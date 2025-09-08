അരമണി കിലുക്കിയും നൃത്തം വച്ചും ആഘോഷ തിമിര്പ്പ്; ശക്തന്റെ തട്ടകത്തില് പുലികളിറങ്ങി; മടവിട്ടെത്തിയത് 9 സംഘങ്ങള്
ഒമ്പത് സംഘങ്ങളാണ് ഇത്തവണ സ്വരാജ് റൗണ്ടില് പുലിക്കളിക്കെത്തിയത്. വിദേശികളും സ്വദേശികളുമായി ആയിരങ്ങളാണ് പുലികളെ കാണാന് സാംസ്കാരിക നഗരിയിലെത്തിയത്.
Published : September 8, 2025 at 5:53 PM IST
മണികണ്ഠന് പിഎ
തൃശൂര്: "നോക്കൂ... നോക്കൂ... നോക്കൂ... എൻ്റെ കൈയിലേക്ക് നോക്കൂ, രോമാഞ്ചം വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ..." 65 വയസുകാരനായ നെതര്ലൻഡ് സ്വദേശി മിഷേല് ഇതാദ്യമായി പുലികളി കാണാനെത്തിയതാണ്. തൊപ്പിയും കണ്ണടയും ധരിച്ച് ബാഗും തൂക്കി തൃശൂരിലെത്തിയ ഡച്ചുകാരൻ വളരെപ്പെട്ടെന്ന് പുലികളിയുടെ ആരാധകനായി. തൃശൂരുകാര് ഹൃദയത്തോട് ചേര്ത്തുവച്ച വികാരമായ പുലികളിയെ അതേ വികാരാവേശത്തോടെ ഉള്ക്കൊള്ളുകയാണ് കേരളം കാണാനെത്തിയ സായിപ്പ്.
രാവിലെ പുലിമടകളില്ച്ചെന്ന് പുലികള് ഒരുങ്ങുന്നത് മിഷേല് അടുത്തു നിന്ന് കണ്ടു. മണിക്കൂറുകളെടുത്ത് ചായം തേച്ച് പുലിക്കോലങ്ങളായി ഒരുങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഫാനാകാന് അധികം നേരം വേണ്ടി വന്നില്ല ആ വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരിക്ക്. അയ്യന്തോള് ദേശത്തിന്റെ പുലിമടയിലായിരുന്നു മിഷേല് ഒരുക്കങ്ങള് നേരില്ക്കണ്ടറിഞ്ഞത്. വൈകാതെ അയ്യന്തോള് ദേശത്തിന്റെ പുലിക്കളിക്കാരോടൊപ്പം ആ ഡച്ചുകാരനും അയ്യന്തോളുകാരനായി. പിന്നെ പുലികളിറങ്ങുന്ന സ്വരാജ് റൗണ്ടിലെത്തിയ മിഷേല് ഇടിവി ഭാരതുമായി തന്റെ അനുഭവം പങ്കു വച്ചു.
"ഇത് മൂന്നാം തവണയാണ് ഞാന് കേരളത്തില് വരുന്നത്, പക്ഷേ ഇതാദ്യമായാണ് പുലികളി കാണാൻ എനിക്ക് ഒരു അവസരം ലഭിക്കുന്നത്, ഇത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവമാണ്, എനിക്ക് നന്നായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, രാവിലെ മുതല് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുക്കങ്ങള് എല്ലാം ഞാന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച് വരുന്നു, ബോഡി ആര്ട്ട് കണ്ടപ്പോള് എനിക്ക് രോമാഞ്ചം വന്നു, നോക്കൂ... നോക്കൂ... നോക്കൂ... എൻ്റെ കൈയിലേക്ക് നോക്കൂ രോമാഞ്ചം വരുന്നത് കാണുന്നില്ലേ" മിഷേല് പറഞ്ഞു.
"വരയ്ക്കുന്നത് കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു, പെയിൻ്റിങ് കണ്ടപ്പോള് മുതല് ഞാന് പുലികളി കാണാനുള്ള ആവേശത്തിലാണ്, അതുപോലെ സംഘാടന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലെ കൃത്യതയും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, എനിക്ക് ബാഡ്ജ് സമ്മാനിച്ച അയ്യന്തോള് ടീമിനെ സപ്പോര്ട്ട് ചെയ്യുന്നുവെന്നും" മിഷേല് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മിഷേലിനെപ്പോലെ പുലിക്കളി കാണാനെത്തിയ മറ്റൊരു വിദേശിയായിരുന്നു പോളണ്ടുകാരി മിലേന. മിഷേലിനെപ്പോലെ മിലേനയും പുലിക്കളി കാണുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. പുലിക്കളി സംഘാടനത്തെപ്പറ്റിയാണ് മിലേനയ്ക്ക് പറയാനുള്ളത്. "ഓരോ പുലിക്കളി സംഘങ്ങളും ഓരോ സെക്കന്റും സജീവമാണ്. എല്ലായിടത്തും എന്തൊരു സജീവതയാണ്. എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ട് അവര്ക്ക്. ആരും വെറുതേയിരിക്കുന്നില്ല. എന്തൊരു വൈബാണിത്. കാവടി യാത്ര കണ്ടു. ഇപ്പോള് പുലിക്കളി കണ്ടു." ഇന്ത്യയില് എന്നും ഇത്തരം പരിപാടികളുണ്ടോയെന്ന് അദ്ഭുതം കൂറുകയാണ് മിലേന.
