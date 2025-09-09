ETV Bharat / state

വിളയാട്ടം കഴിഞ്ഞു, ഇനി പുലിവീരന്മാർ തിരിച്ച് മടയിലേയ്‌ക്ക്, ജേതാക്കൾ ഇവരൊക്കെ

അരമണി കിലുക്കി, കുടവയർ കുലുക്കി പുലിത്താളത്തിൽ നിറഞ്ഞാടി സാംസ്‌കാരിക നഗരം. 9 പുലിമടകളിൽ നിന്നായി 459 പുലികളാണ് ഇത്തവണ തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയത്. വിജയികളെ അറിയാം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 9, 2025 at 11:09 AM IST

തൃശൂർ: സാംസ്‌കാരിക നഗരത്തെ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തിയ പുലിക്കളിയുടെ വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇന്നലെ (സെപ്‌റ്റംബർ 8) നടന്ന പുലിക്കളിയിൽ വിയ്യൂര്‍ യുവജന സംഘം ജേതാക്കളായി. സീതാറാം മിൽ ദേശം രണ്ടാം സ്ഥാനവും നായ്ക്കനാൽ ദേശം മൂന്നാം സ്ഥാനവും കരസ്ഥമാക്കി.

ടാബ്ലോ, പുലി വണ്ടി, ഹരിത വണ്ടി എന്നിവയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടിയത് അയ്യന്തോള്‍ ദേശമാണ്. അയ്യന്തോൾ, കുട്ടൻകുളങ്ങര, സീതാറാം മിൽ ദേശം, ചക്കാ മുക്ക് ദേശം, നായ്ക്കനാൽ പുലികളി സമാജം, വിയ്യൂർ യുവജന സംഘം, ശങ്കരങ്കുളങ്ങര ദേശം, വെളിയന്നൂർ, പാട്ടുരായ്ക്കൽ എന്നിങ്ങനെ 9 പുലിമടകളിൽ നിന്നായി 459 പുലികളാണ് ഇത്തവണ തൃശൂർ റൗണ്ടിൽ ഇറങ്ങിയത്.

പുലിവരയ്ക്കും ചമയപ്രദർശനത്തിനും ആദ്യ മൂന്ന് സ്ഥാനക്കാർക്ക് കോർപറേഷൻ ട്രോഫിയും കാഷ് പ്രൈസും ലഭിക്കും. കൂടാതെ പുലിക്കളി കലാകാരന്മാരുടെയും മറ്റും സുരക്ഷയ്‌ക്കായി 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇൻഷുറൻസും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പങ്കെടുത്ത ഓരോ പുലിക്കളി സംഘത്തിനും 3,12,500 രൂപ വീതം കോർപ്പറേഷൻ സാമ്പത്തിക സഹായവും നൽകി.

മത്സര ഫലം

പുലിക്കളി

  1. വിയ്യൂർ
  2. സീതാറാം
  3. നായ്ക്കനാൽ

അച്ചടക്കം

  1. നായ്ക്കനാൽ

പുലിക്കൊട്ട്

  1. സീതാറാം
  2. നായ്ക്കനാൽ
  3. വിയ്യൂർ

പുലിവേഷം

  1. വിയ്യൂർ
  2. സീതാറാം
  3. നായ്ക്കനാൽ

പുലിച്ചമയം

  1. വിയ്യൂർ
  2. നായ്ക്കനാൽ
  3. സീതാറാം

പുലിവണ്ടി

  1. അയ്യന്തോൾ
  2. പാട്ടുരായ്ക്കൽ
  3. വിയ്യൂർ

ടാബ്ലോ

  1. അയ്യന്തോൾ
  2. നായ്ക്കനാൽ
  3. സീതാറാം

പുലിവര

  1. സീതാറാം
  2. വിയ്യൂർ
  3. കുട്ടൻകുളങ്ങര

ഹരിതവണ്ടി

  1. അയ്യന്തോൻ
  2. നായ്ക്കനാൽ
  3. വിയ്യൂർ

പുലി വരുന്നേ പുലി വരുന്നേ...

ആഘോഷങ്ങളിലെല്ലാം പാരമ്പര്യ തനിമ നിലനിർത്തുന്ന ജില്ലകളിൽ ഒന്നാണ് തൃശൂർ. ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ പുലികളുടെ ആറാട്ടായിരുന്നു. അരമണി കിലുക്കിയും കുടവയർ കുലുക്കിയും പുലിക്കൂട്ടങ്ങൾ സാംസ്‌കാരിക നഗരത്തിൻ്റെ ഹൃദയം കീഴടക്കി.

ഓണാഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പുലിക്കളി നാടും നഗരവും ഒരുപോലെ ഏറ്റെടുത്തു. ആദ്യം സ്വരാജ് റൗണ്ടിൽ പ്രവേശിച്ച വെളിയന്നൂർ ദേശത്തിന് തെക്കേഗോപുരനടയിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജൻ, ഡോ ആർ ബിന്ദു, എംഎൽഎമാർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചതോടെ പുലിക്കളി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി.

തൃശൂർ മേയർ എംകെ വർഗീസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടൂറിസം വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന കൾച്ചറൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായി, റെസ്പോൺസിബിൾ ടൂറിസം പ്രചാരകരായ 12 അംഗ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘവും പുലിക്കളി കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. പുലിക്കളി സംഘങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി മെഡിക്കൽ സൗകര്യവും സൗജന്യ കുടിവെള്ള വിതരണവും കോർപ്പറേഷൻ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു.

കേന്ദ്രം വക ധനസഹായം

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പും ഇതാദ്യമായി ഇത്തവണ പുലികളി സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പുറമേയാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരും തൃശൂര്‍ കോര്‍പ്പറേഷനും നല്‍കുന്ന സഹായം. ഓരോ പുലികളി സംഘങ്ങൾക്കും ധനസഹായമായി 3,12,500 രൂപ വീതം നൽകും. മുൻകൂറായി ഓരോ ടീമിനും 1,56,000 രൂപ കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പുലിക്കളിക്ക് ശേഷം പെയിൻ്റ് ദേഹത്ത് നിന്നും ഒഴിവാക്കാൻ 150 ലിറ്റർ മണ്ണെണ്ണയും തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ പുലികളി സംഘങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്.

