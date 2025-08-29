കാസർകോട്: തലപ്പാടിയിൽ ആറുപേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ ബസ് അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയുണ്ടായെന്ന് കർണാടക ആർ.ടി.സി.യും കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. അമിതവേഗതയും അശ്രദ്ധയുമാണ് അപകടത്തിന് പ്രധാന കാരണം. സർവീസ് റോഡിലൂടെ വരേണ്ട ബസ് ദേശീയപാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചതും വീഴ്ചയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.
മൂന്ന് വർഷമായി ഇതേ റൂട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഡ്രൈവർ നിജലിംഗപ്പയ്ക്ക് (47) റോഡിന്റെ അവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും, അത് അവഗണിച്ചാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതെന്നും കർണാടക ആർ.ടി.സി.യുടെ പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ ബസിൻ്റെ ഫിറ്റ്നസിനെക്കുറിച്ചോ ടയറിൻ്റെ തേയ്മാനത്തെക്കുറിച്ചോ റിപ്പോർട്ടിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. ബ്രേക്കിന് തകരാറില്ലെന്നും അമിതവേഗതയാണ് അപകടകാരണമെന്നും പൊലീസിന് കൈമാറിയ കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.
ടയറുകളുടെ തേയ്മാനവും അപകടത്തിന് കാരണമായെന്ന് മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് റിപ്പോർട്ടിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്കുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 6 പേരാണ് മരിച്ചത്. പരുക്കേറ്റ രണ്ടു പേരുടെ നില ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ഇവർ മംഗളുരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.
അപകടത്തിൽ കർണാടക കെ.സി. റോഡ് സ്വദേശികളായ നഫീസ, ഖദീജ, ആയിഷ, ഹസ്ന (11), ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ ഹൈദർ അലി, ഹവ്വമ്മ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മരിച്ചവരെല്ലാം ഓട്ടോറിക്ഷയിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ്. അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ മംഗളൂരുവിലെ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഉച്ചയോടു കൂടിയാണ് അപകടം നടന്നത്. ബസ് കാത്ത് നിന്നവരെയും ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയെയും ബസ് ഇടിച്ചു തെറിപ്പിക്കുന്നത് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിരുന്നു. മരിച്ചവരെല്ലാം കർണാടക സ്വദേശികളാണ്. അപകടത്തിൽ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസും അന്വേഷണം നടത്തുകയാണ്.
അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ഡ്രൈവർ നിജലിംഗപ്പയെ മഞ്ചേശ്വരം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾക്കെതിരെ മനഃപ്പൂർവ്വമല്ലാത്ത നരഹത്യക്ക് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് കാരണം ബസിന്റെ ബ്രേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതാണെന്നായിരുന്നു പ്രാഥമിക വിവരം. എന്നാൽ ഈ വാദം പിന്നീട് തള്ളപ്പെട്ടു.
അപകടത്തിന് ശേഷം സ്ഥലത്തെത്തിയ എൻ.എ. നെല്ലിക്കുന്ന് എം.എൽ.എ. ബസിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് നഷ്ടപ്പെട്ടതായും ടയറുകൾക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതായും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഫിറ്റ്നസ് ഇല്ലാത്ത ബസുകൾ ഓടിക്കുന്നതിൽ കർശന നടപടി വേണമെന്നും അദ്ദേഹം കേരള-കർണാടക സർക്കാരുകളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
ബസ് അമിത വേഗത്തിൽ ആയിരുന്നെന്നും പുറകിലെ ഓട്ടോയിൽ ഇടിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് ബസ് വരുന്നത് കണ്ടതെന്നും അപകടത്തിൽ നിന്ന് തലനാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ട സമീർ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ നേർക്ക് ബസ് വരുന്നത് കണ്ട് ഓടി മാറുന്നതിനിടെ ബസ് ഇടിക്കുകയും ആഘാതത്തിൽ തെറിച്ച് വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഈ സമയം കനത്ത മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ് കാത്തു നിന്നവർ കുറവായിരുന്നു. ഒരു ഭിന്നശേഷിക്കാരൻ അടക്കം അപകടത്തിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട്- സമീർ പറഞ്ഞു.
