ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക തുടക്കം: അത്തച്ചമയത്തിൽ വിശിഷ്‌ടാതിഥികളായി ജയറാമും രമേശ് പിഷാരടിയും - KERALA ONAM CELEBRATION

ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഓണം ലോകത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് നടൻ ജയറാം

ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 26, 2025 at 3:45 PM IST

എറണാകുളം: കേരളത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് തൃപ്പൂണിത്തുറ അത്തം നഗറിൽ നടന്ന അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര കാണാൻ പതിനായിരങ്ങൾ എത്തി. നടൻ ജയറാമും നടൻ രമേശ് പിഷാരടിയും ചടങ്ങിൽ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു. ഇത്തവണ മഴ മാറി നിന്നതിനാൽ ഘോഷയാത്ര പൂർണമായും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ സന്തോഷം ജനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

ജയറാമിൻ്റെ ഓർമകളും പ്രതീക്ഷകളും

അത്തച്ചമയ ഘോഷ യാത്ര ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച ജയറാം, തൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമകൾ പങ്കുവച്ചു. അച്ഛൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് ദൂരെ നിന്ന് ഘോഷ യാത്ര കണ്ടിരുന്ന തനിക്ക് ഇതേ വേദിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി എത്തുമെന്ന് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജാതിയും മതവുമില്ലാതെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ ഓണം ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയാണെന്നും, തൃശൂർ പൂരം പോലെ ലോകം മുഴുവൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്താഘോഷത്തെ നോക്കി കാണുകയാണെന്നും ജയറാം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Thrippunithura Athachamayam Officially Kicks Off Kerala's Onam Festivities (ETV Bharat)
ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നടൻ ജയറാം ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

പുതിയ തലമുറയുടെ ആവേശം

ആളുകൾ സന്തോഷിക്കാൻ ഒത്തു കൂടുന്നത് കാണുന്നതിനെക്കാൾ വലിയ സന്തോഷമില്ലെന്ന് രമേശ് പിഷാരടി പറഞ്ഞു. താൻ തൃപ്പൂണിത്തുറയിൽ കറങ്ങി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വേദിയിലെത്തുന്നത് ആദ്യമായാണെന്നും, ജയറാം അച്ഛൻ്റെ കൈപിടിച്ച് ഇവിടെ കറങ്ങി നടന്നുവെന്ന് കേട്ടപ്പോൾ തനിക്ക് സന്തോഷമായെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കാഴ്ചക്കാരായ യുവതലമുറ 'അത്തം വൈബ്', 'പൊളി വൈബ്' എന്നിങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകളിലൂടെ തങ്ങളുടെ ആവേശം പങ്കുവച്ചു. അഞ്ജലി കൃഷ്ണ, സൗമ്യ, രമ്യ തുടങ്ങിയവർ അത്തച്ചമയം തങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു അനുഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞു.

ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നടൻ ജയറാം (ETV Bharat)
ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)
ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)
ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)

അത്തച്ചമയത്തിൻ്റെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യവും പ്രത്യേകതകളും

തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ അത്തച്ചമയത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. പഴയ കൊച്ചി രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരമായ ഹിൽപാലസിന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഈ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത്. രാജകീയ ഘോഷയാത്രയായി നടത്തിയിരുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഇന്ന് രാജഭരണം ഇല്ലാതായെങ്കിലും അതേപടി തുടരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കേരളത്തിലെ ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ചടങ്ങായി അത്തച്ചമയം കണക്കാക്കുന്നു.

ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)
ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)
ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)
ഓണാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് നടന്ന ഘോഷയാത്ര (ETV Bharat)

മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ട ഘോഷയാത്രയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലാരൂപങ്ങളായ പുലികളി, ശിങ്കാരിമേളം, കഥകളി, തിറ, മയൂരനൃത്തം തുടങ്ങിയവ അണിനിരന്നു. ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് ഘോഷയാത്ര നേരിൽ കാണുന്നതിന് ഇത്തവണ പ്രത്യേക സൗകര്യവും ഒരുക്കിയിരുന്നു. കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ആയിരങ്ങളാണ് ഘോഷയാത്ര കാണാൻ തടിച്ചുകൂടിയത്.

More Read:- "ആർപ്പോ.. ഇർറോ..", വര്‍ണാഭമായ അത്തച്ചമയ ഘോഷയാത്രയ്‌ക്ക് കൊടിയേറി; ഇനി ഓണം വൈബ്

