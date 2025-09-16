തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട്: ശബ്ദമലിനീകരണ കേസിൽ കർശന നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി, സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ നിര്ദേശം
സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റന്നാൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ്
Published : September 16, 2025 at 7:47 PM IST
എറണാകുളം: തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്ന കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ കർശന നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി. വിഷയത്തിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും എഡിഎമ്മിനും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും കോടതി നിർദേശം നൽകി.
സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റന്നാൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടം പാലിച്ച് വെടിക്കെട്ട് നടത്താമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഉറപ്പ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിശദീകരണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ പുതിയ നടപടി.
തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി വെങ്കിടാചലമാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയത്. നേരത്തെ ഇതേ ഹർജിക്കാരൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതി ആ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് വെങ്കിടാചലം ഇപ്പോൾ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
തൃശൂര് പൂരം വെടിക്കെട്ട് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെങ്കിടാചലം നേരത്തെ നൽകിയ ഹർജിയില് തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് നിയമാനുസൃതം നടത്തുമെന്നും പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും സര്ക്കാര് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വെടിക്കെട്ട് പുരയും ഫയർ ലൈനും തമ്മിൽ 200 മീറ്റർ അകലമാണ് കേന്ദ്ര നിയമം. വെടിക്കെട്ട് പുര കാലിയാണെങ്കിൽ 200 മീറ്റർ പാലിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും സര്ക്കാര് കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
മെയ് ആറിനായിരുന്നു ഇത്തവണ തൃശൂർ പൂരം. മെയ് നാലിനായിരുന്നു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട്. തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ പാറമേക്കാവ് വിഭാഗവും തുടർന്ന് തിരുവമ്പാടിയുമാണ് വെടിക്കെട്ടിന് തിരി കൊളുത്തുക. വൈവിധ്യങ്ങളും സസ്പെന്സുകളും സമാസമം ചേരുന്നവയാണ് തൃശൂര് പൂരത്തിൻ്റെ ഓരോ സാമ്പിള് വെടിക്കെട്ടുകളും. സുരക്ഷിതമായി വെടിക്കെട്ട് കാണാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു.
മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് ക്ഷേത്രത്തില് ഉത്സവം കൊടിയേറുക. തിരുവമ്പാടി, പാറമേക്കാവ് ദേവിമാര് സഹോദരിമാരാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളില് സഹോദരിമാര് തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തില് നിന്നുമിറങ്ങി വടക്കുന്നാഥന്റെ സന്നിധിയില് കണ്ടുമുട്ടും.
ഇരുവരുടെയും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വടക്കുന്നാഥന് നിശബ്ദനായി സാക്ഷിയാകും. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പകല്പൂരത്തിന് പിന്നാലെ അടുത്ത വര്ഷം കാണാമെന്ന ധാരണയില് ഇരുവരും ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയും. ഈ വിശ്വാസത്തിലാണ് വര്ഷം തോറും തൃശൂര് പൂരം കൊണ്ടാടുന്നത്.
