ETV Bharat / state

കണ്ടെയ്‌നർ ലോറിയും... എടിഎം കവർച്ചയും; പ്രതികളിലേക്ക് എത്താൻ സഹായമായത് കണ്ണൂർ മോഡൽ അന്വേഷണം - THRISSUR ATM ROBBERY

By ETV Bharat Kerala Team

Container lorry that used in Thrissur ATM robbery ( ETV Bharat )