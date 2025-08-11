ETV Bharat / state

അന്ന് സ്വർണ വളകള്‍ ഊരി നല്‍കി, ഇന്ന് ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കാൻ മുമ്പേ ഓടി; അതേ പൊലീസുകാരി, അപർണ..!

എസ്‌എച്ച്‌ഒ അപർണ വീണ്ടും വാർത്തകളില്‍ നിറഞ്ഞുനില്‍ക്കുകയാണ്. നേരത്തെയും തന്‍റെ പ്രവൃത്തികള്‍ കൊണ്ട് കയ്യടി നേടിയ അപർണ ഇത്തവണ നിരത്തില്‍ കുടുങ്ങിയ ആംബുലൻസിന് വഴിയൊരുക്കിയാണ് മാതൃകയായത്.

LADY POLICE APARNA VIRAL VIDEO
Screengrab frome the viral video, SHO Aparna (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 11, 2025 at 5:54 PM IST

Updated : August 11, 2025 at 6:08 PM IST

തൃശൂർ : ഗതാഗത കുരുക്കില്‍ പെട്ടുപോകുമായിരുന്ന ആംബുലൻസിന് ഓടി നടന്ന് വഴിയൊരുക്കിയ ഒരു വനിതാ പൊലീസായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ താരം. അപർണ എന്നാണ് അവരുടെ പേര്. തൃശൂർ സിറ്റി വനിത പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്‌എച്ച്ഒ ആണ് അപർണ.

ഗതാ​ഗത കുരുക്ക് രൂക്ഷമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ ആംബുലൻസിന് പിന്നാലെ ഓടി വന്ന് മുന്നിലുള്ള വാഹനങ്ങളിലെ ഡ്രൈവർമാരോട് വാഹനം ഒതുക്കാൻ അപർണ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ്രചരിച്ചിരുന്നു. ഏറെ ദൂരം ഓടി മറ്റു വാഹനങ്ങളെ റോഡിന്‍റെ വശങ്ങളിലേക്ക് ഒതുക്കുകയും ആംബുലൻസിന് സുഗമമായി പോകാൻ വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്‌ത ശേഷമാണ് അവർ പിന്മാറിയത്.

തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ജൂബിലി മിഷൻ ഹോസ്‌പിറ്റലിലേക്കുള്ള യാത്രയിലായിരുന്നു ആംബുലൻസ്. കയ്യടിയും അഭിനന്ദന പ്രവാഹങ്ങളും നേടുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു ഈ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ അപർണ.

അപർണ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

2002-ൽ ആണ് അപർണ കേരള പൊലീസിന്‍റെ ഭാ​ഗമായത്. നേരത്തെയും അപർണ മലയാളികളുടെ മനസ് കീഴടക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2009-ൽ ഒല്ലൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ വനിതാ കോൺസ്റ്റബിള്‍ ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് അവർ ആദ്യമായി വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞത്. ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം ബില്ലടയ്ക്കാതെ വിട്ടുനൽകാൻ വിസമ്മതിച്ച ആശുപത്രി അധികൃതർക്കു മുന്നിൽ വീട്ടുകാർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നതു കണ്ടാണ് അന്ന് അപർണ തന്‍റെ മൂന്ന് സ്വർണ വളകൾ ഊരി കൊടുത്തത്.

പിന്നീട് 2019-ൽ, മുടി കൊഴിഞ്ഞ കാൻസർ രോഗികൾക്ക് വിഗ് ഉണ്ടാക്കി നൽകുന്നതിനായി തന്‍റെ മുടി മുഴുവനായി മുറിച്ചു നൽകിയതോടെ അപർണ വീണ്ടും വാർത്തയിലെ താരമായി. ഇരിങ്ങാലക്കുടയിലെ തൃശൂർ റൂറൽ വനിതാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസറായിരുന്നു അന്ന് അപർണ.

അപർണ പ്രതികരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

