 , 37 ബൂത്തുകളിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രകാരം നഗരത്തിലെ ഫ്ലാറ്റുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി ചിലർ വ്യാപകമായി വോട്ട് ചേർക്കുന്നതായി സിപിഎം പ്രവർത്തകരും ആരോപണവുമായി രംഗത്തുവന്നു. മണ്ഡലത്തിനും ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്തുള്ളവരെ ഫ്ലാറ്റുകളിലെ താമസക്കാരായി ചിത്രീകരിച്ചാണ് വോട്ട് ചേർത്തത്.
തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയവർ ഇന്ന് ഫ്ലാറ്റുകളിൽ താമസമില്ല എന്നും ശേഷിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റുകളിൽ പലതും അടഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായുമാണ് ആരോപണത്തിന്റെ സത്യാവസ്ഥ തേടിപ്പോയപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയത്.
