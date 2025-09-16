ETV Bharat / state

തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട്: ശബ്‌ദമലിനീകരണ കേസിൽ കർശന നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി, സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ നിര്‍ദേശം

സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റന്നാൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ്

Thrissur Pooram fireworks noise pollution case
തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട്, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2025 at 7:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

എറണാകുളം: തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടം ലംഘിച്ചുവെന്ന കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജിയിൽ കർശന നടപടിയുമായി ഹൈക്കോടതി. വിഷയത്തിൽ മറുപടി സത്യവാങ്മൂലം സമർപ്പിക്കാൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കലക്ടർക്കും എഡിഎമ്മിനും ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാവിക്കും കോടതി നിർദേശം നൽകി.

സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മറ്റന്നാൾ നേരിട്ട് ഹാജരാകേണ്ടിവരുമെന്നും കോടതി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ശബ്ദമലിനീകരണ ചട്ടം പാലിച്ച് വെടിക്കെട്ട് നടത്താമെന്ന് അധികൃതർ നേരത്തെ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഉറപ്പ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നൽകിയ ഹർജിയിൽ വിശദീകരണം നൽകാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കോടതിയുടെ പുതിയ നടപടി.

തിരുവമ്പാടി സ്വദേശി വെങ്കിടാചലമാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയത്. നേരത്തെ ഇതേ ഹർജിക്കാരൻ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സർക്കാർ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് കോടതി ആ ഹർജി തീർപ്പാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഉറപ്പുകൾ പാലിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് വെങ്കിടാചലം ഇപ്പോൾ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

തൃശൂര്‍ പൂരം വെടിക്കെട്ട് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വെങ്കിടാചലം നേരത്തെ നൽകിയ ഹർജിയില്‍ തൃശൂർ പൂരം വെടിക്കെട്ട് നിയമാനുസൃതം നടത്തുമെന്നും പ്രദേശത്തെ അന്തരീക്ഷ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. വെടിക്കെട്ട് പുരയും ഫയർ ലൈനും തമ്മിൽ 200 മീറ്റർ അകലമാണ് കേന്ദ്ര നിയമം. വെടിക്കെട്ട് പുര കാലിയാണെങ്കിൽ 200 മീറ്റർ പാലിക്കേണ്ടി വരില്ലെന്നും സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മെയ് ആറിനായിരുന്നു ഇത്തവണ തൃശൂർ പൂരം. മെയ് നാലിനായിരുന്നു സാമ്പിൾ വെടിക്കെട്ട്. തേ​ക്കി​ൻ​കാ​ട്​ മൈ​താ​നി​യി​ൽ പാ​റ​മേ​ക്കാ​വ്​ വി​ഭാ​ഗ​വും തു​ട​ർ​ന്ന്​ തി​രു​വ​മ്പാ​ടി​യുമാണ് വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടി​ന്​ തി​രി കൊളുത്തുക. വൈവിധ്യങ്ങളും സസ്‌പെന്‍സുകളും സമാസമം ചേരുന്നവയാണ് തൃശൂര്‍ പൂരത്തിൻ്റെ ഓരോ സാമ്പിള്‍ വെടിക്കെട്ടുകളും. സുരക്ഷിതമായി വെടിക്കെട്ട്‌ കാണാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പ്രത്യേക സംവിധാനം ഒരുക്കിയിരുന്നു.

മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളിലാണ് ക്ഷേത്രത്തില്‍ ഉത്സവം കൊടിയേറുക. തിരുവമ്പാടി, പാറമേക്കാവ് ദേവിമാര്‍ സഹോദരിമാരാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. മേടമാസത്തിലെ പൂരം നാളില്‍ സഹോദരിമാര്‍ തങ്ങളുടെ തട്ടകത്തില്‍ നിന്നുമിറങ്ങി വടക്കുന്നാഥന്‍റെ സന്നിധിയില്‍ കണ്ടുമുട്ടും.

ഇരുവരുടെയും കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് വടക്കുന്നാഥന്‍ നിശബ്‌ദനായി സാക്ഷിയാകും. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പകല്‍പൂരത്തിന് പിന്നാലെ അടുത്ത വര്‍ഷം കാണാമെന്ന ധാരണയില്‍ ഇരുവരും ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയും. ഈ വിശ്വാസത്തിലാണ് വര്‍ഷം തോറും തൃശൂര്‍ പൂരം കൊണ്ടാടുന്നത്.

Also Read: കന്നിമാസ പൂജകൾക്കായി ശബരിമല നട തുറന്നു; ഭഗവാനെ വണങ്ങി ആയിരങ്ങൾ, ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം 20ന്

For All Latest Updates

TAGGED:

THRISSUR POORAMNOISE POLLUTIONFIREWORKSHIGH COURTTHRISSUR POORAM FIREWORKS

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.