10 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ സംഘം കേരള ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തില് തൃശൂരിൽ പുലികളി കാണാനെത്തിയിരുന്നു. തൃശൂരിലെ ശ്രീജീവം ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ ക്ലബ്ബിന്റെ സംഘാടനത്തിൽ ബ്രിട്ടന്, ഫ്രാൻസ്, ദക്ഷിണ കൊറിയ, ഇന്തോനേഷ്യ, തായ്ലൻഡ്, വിയറ്റ്നാം, തായ്വാൻ, നേപ്പാൾ, ശ്രീലങ്ക, റൊമാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം സംരംഭകര്, വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ധര്, ടൂർ ഓപറേറ്റർമാർ എന്നിവരാണ് തൃശൂരിലെ പുലിക്കളി മഹോത്സവം കാണാനെത്തിയത്.
പുലികളിയെ നേരിട്ടറിയുകയും ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുമെന്ന സന്ദർശന ലക്ഷ്യം പൂർണമായും സാധ്യമായെന്ന് സംഘംഗങ്ങളും വിദേശ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ കോ-ഓർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന കേരള ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസം മിഷൻ സൊസൈറ്റി സിഇഒ കെ.രൂപേഷ് കുമാറും പറഞ്ഞു. രാവിലെ സീതാറാംമിൽ ലൈൻ ദേശത്തെത്തിയ സംഘത്തിന് സംഘാടകരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൻ വരവേൽപ്പ് ആണ് ഒരുക്കിയത്. ഇളനീർ കുടിച്ച് ആസ്വദിച്ച സംഘം മെയ്യെഴുത്തും പുലിയൊരുക്കവും കണ്ടറിഞ്ഞു.
പ്രത്യേക മേളത്തിന് ചുവടുവച്ച് ചിലർ പുലികളായും മാറി. പുലികളായി വേഷമിടുന്നവരും സംഘാടകരുമായും വിദേശി സംഘം സംവദിച്ചു. തിരുവാതിര പാട്ടും നാടൻ ഭക്ഷണവും സംഘം ആസ്വദിച്ച സംഘത്തിന് ഉത്തര വാദിത്ത ടൂറിസം മിഷന്റെ ഉപഹാരമായി നെറ്റിപ്പട്ടങ്ങള് സമ്മാനിച്ചു.
തൃശൂരുകാര്ക്ക് പൂരം പോലെ പുലിക്കളിയും ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. കേരളത്തിലെ മറ്റ് ജില്ലകളില് നിന്നും പുലിക്കളി കാണാന് നിരവധി സഞ്ചാരികള് എത്തിയിരുന്നു. അയല് സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും പുലികളിയെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് കാണാനെത്തിയവരുമുണ്ടായിരുന്നു സ്വരാജ് ഗ്രൗണ്ടില്. പതിവില്ലാതെ ഇത്തവണ 9 പുലികളി സംഘങ്ങളാണ് പുലിക്കോലങ്ങളുമായി തൃശൂര് നഗരത്തിലേക്കിറങ്ങിയത്.
കുടമണി കിലുക്കി വാദ്യ മേളങ്ങള്ക്കൊപ്പിച്ച് ചുവടുവച്ച് നഗര വീഥികള് കീഴടക്കാന് കാത്ത് നിന്ന പുലികള് വൈകീട്ട് നാലരയോടെ നഗരം കൈയിലെടുത്തു. സ്വരാജ് റൗണ്ടിലെ തെക്കെഗോപുരനടയില് മേയറും മന്ത്രിമാരും എംഎല്എമാരും ചേര്ന്ന് പുലികളി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തതോടെ 9 പുലികളി സംഘങ്ങളില് നിന്നുള്ള 459 പുലികള് നഗരം ചുറ്റല് ആരംഭിച്ചു. ഓരോ പുലികളി ടീമിനൊപ്പവും രണ്ട് നിശ്ചല ദൃശ്യങ്ങളും അണിനിരന്നതോടെ പുലിത്താളത്തില് സംഘങ്ങള് നഗരം ചുറ്റിത്തുടങ്ങി.
