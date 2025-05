ETV Bharat / state

കരിപ്പൂരിൽ ഈ വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കഞ്ചാവ് വേട്ട; 40 കോടിയുടെ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവുമായി മൂന്ന് വനിതകൾ പിടിയിൽ - HYBRID CANNABIS

കരിപ്പൂര്‍ അന്താരാഷ്‌ട്ര വിമാനത്താവളം Etv Bharat ( @AAI_Official )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 14, 2025 at 12:28 PM IST | Updated : May 14, 2025 at 12:52 PM IST 2 Min Read

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി കേരളത്തിലെ വിമാനത്താവളങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലഹരിമരുന്ന് കടത്ത് വർധിച്ചു വരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കസ്റ്റംസ് പരിശോധന കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് അബൂദബിയിൽ നിന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന 18 കിലോഗ്രാം ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കരിപ്പൂരില്‍ നിന്ന് പൊലീസ് പിടികൂടി. പിടികൂടിയ കഞ്ചാവിന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഒൻപത് കോടി രൂപ വിലവരും. കഞ്ചാവ് ഏറ്റുവാങ്ങാനെത്തിയ കണ്ണൂർ മട്ടന്നൂർ, തലശ്ശേരി സ്വദേശികളായ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ, ലഹരിമരുന്ന് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന യാത്രക്കാരൻ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി എട്ടുമണിയോടെ അബൂദബിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഇത്തിഹാദ് എയർവേയ്സ് വിമാനത്തിലെ യാത്രക്കാരൻ്റെ വലിയ ട്രോളി ബാഗിൽ നിന്നാണ് 14 വാക്വം പാക്കറ്റുകളിലായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന 18 കിലോ ഹൈബ്രിഡ് കഞ്ചാവ് കണ്ടെത്തിയത് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഈ കഞ്ചാവ് ഏറ്റുവാങ്ങാനായി കാത്തുനിന്ന മട്ടന്നൂർ ഇടവേലിക്കൽ കുഞ്ഞിപറമ്പത്ത് വീട്ടിൽ പ്രിൻ്റിജിൽ (35), തലശ്ശേരി പെരുന്താറ്റിൽ ഹിമം വീട്ടിൽ റോഷൻ ആർ ബാബു (33) എന്നിവരാണ് ആദ്യം പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിലായത്. എയർപോർട്ടിൽ വെറുതെ കറങ്ങാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനുമാണ് വന്നതെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആദ്യ മൊഴി. എന്നാൽ വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ലഹരി കടത്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവരികയായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിനു തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് 40 കിലോ കഞ്ചാവ് കൂടി പിടികൂടുന്നത്. Also Read: ആലപ്പുഴയിൽ കോളറ: രോഗി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിൽ

Last Updated : May 14, 2025 at 12:52 PM IST