'മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ പാഞ്ഞടുത്തു, ചീഫ് മാര്ഷലിനെ ആക്രമിച്ചു'; മൂന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംഎല്എമാര്ക്ക് സസ്പെന്ഷന്
മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും വനിതകൾ അടങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചതായും പ്രമേയത്തില് ആരോപിക്കുന്നു.
Published : October 9, 2025 at 2:46 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണപ്പാളി വിഷയത്തില് കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി തുടരുന്ന ഭരണ-പ്രതിപക്ഷ ബഹളങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മൂന്ന് പ്രതിപക്ഷ എംഎൽഎമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരായ എം. വിന്സെന്റ്, റോജി എം. ജോൺ, സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് ഇവരെയാണ് ബാക്കിയുള്ള സമ്മേളന കാലയളവിൽ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.
ഈ മൂന്ന് എംഎൽഎമാരും നിയമസഭയുടെയും സ്പീക്കറിന്റെയും പ്രത്യേക അവകാശങ്ങൾ ലംഘിച്ചതായും നിയമസഭയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ചീഫ് മാർഷലിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി സസ്പെൻഷൻ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ച മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയം സഭ എതിര്പ്പില്ലാതെ പാസാക്കുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാലം സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ദിനമായ നാളെ (വെള്ളിയാഴ്ച) ഈ മൂന്നംഗങ്ങളും സഭാ നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഇതു സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് ഉയർത്തുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളാണെന്നും വനിതകൾ അടങ്ങുന്ന ജീവനക്കാരെ ആക്രമിച്ചതായും പ്രമേയത്തില് ആരോപിക്കുന്നു. സഭയുടെ സുരക്ഷയുള്ള ചീഫ് മാർഷലിന്റെ വലതു കൈയ്ക്ക് പ്രതിപക്ഷ ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ വേണമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എം.ബി. രാജേഷ് അറിയിച്ചു.
ഒക്ടോബർ 6 ന് നിയമസഭാ സമ്മേളനം പുനരാരംഭിച്ചതു മുതൽ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ സഭാ നടപടികൾ നിരന്തരമായി തടസപ്പെടുത്തുകയും സഭാ മര്യാദകൾ ലംഘിക്കുകയും ചെയ്ത്, സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഭീകര അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചതായി പ്രമേയം പറയുന്നു. സഭാ നടപടികൾ സുഗമമായി നടത്താനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനായി സ്പീക്കർ വിളിച്ച യോഗം പോലും ബഹിഷ്കരിച്ച അസാധാരണ സമീപനമാണ് പ്രതിപക്ഷം സ്വീകരിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി വനിതകൾ അടങ്ങുന്ന സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ കൈയേറ്റം ചെയ്യുകയും ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് തടസം സൃഷ്ടിക്കുകയും സ്പീക്കറുടെ മുഖം മറയ്ക്കുന്ന തരത്തിൽ ബാനറുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും സ്പീക്കറുടെ നിർദേശങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും പ്രധാന പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ ആക്രമണാത്മക മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ മുഴക്കുകയും മുഖ്യമന്ത്രിക്കു നേരെ പാഞ്ഞടുക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് പ്രമേയം വിശദീകരിക്കുന്നു.
തുടർച്ചയായി നടത്തിയ അക്രമ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി, ഇന്ന് സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതിനു ശേഷം പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രകോപിതരായി സ്പീക്കറിനെ നേരിട്ട് ആക്ഷേപിച്ചു, സഭയെ പരിഹസിക്കുകയും, ചട്ടപ്രകാരം മാത്രം സഭയിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ട ബെൽ പല തവണ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും, മുദ്രാവാക്യം മുഴക്കുകയും, സ്പീക്കറുടെ ഡയസിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും, അത് തടയാൻ ശ്രമിച്ച സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ ശാരീരികമായി ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തതായി രേഖപ്പെടുത്തി.
ഇതു കാരണം നിയമസഭാ ചീഫ് മാർഷലിന് വലതു കൈയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായ കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനത്തെ സഭ ശക്തമായി അപലപിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സഭാ ചട്ടങ്ങളും കീഴ്വഴക്കങ്ങളും, സ്പീക്കറുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും ലംഘിച്ച്, സഭയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള ചീഫ് മാർഷ്യലിനെ ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിനാൽ റോജി എം. ജോൺ, എം. വിന്സെന്റ്, സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ് എന്നിവർ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടവരായി വിലയിരുത്തുന്നു.
ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയോടെ സഭയിൽ എത്തിയ സ്പീക്കർ സർക്കാർ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രിയെ ക്ഷണിച്ചു. ഇതു കൊണ്ടു ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ള കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ലെന്ന് റോജി എം. ജോൺ പ്രതികരിച്ചു.
വാച്ച് ആൻഡ് വാർഡ് യൂണിഫോമിലുള്ള സഖാക്കളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അതേസമയം, പ്രകോപനപരമായ പെരുമാറ്റം പ്രതിപക്ഷ എം.എൽ.എമാരോട് വച്ച് സംഭവിച്ചതായി എം. വിന്സെന്റ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. സ്പീക്കർക്കു കവചമൊരുക്കേണ്ട ഇവർ വളരെ ആക്രമണോത്സുകരായിരുന്നുവെന്നും വിന്സെന്റ് ആരോപിച്ചു.
ചീഫ് മാർഷലിന് പരിക്കേറ്റെന്ന മന്ത്രി എം.ബി. രാജേഷിന്റെ ആരോപണം ഗൂഢാലോചനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സണ്ണി ജോസഫ് ആരോപിച്ചു. സഭ നിർത്തിയ ശേഷം പോയി സ്പീക്കർ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിട്ടാണ് മാർഷ്യലിന് പരിക്കേറ്റതെന്നും സർക്കാർ പ്രസ്താവന നൽകിയതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സഭയ്ക്കും പുറത്തും തുടരുമെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് അറിയിച്ചു.