വെളിയന്നൂർ ദേശം, കുട്ടൻകുളങ്ങര ദേശം, യുവജനസംഘം വിയ്യൂർ, ശങ്കരംകുളങ്ങരദേശം, അയ്യന്തോൾ ദേശം, ചക്കാമുക്ക് ദേശം, സീതാറാം മിൽ ദേശം, നായ്ക്കനാൽ ദേശം, പാട്ടുരായ്ക്കൽദേശം എന്നീ ടീമുകളാണ് ഇത്തവണ പുലികളിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. കഴിഞ്ഞ തവണ 7 സംഘങ്ങളായിരുന്നു പങ്കെടുത്തത്. ഓരോ ദേശക്കാരും തയ്യാറാക്കിയ ചമയപ്പുരകളില് ഇന്നലെ തന്നെ ഒരുക്കങ്ങള് തുടങ്ങിയിരുന്നു.
വര്ണങ്ങള് ചാലിച്ചും ചേര്ത്തും പുലിക്കോലങ്ങള്ക്ക് ഇണങ്ങിയ മഞ്ഞയും കറുപ്പും നിറങ്ങളും വെറൈറ്റി പുലികള്ക്കുള്ള സസ്പെന്സ് വര്ണങ്ങളും ഓരോ സംഘങ്ങളും തയാറാക്കി വച്ചു. രാവിലെ ഏഴുമണിയോടെ തന്നെ പുലി വര ആരംഭിച്ചു. പ്രത്യേക പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച കലാകാരന്മാരെയാണ് ഓരോ ദേശക്കാരും പുലി വരയ്ക്ക് ഏര്പ്പാടാക്കിയത്.
ദേഹത്തെ വര പൂര്ത്തിയാക്കിയാല് പിന്നെ കോലങ്ങള് ഉണങ്ങിക്കിട്ടാനുള്ള കാത്തിരിപ്പാണ്. എട്ട് മണിക്കൂറെടുത്ത് പുലിക്കോലം തയ്യാറായപ്പോള് പിന്നെ അരയ്ക്ക് ചുറ്റും അരമണി കെട്ടി. പുലികളിക്കുള്ള കൊട്ടിന് പ്രത്യേക താളമാണ്. പുലിക്കൊട്ടിനുള്ള വാദ്യ കലാകാരന്മാരേയും ഓരോ സംഘവും പ്രത്യേകം ഏര്പ്പാടാക്കിയിരുന്നു. സന്ധ്യയായതോടെ ഫ്ലൂറസന്റ് വര്ണങ്ങള് ചാലിച്ച പുലികള് തിളങ്ങി.
ഒരു പുലികളി സംഘത്തിൽ 35 മുതൽ 51 വരെ പുലികളും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നിശ്ചലദൃശ്യവും ഒരു പുലിവണ്ടിയും വീതമാണുള്ളത്. വൈകിട്ട് നാലരയോടെ പുലികൊട്ടിനൊപ്പം ചുവടുവച്ചു പുലിക്കൂട്ടങ്ങൾ സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങി തുടങ്ങി. പൂരപ്പൊലിമ കഴിഞ്ഞാൽ പുലിപ്പെരുമയാർന്ന തൃശൂരിലേക്ക് പുലി വേഷം കെട്ടി താളം ചവിട്ടുന്ന പുലിപ്പടയെ കാണാൻ കേരളത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്ത് നിന്നും നിരവധി ആസ്വാദകരാണ് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
പുലികളിയിൽ ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനത്ത് ദേശങ്ങൾക്ക് യഥാക്രമം 62,500, 50,000, 43,750 രൂപ വീതമാണ് സമ്മാനം ലഭിക്കുക. നിശ്ചല ദൃശ്യത്തിന് സമ്മാനം യഥാക്രമം 50,000, 43,750, 37,500 രൂപ. പുലികൊട്ട്, പുലിവേഷം, പുലിവണ്ടി എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 12,500, 9375, 6250 രൂപ വീതം സമ്മാനം ലഭിക്കും. മികച്ച രീതിയിൽ അച്ചടക്കം പാലിക്കുന്ന ടീമിന് 18,750 രൂപയാണ് സമ്മാനം.
പുലിവരയ്ക്ക് യഥാക്രമം 12,500, 9,375, 6,250 രൂപയും ചമയപ്രദർശനത്തിന് 25,001, 20,001, 15,001 രൂപയും സമ്മാനം ലഭിക്കും. പുലികളിക്ക് 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസ് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിരുന്നു. പതിവിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പുലി വരയ്ക്കും ചമയ പ്രദർശനത്തിനും ഇത്തവണ സമ്മാനമുണ്ട്.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ സാംസ്കാരിക വകുപ്പും ഇതാദ്യമായി ഇത്തവണ പുലികളി സംഘങ്ങള്ക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരും തൃശൂര് കോര്പ്പറേഷനും നല്കുന്ന സഹായം. ഓരോ പുലികളി സംഘങ്ങൾക്കും ധനസഹായമായി 3,12,500 രൂപ വീതം നൽകും. മുൻകൂറായി ഓരോ ടീമിനും 1,56,000 രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുലികളിക്ക് ശേഷം പെയിൻ്റ് ദേഹത്ത് നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ 150 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുലികളി സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.
